Kostel sv. Jana Křtitele a hřbitov v Kunštátu
V rámci svých putování po Orlických horách jsem tu byla poprvé v září 2013, podruhé pak v červenci 2016. Ani jednou mi ale nevyšlo počasí, a tak jsem si moc přála zajet si sem někdy, až bude obloha pořádně modrá a sluníčko tudíž nebude mít dovolenou.
Začátkem září 2024 se to konečně povedlo. Byl to celodenní výlet, který jsem začala v Neratově, pak jsem přejela autobusem do Kunštátu, zašla si kousek přes hranici do polských Mostowic a na zpáteční cestě jsem stihla ještě Bartošovice.
Kostel sv. Jana Křtitele stojí v nadmořské výšce 682 metrů, je postaven v pozdně barokním slohu a pochází z let 1754 – 1763. Je obdélníkového tvaru, se zaoblenými rohy. K presbytáři přiléhá hranolovitá věž, netradičně na východní straně, na západě pak kruchta. Uvnitř na hlavním Oltáři se nacházejí sochy českých národních světců: Jana Nepomuckého, Zikmunda, Vojtěcha a Václava. Další dva oltáře jsou pseudorománské. Zařízení pochází z doby kolem roku 1770. Kostel je zařazen mezi kulturní památky ČR.
První zmínky o jeho dřevěném předchůdci se datují do roku 1612.
K jižní straně kostela je situován hřbitov s márnicí, která má být údajně částí onoho původního dřevěného kostela. Najdete tam množství hrobů původních německých obyvatel Kronstadtu, některé i s dosud čitelnými nápisy. Zajímavostí, která mě zaujala hlavně po té fotografické stránce, jsou různé sochy nejen andělů. Hřbitov je pěkně udržovaný, a i když leží hned vedle hlavní silniční komunikace procházející téměř celým Orlickým Záhořím, je možné se tu ztišit a zavzpomínat na naše předky, kteří tu žili.
Já jsem si to tu tehdy moc užila, a i když jsem si zprvu říkala, že ty tři hodiny, které jsem měla vyhrazené, asi budou zbytečně moc, nakonec se ukázalo, že kdybych měla ještě o něco více času, bylo by to lepší.
Kdo budete mít cestu tím směrem, určitě se tu zastavte, nebudete litovat. Přeji Vám klidné únorové dny a budu se opět těšit na viděnou!
Veronika Foglová
Za sklem...
Zdravím Vás po odmlce způsobené mou nemocí a doufám, že se vynacházíte při plném zdraví. Stále se ještě doléčuji, ale už je mi o mnoho lépe, a tak Vás snad potěší pár fotografií v teplých tónech.
Veronika Foglová
Ledopády na Velké plotně a zamrzlý Orličkovský potok
Navzdory čtvrteční předpovědi zataženého počasí jsme tady na horách zažili nádherné slunečno, které mě hodně (příjemně) překvapilo.
Veronika Foglová
Vánoční střípky 2025 (2)
Pěkně Vás všechny vítám v roce 2026 a těším se, že se tu spolu budeme opět každou neděli shledávat.
Veronika Foglová
Vánoční střípky 2025 (1)
Snímky z dnešního a příštího blogu jsem posbírala na Boží Hod a sv. Štěpána po Sobkovicích a Studeném. Kvůli velkému množství jsem je rozdělila do dvou částí...
Veronika Foglová
Když konečně vykouklo sluníčko...
Před třemi dny si sluníčko vzpomnělo, že by se taky mělo ukázat zase jednou u nás, a začalo si hledat cestu skrz mraky a mlhu.
