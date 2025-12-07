Fredy
A s jedním takovým prapraprapotomkem toho z přelomu letopočtu bych Vás ráda dnes seznámila.
Jmenuje se Fredy a spolu s dalšími zvířátky bydlí na farní zahradě v Jablonném. Já jsem se s ním seznámila letos o prázdninách, kdy jsem ho poprvé navštívila...a on, jako by ve mně snad viděl spřízněnou duši, kvitoval můj příchod velice hlasitým hýkáním. V cuku letu zbaštil mrkvičky, které jsem mu přinesla, jinak popocházel po svém výběhu, o nějž se dělí s farními slepičkami, a sem tam uždiboval trávu. Byl velice přátelský a nechal se hladit, na což je ostatně nejspíš zvyklý hlavně od dětí, které tam přicházejí, neboť farní zahrada je volně přístupná.
Přeji Vám krásnou druhou adventní neděli i celý další týden a budu se těšit na další shledání.
Veronika Foglová
Dnes kolem poledne...
Asi by to chtělo pár zasněžených fotek, že, když už se nám tu nějaký ten den drží bílá pokrývka... A tak Vám nabídnu pár snímků, které jsem nafotila dnes, když se sluníčko konečně rozhodlo vykulit zpod mraků...
Veronika Foglová
Pojďte se ohřát!
Tak k nám dorazila paní Zima, přinesla mrazy i pár sněhových vloček. Nevím, jak Vy, ale já jsem člověk veskrze teplomilný, a jednou z věcí, které mám na podzim nejraději, jsou sluníčkem nasvícené bukové lístky.
Veronika Foglová
Kozí rodinka z Bořitavy
Minulý týden v pátek jsem podnikla, pro letošek zřejmě poslední, výlet po Orlických horách. A jedním z překvapení, která mě po cestě čekala, byla i malá kozí rodinka na Bořitavě.
Veronika Foglová
Andělský pozdrav z Těchonína
V tomto týdnu, kdy se konečně zase ukázalo babí léto, jsem hodně putovala po horách a fotila. Navštívila jsem mimo jiné i hřbitov v Těchoníně, kde odpočívá část mé rodiny z maminčiny strany.
Veronika Foglová
Na zimu pod novou střechou
Před týdnem se na Studeném slavilo s měsíčním zpožděním posvícení. Bylo to způsobeno opravou střechy, a tak má kostel sv. Anny na zimu nový kabátek.
|Další články autora
Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže
Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do...
Kdo ví víc o Vánocích? Otázky, které prověří i Ježíška
Zazvonil zvoneček! Je čas zjistit, jestli máte srdce vánočního elfa, nebo duši lehce kyselého...
Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku
Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po...
Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku
Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného...
Dvorecký most či most Anežky České? O anketě slibované náměstkem Hřibem zatím není rozhodnuto
Hlavní město Praha se připravuje na rozhodnutí o oficiálním názvu nového mostu přes Vltavu, který...
Žižkov
Záchranná služba Praha pořídila nové automobily značky Volkswagen, které díky svým rozměrům jsou v...
V Krušných horách lyžují na Klínovci, Plešivci a B. Daru, na běžky je málo sněhu
V Karlovarském kraji se lyžuje na Klínovci, Plešivci, Potůčkách, v Božím Daru a Nových Hamrech. Na...
V Ústí nad Labem hořelo bývalé divadlo, škoda je dva miliony korun
Hasiči v Ústí nad Labem dnes bezmála 11 hodin likvidovali požár budovy bývalého divadla v Klíšské...
Praha Řepy
Mikuláš naděloval i v pražských Řepích... a nechyběla Andělská pohádka...
Prodej pozemku pro bydlení, 1 467 m2 - Český Krumlov - Domoradice
Český Krumlov - Domoradice
5 000 000 Kč
- Počet článků 421
- Celková karma 10,12
- Průměrná čtenost 286x
Seznam rubrik
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- Chaloupky Orlických hor
- Mé oblíbené snímky
- Jen tak...
- Opevnění Orlických hor
- Toulky Orlickými horami
- Sakrální památky Orlických hor
- Fotografie s příběhem
- Černobílé Orlické hory
- Stromy Orlických hor