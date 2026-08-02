Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Divoká Orlice nad Zemskou bránou v babím létě

Od doby, kdy jsem začala jezdit na Zemskou bránu, jsem si přála podívat se tam jednou za časů babího léta, kdy se všechno halí do pestrých barev.

Byl to sice takový nejistý podnik, protože co si budeme povídat, nikdy nevíte, jaké to (nejen) podzimní počasí bude a jestli bude dost hezky, aby stálo zato tam jet, ale nakonec jsem to riskla a na samý konec října 2016 jsem se vydala z Bartošovic podél Divoké Orlice k Zemské bráně.

V jednom místě, kde se řeka hodně přibližuje k silnici, jsem fotila následující snímky. Listí pozvolna opadávalo a v řece tvořilo malé zátarasy, které se mi moc líbily, samotná Orlice byla klidná a nevypadala vůbec divoce.

Snad Vás pohled na nespoutanou řeku trochu ochladil v těch současných vedrech. Mějte hezkou neděli i následující týden a zase na viděnou!

Autor: Veronika Foglová | neděle 2.8.2026 12:21 | karma článku: 0 | přečteno: 22x

Další články autora

Veronika Foglová

Tragické 160. výročí

Dnes jsem měla v plánu psát úplně o něčem jiném, ale pak jsem si vzpomněla, že v týdnu uplynulo 160 let od přepadení pruské kolony u Jablonného, a tak jsem se rozhodla napsat článek o tomto výročí.

26.7.2026 v 15:16 | Karma: 14,31 | Přečteno: 274x | Diskuse | Fotoblogy

Veronika Foglová

Obrázky z Olešnice v Orlických horách

Dnes jsou to přesně dva roky, co jsem poprvé navštívila nejsevernější obec Orlických hor - Olešnici v Orlických horách. Má druhá návštěva se uskutečnila loni na jaře, ale dnešní snímky budou z té první návštěvy.

19.7.2026 v 14:16 | Karma: 11,09 | Přečteno: 115x | Diskuse | Fotoblogy

Veronika Foglová

Honzova studánka

Během léta 2024 jsem svá putování po Orlických horách cílila hodně na hřeben Bukovohorské hornatiny, který mám od nás doma jako na dlani.

12.7.2026 v 14:01 | Karma: 12,69 | Přečteno: 132x | Diskuse | Fotoblogy

Veronika Foglová

Čas (nejen vlčích) máků

V polovině července 2013 jsem si udělala cyklovýlet do blízkého okolí. Na svahu vrchu Studený spadajícím příkře dolů k Celnému jsem si mohla vyfotit kvetoucí mák setý, jehož snímky Vám nyní nabízím.

5.7.2026 v 22:33 | Karma: 9,74 | Přečteno: 83x | Diskuse | Fotoblogy

Veronika Foglová

Letem orlickohorským světem (18)

V rozpáleném vzduchu posledních dní by nemuselo být špatné proletět se vzduchem a snad se i trochu zchladit u vody, co říkáte?

28.6.2026 v 15:54 | Karma: 11,23 | Přečteno: 108x | Diskuse | Fotoblogy
Další články autora

Nejčtenější

Nabídky, vzkazy, varování. Co všechno si přečtete v pražských ulicích? To by jeden nevěřil

Je ti to jasný?!
30. července 2026  8:37

Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo....

Utajené místo v Praze se konečně otevřelo veřejnosti. Objevte skrytý poklad u Nuseláku

Dominantou parku se stalo umělecké dílo ZPŘÍTOMNĚNÍ autorů Jana Darkse a Davida...
31. července 2026  11:36

Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez...

Tajuplná vila Rothmayerova vila v Praze ukrývá dlažbu z Hradu i atmosféru z fotek Sudka

Rothmayerova vila. Oválná věž v sobě skrývá točité schodiště. Přístavba...
31. července 2026  7:23

Čistota a funkčnost. To je jednotící prvek funkcionalistické architektury. První republika byla do...

OBRAZEM: Podívejte se s námi na Prahu z výšky, kam se většina lidí nikdy nedostane

Z terasy Albatrosu na Národní třídě. Máj ještě bez motálů.
31. července 2026  12:18

Novinářská práce s sebou nese jednu příjemnou stránku. Že se při ní dostanete do míst, která jsou...

OBRAZEM: Od jízdy za korunu po metro bez řidiče. Znáte těchto 6 zajímavostí z pražského podzemí?

Stanice metra Malostranská
30. července 2026

Pražské metro je už více než padesát let páteří městské hromadné dopravy. Každý den přepraví přes...

Kotva, která pamatuje světové oceány, ozdobí opravené náměstí v Třinci

Šest tun vážící kotva někdejší zaoceánské lodi Třinec už čeká ve stejnojmenném...
2. srpna 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Přes šest tun vážící kotva z československé zaoceánské lodi jménem Třinec dorazila po převozu z...

Shincheonji reagovala na zadržení 95letého předsedy kulturním programem

2. srpna 2026  13:47

V Českém středohoří přírodovědci potvrdili přes 2200 druhů motýlů

ilustrační snímek
2. srpna 2026  12:10,  aktualizováno  12:10

České středohoří je rájem motýlů, ukázal monitoring přírodovědců. Na některých kopcích žije až...

Ve Ždírci n. D. hořelo v pečovatelském domě, jeden člověk se nadýchal kouře

ilustrační snímek
2. srpna 2026  11:40,  aktualizováno  11:40

Hasiči dnes dopoledne zasahovali u požáru v domě s pečovatelskou službou ve Ždírci nad Doubravou na...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Veronika Foglová

  • Počet článků 453
  • Celková karma 9,95
  • Průměrná čtenost 276x
Jsem katolička, obrovská patriotka Orlických hor, kde žiji od svého narození a na něž nedám v žádném případě dopustit, sběratelka a fanynka plyšových medvídků, nadšená amatérská fotografka. Založením optimistka, ale někdy raději dávám přednost realismu. Mám ráda smích a humor, pokud ovšem nikomu neškodí. Užívám si života plnými doušky, ale tak, jak mně to vyhovuje, tzn., abych neomezovala nikoho dalšího.

Seznam rubrik

Oblíbené knihy

Co právě poslouchám

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×