Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské a hřbitov v Kačerově (1)

Kačerov jsem na svých cestách navštívila poprvé v srpnu 2016. Tehdy jsem ale před sebou měla dlouhou cestu, a tak jsem sice odbočila ke kostelu, pořídila jsem však jen dva snímky a pokračovala dál směrem na Kunčinu Ves.

Ale táhlo mě to sem velice silně a moc jsem si přála podívat se do Kačerova znovu, důkladně si vyfotit kostel i hřbitov a užít si dosyta toto místo, které osobně považuji za jedno z nejmagičtějších v celých Orlických horách, s velice výrazným geniem loci.

Splnilo se mi to koncem září 2024, kdy jsem tu byla se svými dvěma společnicemi, Ivou a Markétou, a kromě Kačerova jsme tehdy navštívily i PP Kačerov, Kačerovské rybníky a Kunčinu Ves.

Jediné, co mi ještě zbývá, jsou kačerovské chaloupky níže pod kostelem, které tvoří jedinou vesnickou památkovou zónu v Orlických horách.

Ale vraťme se zpět ke kostelu a hřbitovu. Kostel byl postaven v pozdně barokním slohu na samém sklonu 18. století, mezi lety 1796 – 1798, pravděpodobně stavitelem A. Kermerem. Presbytář je trojboce uzavřený, sakristie je obdélníková a loď plochostropá. Hlavní vchod se schodištěm se nalézá na západní straně. Na té východní má být podle mapy Kříž, který jsem ale tehdy neviděla.

Na tomto místě původně stávala kaple, která vyhořela po zásahu bleskem roku 1794. Kostel je zařazen mezi kulturní památky a do vesnické památkové zóny, jeho zařízení je také pozdně barokní, z konce 18. století.

Dnes si společně prohlédneme jižní část hřbitova a interiér kostela, který je spravován z Rokytnice v Orlických horách. Měly jsme tehdy štěstí, že dveře byly otevřené, a tak jsme mohly nahlédnout aspoň přes mříž.

Za zamyšlení stojí, že v roce 1869 měl Kačerov 609 stálých obyvatel, zatímco nyní to jsou pouze tři.

Děkuji Vám za návštěvu a čas, který jste mi věnovali, a přeji Vám všem klidné a veselé jarní dny. Za týden se na Vás budu těšit u druhého dílu...

Autor: Veronika Foglová | neděle 12.4.2026 15:09

Veronika Foglová

Veronika Foglová

  • Počet článků 437
  • Celková karma 9,57
  • Průměrná čtenost 281x
Jsem katolička, obrovská patriotka Orlických hor, kde žiji od svého narození a na něž nedám v žádném případě dopustit, sběratelka a fanynka plyšových medvídků, nadšená amatérská fotografka. Založením optimistka, ale někdy raději dávám přednost realismu. Mám ráda smích a humor, pokud ovšem nikomu neškodí. Užívám si života plnými doušky, ale tak, jak mně to vyhovuje, tzn., abych neomezovala nikoho dalšího.

