Fredy

K adventnímu a vánočnímu období patří neodmyslitelně jako jeden ze symbolů oslíček, na němž putovala Panna Maria do Betléma a který byl i při Ježíškově Narození.

A s jedním takovým prapraprapotomkem toho z přelomu letopočtu bych Vás ráda dnes seznámila.

Jmenuje se Fredy a spolu s dalšími zvířátky bydlí na farní zahradě v Jablonném. Já jsem se s ním seznámila letos o prázdninách, kdy jsem ho poprvé navštívila...a on, jako by ve mně snad viděl spřízněnou duši, kvitoval můj příchod velice hlasitým hýkáním. V cuku letu zbaštil mrkvičky, které jsem mu přinesla, jinak popocházel po svém výběhu, o nějž se dělí s farními slepičkami, a sem tam uždiboval trávu. Byl velice přátelský a nechal se hladit, na což je ostatně nejspíš zvyklý hlavně od dětí, které tam přicházejí, neboť farní zahrada je volně přístupná.

Přeji Vám krásnou druhou adventní neděli i celý další týden a budu se těšit na další shledání.

Autor: Veronika Foglová | neděle 7.12.2025 14:22 | karma článku: 0 | přečteno: 30x

Další články autora

Veronika Foglová

Dnes kolem poledne...

Asi by to chtělo pár zasněžených fotek, že, když už se nám tu nějaký ten den drží bílá pokrývka... A tak Vám nabídnu pár snímků, které jsem nafotila dnes, když se sluníčko konečně rozhodlo vykulit zpod mraků...

30.11.2025 v 20:59 | Karma: 11,75 | Přečteno: 155x | Diskuse | Fotoblogy

Veronika Foglová

Pojďte se ohřát!

Tak k nám dorazila paní Zima, přinesla mrazy i pár sněhových vloček. Nevím, jak Vy, ale já jsem člověk veskrze teplomilný, a jednou z věcí, které mám na podzim nejraději, jsou sluníčkem nasvícené bukové lístky.

23.11.2025 v 13:56 | Karma: 8,55 | Přečteno: 116x | Diskuse | Fotoblogy

Veronika Foglová

Kozí rodinka z Bořitavy

Minulý týden v pátek jsem podnikla, pro letošek zřejmě poslední, výlet po Orlických horách. A jedním z překvapení, která mě po cestě čekala, byla i malá kozí rodinka na Bořitavě.

16.11.2025 v 13:41 | Karma: 12,91 | Přečteno: 127x | Diskuse | Fotoblogy

Veronika Foglová

Andělský pozdrav z Těchonína

V tomto týdnu, kdy se konečně zase ukázalo babí léto, jsem hodně putovala po horách a fotila. Navštívila jsem mimo jiné i hřbitov v Těchoníně, kde odpočívá část mé rodiny z maminčiny strany.

9.11.2025 v 12:52 | Karma: 11,39 | Přečteno: 119x | Diskuse | Fotoblogy

Veronika Foglová

Na zimu pod novou střechou

Před týdnem se na Studeném slavilo s měsíčním zpožděním posvícení. Bylo to způsobeno opravou střechy, a tak má kostel sv. Anny na zimu nový kabátek.

2.11.2025 v 20:54 | Karma: 10,43 | Přečteno: 114x | Diskuse | Fotoblogy
Další články autora

Nejčtenější

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...
3. prosince 2025  7:31

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do...

Kdo ví víc o Vánocích? Otázky, které prověří i Ježíška

Na plzeňském náměstí Republiky opět září vánoční strom. (1. prosince 2024)
vydáno 3. prosince 2025

Zazvonil zvoneček! Je čas zjistit, jestli máte srdce vánočního elfa, nebo duši lehce kyselého...

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...
30. listopadu 2025  14:20,  aktualizováno  1. 12. 7:04

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po...

Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku

Five Guys burger
5. prosince 2025  10:21

Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného...

Dvorecký most či most Anežky České? O anketě slibované náměstkem Hřibem zatím není rozhodnuto

Ve středu se uskutečnila prohlídka finální fáze stavby Dvoreckého mostu v...
1. prosince 2025

Hlavní město Praha se připravuje na rozhodnutí o oficiálním názvu nového mostu přes Vltavu, který...

Žižkov

Žižkov
vydáno 7. prosince 2025  15:52

Záchranná služba Praha pořídila nové automobily značky Volkswagen, které díky svým rozměrům jsou v...

V Krušných horách lyžují na Klínovci, Plešivci a B. Daru, na běžky je málo sněhu

ilustrační snímek
7. prosince 2025  13:38,  aktualizováno  13:38

V Karlovarském kraji se lyžuje na Klínovci, Plešivci, Potůčkách, v Božím Daru a Nových Hamrech. Na...

V Ústí nad Labem hořelo bývalé divadlo, škoda je dva miliony korun

ilustrační snímek
7. prosince 2025  13:19,  aktualizováno  13:19

Hasiči v Ústí nad Labem dnes bezmála 11 hodin likvidovali požár budovy bývalého divadla v Klíšské...

Praha Řepy

Praha Řepy
vydáno 7. prosince 2025  14:54

Mikuláš naděloval i v pražských Řepích... a nechyběla Andělská pohádka...

Veronika Foglová

  • Počet článků 421
  • Celková karma 10,12
  • Průměrná čtenost 286x
Jsem katolička, obrovská patriotka Orlických hor, kde žiji od svého narození a na něž nedám v žádném případě dopustit, sběratelka a fanynka plyšových medvídků, nadšená amatérská fotografka. Založením optimistka, ale někdy raději dávám přednost realismu. Mám ráda smích a humor, pokud ovšem nikomu neškodí. Užívám si života plnými doušky, ale tak, jak mně to vyhovuje, tzn., abych neomezovala nikoho dalšího.

Seznam rubrik

Oblíbené knihy

Co právě poslouchám

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.