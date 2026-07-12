Honzova studánka
V polovině prázdnin jsem si udělala výlet na vrchol zvaný Na Hoblovně (794 m), s překrásnými výhledy, o němž Vám napíši někdy příště, a jedním z mých cílů byla i malá Honzova studánka, západně od vrcholu u lesní cesty, v katastru obce Výprachtice, zhruba 720 metrů vysoko.
Najdete tu malé posezení i s hrníčky pro žíznivé poutníky, chladivý stín lesa a pramen, který pak přetíná tuto cestu, po níž po malé chvíli vyjdete ven z lesa (jdete-li severovýchodním směrem) a na horizontu před sebou spatříte majestátní dvojvrchol Bradlo (988 m) a Suchý vrch (995 m).
Dál se pak můžete dostat po cestě k silnici vedoucí z Čenkovic do Výprachtic a vyjdete pod sedlem Převáž, kde to hodně fouká.
Přeji Vám krásné osvěžení, kdykoliv toho budete mít zapotřebí, příjemné červencové dny...a budu se těšit zase na viděnou!
Veronika Foglová
Čas (nejen vlčích) máků
V polovině července 2013 jsem si udělala cyklovýlet do blízkého okolí. Na svahu vrchu Studený spadajícím příkře dolů k Celnému jsem si mohla vyfotit kvetoucí mák setý, jehož snímky Vám nyní nabízím.
Veronika Foglová
Letem orlickohorským světem (18)
V rozpáleném vzduchu posledních dní by nemuselo být špatné proletět se vzduchem a snad se i trochu zchladit u vody, co říkáte?
Veronika Foglová
Lilie zlatohlávek (Lilium martagon)
V parku za pečovatelským domem v Žamberku, kudy procházím cestou do a z práce, se kromě nádherných a velice fotogenických stromů nachází i jedno ohraničené místečko.
Veronika Foglová
Kráska z říše růží
K červnu neodmyslitelně patří růže. Vídám je všude kolem sebe...nejrůznějších barev, velikostí a tvarů, samozřejmě také vůní, a musím říci, že je to nádherná podívaná, zvlášť, když svítí sluníčko.
Veronika Foglová
Scholzův mlýn
Když jsem v loňském roce hledala cíle pro jedno ze svých celodenních putování, narazila jsem i na Scholzův mlýn v Českých Petrovicích.
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