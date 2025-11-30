Dnes kolem poledne...
Začnu snímkem adventního věnce s první zapálenou svíčkou z našeho kostela sv. Prokopa, zbylé snímky jsem fotila u nás na horním konci Sobkovic.
Přeji Vám požehnaný a pokojný advent, čas čekání na Narození Ježíše Krista, a budu se na Vás těšit zase příští neděli.
Veronika Foglová
Pojďte se ohřát!
Tak k nám dorazila paní Zima, přinesla mrazy i pár sněhových vloček. Nevím, jak Vy, ale já jsem člověk veskrze teplomilný, a jednou z věcí, které mám na podzim nejraději, jsou sluníčkem nasvícené bukové lístky.
Veronika Foglová
Kozí rodinka z Bořitavy
Minulý týden v pátek jsem podnikla, pro letošek zřejmě poslední, výlet po Orlických horách. A jedním z překvapení, která mě po cestě čekala, byla i malá kozí rodinka na Bořitavě.
Veronika Foglová
Andělský pozdrav z Těchonína
V tomto týdnu, kdy se konečně zase ukázalo babí léto, jsem hodně putovala po horách a fotila. Navštívila jsem mimo jiné i hřbitov v Těchoníně, kde odpočívá část mé rodiny z maminčiny strany.
Veronika Foglová
Na zimu pod novou střechou
Před týdnem se na Studeném slavilo s měsíčním zpožděním posvícení. Bylo to způsobeno opravou střechy, a tak má kostel sv. Anny na zimu nový kabátek.
Veronika Foglová
Babí léto roku 2018 (3)
Postupně jsem scházela od Převáže k Čenkovicím, kde jsem se hodně zdržela focením nádherných javorů v podzimních tónech.
