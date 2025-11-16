Kozí rodinka z Bořitavy
Pásla se na slunné, ohrazené louce a stejně jako já si užívala toho, letos tak ojedinělého babího léta. Strávila jsem s nimi dlouhé minuty a pořád se od nich nemohla odtrhnout.
A tak jsem po ovečkách na Studeném měla i kozí zážitek z Bořitavy. Mějte pěkné dny a těšte se na ty adventní, které se blíží!
Veronika Foglová
Andělský pozdrav z Těchonína
V tomto týdnu, kdy se konečně zase ukázalo babí léto, jsem hodně putovala po horách a fotila. Navštívila jsem mimo jiné i hřbitov v Těchoníně, kde odpočívá část mé rodiny z maminčiny strany.
Veronika Foglová
Na zimu pod novou střechou
Před týdnem se na Studeném slavilo s měsíčním zpožděním posvícení. Bylo to způsobeno opravou střechy, a tak má kostel sv. Anny na zimu nový kabátek.
Veronika Foglová
Babí léto roku 2018 (3)
Postupně jsem scházela od Převáže k Čenkovicím, kde jsem se hodně zdržela focením nádherných javorů v podzimních tónech.
Veronika Foglová
Babí léto roku 2018 (2)
Dnes se mi na tehdejší sluníčkové počasí vzpomínalo obzvlášť hezky, když o sobě dala ta životodárná hvězda opět vědět.
Veronika Foglová
Babí léto roku 2018 (1)
Než přejdu přímo k dnešnímu článku, chci se Vám omluvit za svou absenci minulou neděli. Nebylo za tím nic jiného než to, že můj laptop se odebral do věčných lovišť, a tedy jsem neměla možnost napsat další článek.
