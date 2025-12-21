Když konečně vykouklo sluníčko...

Před třemi dny si sluníčko vzpomnělo, že by se taky mělo ukázat zase jednou u nás, a začalo si hledat cestu skrz mraky a mlhu.

Bylo to kouzelné, vidět po těch dnech plných mlhy, mlhy a zase jenom mlhy modrou oblohu, okolní vrcholy, lesy, louky a pole. Fotila jsem kousek za naším domem...

Přeji Vám krásný a klidný zbytek adventní doby, která zase, stejně jako v předešlých letech, tak rychle uběhla, a požehnané Vánoce plné radosti z Narození Děťátka Ježíše.

Autor: Veronika Foglová | neděle 21.12.2025 13:43 | karma článku: 0 | přečteno: 26x

Veronika Foglová

  • Počet článků 423
  • Celková karma 10,14
  • Průměrná čtenost 285x
Jsem katolička, obrovská patriotka Orlických hor, kde žiji od svého narození a na něž nedám v žádném případě dopustit, sběratelka a fanynka plyšových medvídků, nadšená amatérská fotografka. Založením optimistka, ale někdy raději dávám přednost realismu. Mám ráda smích a humor, pokud ovšem nikomu neškodí. Užívám si života plnými doušky, ale tak, jak mně to vyhovuje, tzn., abych neomezovala nikoho dalšího.

