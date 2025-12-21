Když konečně vykouklo sluníčko...
Bylo to kouzelné, vidět po těch dnech plných mlhy, mlhy a zase jenom mlhy modrou oblohu, okolní vrcholy, lesy, louky a pole. Fotila jsem kousek za naším domem...
Přeji Vám krásný a klidný zbytek adventní doby, která zase, stejně jako v předešlých letech, tak rychle uběhla, a požehnané Vánoce plné radosti z Narození Děťátka Ježíše.
Veronika Foglová
Betlém v Žamberku
V severní části Masarykova náměstí v Žamberku, poblíž busty TGM, stojí vánoční strom a před ním dřevěný vyřezávaný Betlém.
Veronika Foglová
Fredy
K adventnímu a vánočnímu období patří neodmyslitelně jako jeden ze symbolů oslíček, na němž putovala Panna Maria do Betléma a který byl i při Ježíškově Narození.
Veronika Foglová
Dnes kolem poledne...
Asi by to chtělo pár zasněžených fotek, že, když už se nám tu nějaký ten den drží bílá pokrývka... A tak Vám nabídnu pár snímků, které jsem nafotila dnes, když se sluníčko konečně rozhodlo vykulit zpod mraků...
Veronika Foglová
Pojďte se ohřát!
Tak k nám dorazila paní Zima, přinesla mrazy i pár sněhových vloček. Nevím, jak Vy, ale já jsem člověk veskrze teplomilný, a jednou z věcí, které mám na podzim nejraději, jsou sluníčkem nasvícené bukové lístky.
Veronika Foglová
Kozí rodinka z Bořitavy
Minulý týden v pátek jsem podnikla, pro letošek zřejmě poslední, výlet po Orlických horách. A jedním z překvapení, která mě po cestě čekala, byla i malá kozí rodinka na Bořitavě.
|Další články autora
Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě
Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech...
Jak dobře znáte vánoční filmy?
Vánoce jsou časem radosti, pohody a samozřejmě i nezapomenutelných filmů. Připravili jsme pro vás...
Bílá tykadla nad Vltavou. Dvorecký most jde do finále, dopravou zamíchá v březnu
Stavba Dvoreckého mostu jde do finále. Objekt inspirovaný kubistickými prvky má už sloupy pro...
Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů
Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do...
Máte Lítačku v mobilu? Kvůli špatně zvolené fotce vám mohou revizoři v Praze znepříjemnit život
V příštím roce definitivně končí platnost části karet Lítačka, které už se dvakrát dočkaly...
Krádež kabelů ochromila vlaky v Praze, zloděje dopadli i s brašnou plnou drátů
Zpoždění až v řádu několika hodin nabíraly od nedělního rána vlaky v Praze kvůli krádeži kabelů na...
Jste mladý, běhejte! Petra Hobzová vzpomíná, jak ji na točně cepoval režisér Menzel
Českobudějovická rodačka Petra Hobzová odešla z Jihočeského divadla před 25 lety. Vzpomíná na sbor...
Kriminalisté vyšetřují násilnou smrt ženy na Šternbersku, zadrželi podezřelého
Kriminalisté v neděli od časného rána vyšetřují násilnou smrt ženy v rodinném domě na Šternbersku....
Policisté v Plzni zkontrolovali 1300 lidí, hledali drogy i nelegální cizince
Na drogy, alkohol u mladistvých, cizince i dopravní přestupky se zaměřili policisté v noci na...
Prodej rodinného domu, 230 m2, Konice, ul. Vrchlického
Vrchlického, Konice, okres Prostějov
2 900 000 Kč
- Počet článků 423
- Celková karma 10,14
- Průměrná čtenost 285x
Seznam rubrik
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- Chaloupky Orlických hor
- Mé oblíbené snímky
- Jen tak...
- Opevnění Orlických hor
- Toulky Orlickými horami
- Sakrální památky Orlických hor
- Fotografie s příběhem
- Černobílé Orlické hory
- Stromy Orlických hor