Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské a hřbitov v Kačerově (1)
Ale táhlo mě to sem velice silně a moc jsem si přála podívat se do Kačerova znovu, důkladně si vyfotit kostel i hřbitov a užít si dosyta toto místo, které osobně považuji za jedno z nejmagičtějších v celých Orlických horách, s velice výrazným geniem loci.
Splnilo se mi to koncem září 2024, kdy jsem tu byla se svými dvěma společnicemi, Ivou a Markétou, a kromě Kačerova jsme tehdy navštívily i PP Kačerov, Kačerovské rybníky a Kunčinu Ves.
Jediné, co mi ještě zbývá, jsou kačerovské chaloupky níže pod kostelem, které tvoří jedinou vesnickou památkovou zónu v Orlických horách.
Ale vraťme se zpět ke kostelu a hřbitovu. Kostel byl postaven v pozdně barokním slohu na samém sklonu 18. století, mezi lety 1796 – 1798, pravděpodobně stavitelem A. Kermerem. Presbytář je trojboce uzavřený, sakristie je obdélníková a loď plochostropá. Hlavní vchod se schodištěm se nalézá na západní straně. Na té východní má být podle mapy Kříž, který jsem ale tehdy neviděla.
Na tomto místě původně stávala kaple, která vyhořela po zásahu bleskem roku 1794. Kostel je zařazen mezi kulturní památky a do vesnické památkové zóny, jeho zařízení je také pozdně barokní, z konce 18. století.
Dnes si společně prohlédneme jižní část hřbitova a interiér kostela, který je spravován z Rokytnice v Orlických horách. Měly jsme tehdy štěstí, že dveře byly otevřené, a tak jsme mohly nahlédnout aspoň přes mříž.
Za zamyšlení stojí, že v roce 1869 měl Kačerov 609 stálých obyvatel, zatímco nyní to jsou pouze tři.
Děkuji Vám za návštěvu a čas, který jste mi věnovali, a přeji Vám všem klidné a veselé jarní dny. Za týden se na Vás budu těšit u druhého dílu...
Veronika Foglová
Velikonoce 2026
Nadešel Hod Boží velikonoční, letos o dva týdny dříve než loni. Posílám Vám velikonoční přání a k němu přidávám pár snímků, které jsem dnes nafotila cestou ze Mše Svaté.
Veronika Foglová
Květná neděle 2026
Ke Květné neděli jednoznačně patří jarní květy, a tak, prosím, přijměte pozvání k přehlídce kvítků nejrůznějších druhů, tvarů i barev, které jsem v posledních několika týdnech posbírala ve svém okolí.
Veronika Foglová
Vitanovské bledulky
Několik let jsem jezdívala na Vitanov (osada patřící k Pastvinám) za svou příbuznou. Když jsem pak nastoupila do práce, naše návštěvy v podstatě ustaly.
Veronika Foglová
U jamenských rybníků
Koncem března 2022 jsem se svou švagrovou několik odpoledních výletů po Orlických horách a jeden z nich vedl i do sousedního Jamného nad Orlicí.
Veronika Foglová
Hrob německých obětí v Českých Petrovicích
V loňském roce jsem při svých toulkách Orlickými horami hned třikrát navštívila malebnou pohraniční obec České Petrovice.
