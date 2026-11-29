Dorazila k nám paní Zima...
Dnes ráno jsme měli –9 °C. Po celý den svítilo sluníčko, na které se krásně koukalo z vytopené místnosti. Ale venku přišla tvrdá realita. Na sluníčku bylo sice krásně, ale foukal silný a studený vítr.
Přesto jsem nemohla odolat, abych si neudělala malou procházku po okolí a nevyfotila tu nádheru. Takže takhle to u nás vypadalo na první adventní neděli roku 2026... Sousední Králický Sněžník se svými vrcholky topil v oblačnosti, zatímco my si užívali modré oblohy.
Přeji Vám všem požehnané a klidné adventní dny, s důrazem na to, co je opravdu důležité, užívejte si zimy, máte-li ji rádi, a kdo ne, ať doufá, že bude líp.
Veronika Foglová
Listopadová procházka po Faltusově kopci
V sobotu přede dvěma týdny jsem využila jednoho z posledních dní nádherného babího léta a šla jsem fotit nahoru na kopec, odkud jsou za dobrého počasí vidět všechny tři hřebeny Orlických hor.
Veronika Foglová
Kolem Orliček a Suchého vrchu
Koncem října jsem využila jednoho z nádherně slunečných dnů, kdy byla obloha bez jediného mráčku, a odjela jsem fotit babí léto nad Orličky.
Veronika Foglová
Židovský hřbitov v Podbřezí (2)
Přemýšlím nad tím, jak krásně by tam nyní bylo, se zemí posetou žlutými lístečky ohlašujícími pomalu, ale jistě zimu.
Veronika Foglová
Židovský hřbitov v Podbřezí (1)
Dnes máme slavnost Všech svatých a zítra si budeme připomínat naše drahé zesnulé, a tak se, myslím, hodí, když Vás dnes a příště pozvu na jeden vskutku kouzelný hřbitov, který jsem navštívila přesně před půl rokem.
Veronika Foglová
Letem orlickohorským světem (19)
...tentokrát ryze z babího léta 2026 z mého blízkého i vzdálenějšího okolí, jak se postupně převlékalo do podzimního úboru.
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