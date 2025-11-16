Kozí rodinka z Bořitavy

Minulý týden v pátek jsem podnikla, pro letošek zřejmě poslední, výlet po Orlických horách. A jedním z překvapení, která mě po cestě čekala, byla i malá kozí rodinka na Bořitavě.

Pásla se na slunné, ohrazené louce a stejně jako já si užívala toho, letos tak ojedinělého babího léta. Strávila jsem s nimi dlouhé minuty a pořád se od nich nemohla odtrhnout.

A tak jsem po ovečkách na Studeném měla i kozí zážitek z Bořitavy. Mějte pěkné dny a těšte se na ty adventní, které se blíží!

Autor: Veronika Foglová | neděle 16.11.2025 13:41 | karma článku: 0 | přečteno: 29x

Veronika Foglová

  • Počet článků 418
  • Celková karma 9,74
  • Průměrná čtenost 287x
Jsem katolička, obrovská patriotka Orlických hor, kde žiji od svého narození a na něž nedám v žádném případě dopustit, sběratelka a fanynka plyšových medvídků, nadšená amatérská fotografka. Založením optimistka, ale někdy raději dávám přednost realismu. Mám ráda smích a humor, pokud ovšem nikomu neškodí. Užívám si života plnými doušky, ale tak, jak mně to vyhovuje, tzn., abych neomezovala nikoho dalšího.

