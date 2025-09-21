Julinčiným údolím (1)

Julinčino údolí patří v Orlických horách k místům, která jsem zatím navštívila jenom jednou, ale rozhodně bych se tam ráda vrátila a podívala se, co se tam za ty roky, od mé návštěvy v září 2014, změnilo.

Mým výchozím bodem byly tehdy Říčky v Orlických horách. Do závěru Julinčina údolí to je od kostela 1,1 km, pak mě čekalo dalších 3,7 kilometru směrem k Hamernici.

Julinčino údolí je krásné, zalesněné údolí mezi Říčkami a Hamernicí, sledované po celé své délce tokem řeky Říčky (dříve nazývané Klauza), která pramení téměř 980 metrů vysoko jihozápadně od Kunštátské kaple a u Plačtivé skály se zleva vlévá do Zdobnice.

Pokud se vydáte stejným směrem jako já, čeká Vás devadesátimetrové klesání, nejprve jižním, pak jihozápadním, severozápadním a posléze opět jihozápadním směrem, až přijdete k rozcestníku v Hamernici, odkud můžete dál pokračovat ve své cestě autobusem na Rokytnici v Orlických horách nebo na Nebeskou Rybnou.

Přeji Vám krásná podzimní putování a objevování neobjeveného. Děkuji za návštěvu a za týden na viděnouo u druhé části!

