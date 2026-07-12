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Honzova studánka

Během léta 2024 jsem svá putování po Orlických horách cílila hodně na hřeben Bukovohorské hornatiny, který mám od nás doma jako na dlani.

V polovině prázdnin jsem si udělala výlet na vrchol zvaný Na Hoblovně (794 m), s překrásnými výhledy, o němž Vám napíši někdy příště, a jedním z mých cílů byla i malá Honzova studánka, západně od vrcholu u lesní cesty, v katastru obce Výprachtice, zhruba 720 metrů vysoko.

Najdete tu malé posezení i s hrníčky pro žíznivé poutníky, chladivý stín lesa a pramen, který pak přetíná tuto cestu, po níž po malé chvíli vyjdete ven z lesa (jdete-li severovýchodním směrem) a na horizontu před sebou spatříte majestátní dvojvrchol Bradlo (988 m) a Suchý vrch (995 m).

Dál se pak můžete dostat po cestě k silnici vedoucí z Čenkovic do Výprachtic a vyjdete pod sedlem Převáž, kde to hodně fouká.

Přeji Vám krásné osvěžení, kdykoliv toho budete mít zapotřebí, příjemné červencové dny...a budu se těšit zase na viděnou!

Autor: Veronika Foglová | neděle 12.7.2026 14:01 | karma článku: 0 | přečteno: 23x

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Veronika Foglová

  • Počet článků 450
  • Celková karma 9,21
  • Průměrná čtenost 277x
Jsem katolička, obrovská patriotka Orlických hor, kde žiji od svého narození a na něž nedám v žádném případě dopustit, sběratelka a fanynka plyšových medvídků, nadšená amatérská fotografka. Založením optimistka, ale někdy raději dávám přednost realismu. Mám ráda smích a humor, pokud ovšem nikomu neškodí. Užívám si života plnými doušky, ale tak, jak mně to vyhovuje, tzn., abych neomezovala nikoho dalšího.

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