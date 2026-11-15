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Kolem Orliček a Suchého vrchu

Veronika Foglová
Koncem října jsem využila jednoho z nádherně slunečných dnů, kdy byla obloha bez jediného mráčku, a odjela jsem fotit babí léto nad Orličky.

V místech, kde jsem fotila a natáčela, je nádherně vidět dvojvrch Suchý vrch – Bradlo, sedlo Hvězda a okolí. Kolem mě zářily zlatožluté břízky a javory, prostě babí léto v plné parádě.

Strávila jsem tam hodinu a půl, a ještě mi to bylo málo. A tak Vám nabízím krásné podzimní výhledy, které se mi nikdy neokoukají. Doufám, že rovněž Vás potěší na oku i na duši...

Děkuji za návštěvu a čas, který jste mi věnovali, a doufám, že Vás to dnešní větrné počasí neodfoukne a nezbaví dobré nálady. Mějte se hezky a příště na viděnou!

Autor: Veronika Foglová | neděle 15.11.2026 14:40 | karma článku: 0 | přečteno: 7x
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Veronika Foglová

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Jsem katolička, obrovská patriotka Orlických hor, kde žiji od svého narození a na něž nedám v žádném případě dopustit, sběratelka a fanynka plyšových medvídků, nadšená amatérská fotografka. Založením optimistka, ale někdy raději dávám přednost realismu. Mám ráda smích a humor, pokud ovšem nikomu neškodí. Užívám si života plnými doušky, ale tak, jak mně to vyhovuje, tzn., abych neomezovala nikoho dalšího.

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