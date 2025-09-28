Julinčiným údolím (2)

Protože jsem v těchto místech byla poprvé v životě, fotila jsem kdeco. Julinčino údolí jsem ale ve svých plánech měla spíš jako rezervu, neboť mým původním cílem byla Kunštátská kaple.

Když jsem však došla z Říček ke mostku přes Říčku u Strašidelného mlýna, kde visela pořádná cedule Přechod na vlastní nebezpečí, a viděla, že ten mostek nevypadá dvakrát košer, upustila jsem od stoupání po Zakletém a vrátila se zpět do Říček ke kostelu, odkud jsem to vzala opačným směrem právě k Julinčinu údolí.

Tehdy zrovna dost hojně v těchto místech rostly panské hříbky, a tak jsem kromě focení také sbírala houby. Scházela jsem stále níž, nohy pomalu začínaly být otlačené, a tak jsem byla ráda, že jsem došla dolů do Hamernice, kde jsem čekala na rokytnický autobus.

Pro lepší zobrazení snímků, které jsem tehdy pořídila, si je, prosím, rozklikněte...

Přeji Vám všem krásnou slavnost sv. Václava zalitou slunečními paprsky, děkuji za čas, který jste mi věnovali, a budu se těšit příští neděli.

