Hrob německých obětí v Českých Petrovicích
Nebylo to poprvé, kdy jsem tu byla fotit krásy Orlických hor, a že jich tady je opravdu požehnaně, ale v posledních letech jsem tudy spíš jen projížděla nebo to bylo mé výchozí místo při cestách na Zemskou bránu.
Při té první loňské návštěvě se mi na samém konci nepovedlo kvůli plné kapacitě vyfotit všechno, co jsem chtěla, a tak jsem si tam o tři dny později zajela znovu. Protože jsem měla dostatek času, důkladně jsem si ze všech stran vyfotila místní kostel sv. Petra a Pavla stojící na kopci nad hlavním silničním tahem od Klášterce nad Orlicí, a samozřejmě i hřbitov.
A právě díky tomu jsem se dostala k pietnímu místu u severovýchodního rohu hřbitova, neboť není zakresleno v mapách, a tak jsem o něm neměla tušení.
Zde, ve stínu stromů, odpočívá 10 českopetrovických Němců, zavražděných Čechy 12. a 25.5.1945. Jen pár dní předtím, 22.5., se uskutečnil další masakr v nedalekém Mladkově (Wichstadtlu). Hrob těchto obětí jsem objevila na mapě také v loňském roce a zdálky jsem ho viděla při jedné ze svých posledních loňských cest.
Stojí tu bílý Kříž a pamětní deska se jmény zavražděných, s uvedením čísla popisného a roku narození.
Zasedal zde partyzánský soud pod vedením Josefa Voksy, člena MNV a velitele partyzánů, a Josefa Dolečka. Podle vzpomínek pamětníků odešel prvně jmenovaný na začátku brutálního týrání svých spoluobčanů, druhému, který chtěl rovněž místo opustit, pohrozili stejným osudem s Němci. Všichni muži ve věku 17 – 70 let se museli shromáždit u kostela, kde partyzánský soud probíhal.
Následně byla tato skupina rozdělena na Čechy a Němce, Češi byli propuštěni. Němcům na záda napsali pořadová čísla, nutili je olizovat sliny z obrazu Vůdce, byli různými způsoby šikanováni. Řídícímu učiteli Bittnerovi praskla lebka po ráně do hlavy a posunula se o dva centimetry, to ale veliteli partyzánů nezabránilo v jeho rychlém oběšení.
Ještě než začala tato exekuce, museli si všichni vykopat hrob...původně na hřbitově, ale pak jim bylo přikázáno učinit tak nad hřbitovní zdí.
Rukama českých vrahů tak zahynuli tito muži:
Čp. 61 Franz Elsner, narozen 1888
Čp. 48 Johann John, narozen 1898
Čp. 27 Josef Bittner, narozen 1893
Čp. 144 Heinrich Rind, narozen 1899
Čp. 147 Albin Schroller, narozen 1876
Čp. 67 Adolf Pautsch jun., narozen 1908
Čp. 119 Adolf Pautsch sen., narozen 1887
Čp. 13 Josef Krtschmarsch, narozen 1901
Čp. 43 Franz Doletschek, narozen 1893
Čp. 62 Ferdinand Scholz, narozen 1905
Více se můžete dočíst na těchto stránkách: Odkaz...
Když jsem tam stála a myslela na ty nevinné oběti, osmdesát let poté, hodně to ve mně rezonovalo... Čest jejich památce!
Přeji Vám klidnou a ničím nerušenou neděli, úspěšný nový týden, a na jeho konci se na Vás budu zase těšit.
Veronika Foglová
