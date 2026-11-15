Kolem Orliček a Suchého vrchu
V místech, kde jsem fotila a natáčela, je nádherně vidět dvojvrch Suchý vrch – Bradlo, sedlo Hvězda a okolí. Kolem mě zářily zlatožluté břízky a javory, prostě babí léto v plné parádě.
Strávila jsem tam hodinu a půl, a ještě mi to bylo málo. A tak Vám nabízím krásné podzimní výhledy, které se mi nikdy neokoukají. Doufám, že rovněž Vás potěší na oku i na duši...
Děkuji za návštěvu a čas, který jste mi věnovali, a doufám, že Vás to dnešní větrné počasí neodfoukne a nezbaví dobré nálady. Mějte se hezky a příště na viděnou!
Veronika Foglová
Židovský hřbitov v Podbřezí (2)
Přemýšlím nad tím, jak krásně by tam nyní bylo, se zemí posetou žlutými lístečky ohlašujícími pomalu, ale jistě zimu.
Veronika Foglová
Židovský hřbitov v Podbřezí (1)
Dnes máme slavnost Všech svatých a zítra si budeme připomínat naše drahé zesnulé, a tak se, myslím, hodí, když Vás dnes a příště pozvu na jeden vskutku kouzelný hřbitov, který jsem navštívila přesně před půl rokem.
Veronika Foglová
Letem orlickohorským světem (19)
...tentokrát ryze z babího léta 2026 z mého blízkého i vzdálenějšího okolí, jak se postupně převlékalo do podzimního úboru.
Veronika Foglová
Procházka Hluchovem v babím létě (2)
Přesně na den dva roky poté, co jsem fotila tyto snímky, Vám nabízím druhou porci hluchovských fotografií.
Veronika Foglová
Procházka Hluchovem v babím létě (1)
Na podzim 2024 jsem několikrát navštívila Těchonín a okolí, konkrétně jednu z jednu z jeho osad zvanou Hluchov.
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Žleby, okres Kutná Hora
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