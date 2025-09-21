Julinčiným údolím (1)
Mým výchozím bodem byly tehdy Říčky v Orlických horách. Do závěru Julinčina údolí to je od kostela 1,1 km, pak mě čekalo dalších 3,7 kilometru směrem k Hamernici.
Julinčino údolí je krásné, zalesněné údolí mezi Říčkami a Hamernicí, sledované po celé své délce tokem řeky Říčky (dříve nazývané Klauza), která pramení téměř 980 metrů vysoko jihozápadně od Kunštátské kaple a u Plačtivé skály se zleva vlévá do Zdobnice.
Pokud se vydáte stejným směrem jako já, čeká Vás devadesátimetrové klesání, nejprve jižním, pak jihozápadním, severozápadním a posléze opět jihozápadním směrem, až přijdete k rozcestníku v Hamernici, odkud můžete dál pokračovat ve své cestě autobusem na Rokytnici v Orlických horách nebo na Nebeskou Rybnou.
Přeji Vám krásná podzimní putování a objevování neobjeveného. Děkuji za návštěvu a za týden na viděnouo u druhé části!
Veronika Foglová
Révo, révo požehnaná...
...zpívá se v muzikálu Noc na Karlštejně, a tak se dnes podíváme na tyto krásné plody, které dozrávají.
Veronika Foglová
Vzpomínka na Tyroly
...tentokrát ty rakouské. V červnu jsem tu publikovala podobný článek, v němž jsem vzpomínala na svou dovolenou v Dolomitech v červnu 2023.
Veronika Foglová
Po žních...
Chladný a deštivý červenec pozdržel letošní žně aspoň tady v mém blízkém i vzdálenějším okolí, takže teprve kolem poloviny srpna vyjely na pole kombajny sklízet letošní úrodu.
Veronika Foglová
Léto na Pastvinské přehradě
Podle teplot z dnešního rána to sice vůbec nevypadalo, ale pořád tady ještě máme léto, které v Orlických horách spousta lidí tráví na Pastvinské přehradě.
Veronika Foglová
Krásná krásenka
Tato letnička se mi líbí už dlouhé roky, ale teprve tento týden jsem se od kolegyně dozvěděla, jak se vlastně jmenuje.
