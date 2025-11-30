Dnes kolem poledne...

Asi by to chtělo pár zasněžených fotek, že, když už se nám tu nějaký ten den drží bílá pokrývka... A tak Vám nabídnu pár snímků, které jsem nafotila dnes, když se sluníčko konečně rozhodlo vykulit zpod mraků...

Začnu snímkem adventního věnce s první zapálenou svíčkou z našeho kostela sv. Prokopa, zbylé snímky jsem fotila u nás na horním konci Sobkovic.

Přeji Vám požehnaný a pokojný advent, čas čekání na Narození Ježíše Krista, a budu se na Vás těšit zase příští neděli.

Autor: Veronika Foglová | neděle 30.11.2025 20:59

Veronika Foglová

  • Počet článků 420
  • Celková karma 9,95
  • Průměrná čtenost 286x
Jsem katolička, obrovská patriotka Orlických hor, kde žiji od svého narození a na něž nedám v žádném případě dopustit, sběratelka a fanynka plyšových medvídků, nadšená amatérská fotografka.

