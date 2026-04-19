Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské a hřbitov v Kačerově (2)

Chtěla jsem mít pořádně fotograficky zdokumentované toto kouzelné místo, a tak jsem fotila, až se ze mě (pomalu) kouřilo.

Po nahlédnutí do interiéru kostela jsem pokračovala focením severní části hřbitova, kde se nacházely i novější náhrobky. Hřbitov má svažující se tendenci, takže za zimních klouzaček to muselo být při pohřbech zajímavé.

Obešla jsem kostel k východní straně, aby se mi vešel celý do záběru, ačkoliv z této strany byl dost stíněný letitými stromy, a pak jsem šla podél hřbitovní zdi, abych to samé provedla ze severozápadu.

Hlavní vchod se nachází na západní straně a pod ním ve svahu je schodiště, po němž patrně přicházívali lidé z údolí. Úplně nakonec jsem vyfotila celý komplex z jižní strany a zamířila k Pietě, o níž Vám napíši zase někdy příště.

Budete-li mít cestu okolo, neváhejte a zastavte se na tomto kouzelném místě, kde jako by se zastavil čas. Na mě tu dýchala historie na každém kroku.

Přeji Vám krásnou neděli, snad konečně i s nějakým tím deštíkem, a klidné dubnové dny. Děkuji za návštěvu a příště se na Vás budu zase těšit.

Autor: Veronika Foglová | neděle 19.4.2026 14:00 | karma článku: 0 | přečteno: 27x

Další články autora

Veronika Foglová

Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské a hřbitov v Kačerově (1)

Kačerov jsem na svých cestách navštívila poprvé v srpnu 2016. Tehdy jsem ale před sebou měla dlouhou cestu, a tak jsem sice odbočila ke kostelu, pořídila jsem však jen dva snímky a pokračovala dál směrem na Kunčinu Ves.

12.4.2026 v 15:09 | Karma: 10,36 | Přečteno: 104x | Diskuse | Fotoblogy

Veronika Foglová

Velikonoce 2026

Nadešel Hod Boží velikonoční, letos o dva týdny dříve než loni. Posílám Vám velikonoční přání a k němu přidávám pár snímků, které jsem dnes nafotila cestou ze Mše Svaté.

5.4.2026 v 14:02 | Karma: 8,86 | Přečteno: 88x | Diskuse | Fotoblogy

Veronika Foglová

Květná neděle 2026

Ke Květné neděli jednoznačně patří jarní květy, a tak, prosím, přijměte pozvání k přehlídce kvítků nejrůznějších druhů, tvarů i barev, které jsem v posledních několika týdnech posbírala ve svém okolí.

29.3.2026 v 21:17 | Karma: 7,88 | Přečteno: 67x | Diskuse | Fotoblogy

Veronika Foglová

Vitanovské bledulky

Několik let jsem jezdívala na Vitanov (osada patřící k Pastvinám) za svou příbuznou. Když jsem pak nastoupila do práce, naše návštěvy v podstatě ustaly.

22.3.2026 v 13:48 | Karma: 8,82 | Přečteno: 84x | Diskuse | Fotoblogy

Veronika Foglová

U jamenských rybníků

Koncem března 2022 jsem se svou švagrovou podnikla několik odpoledních výletů po Orlických horách a jeden z nich vedl i do sousedního Jamného nad Orlicí.

15.3.2026 v 15:04 | Karma: 8,58 | Přečteno: 90x | Diskuse | Fotoblogy
Nejčtenější

Veronika Foglová

  • Počet článků 438
  • Celková karma 9,73
  • Průměrná čtenost 281x
Jsem katolička, obrovská patriotka Orlických hor, kde žiji od svého narození a na něž nedám v žádném případě dopustit, sběratelka a fanynka plyšových medvídků, nadšená amatérská fotografka. Založením optimistka, ale někdy raději dávám přednost realismu. Mám ráda smích a humor, pokud ovšem nikomu neškodí. Užívám si života plnými doušky, ale tak, jak mně to vyhovuje, tzn., abych neomezovala nikoho dalšího.

Seznam rubrik

Oblíbené knihy

Co právě poslouchám

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.