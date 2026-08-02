Divoká Orlice nad Zemskou bránou v babím létě
Byl to sice takový nejistý podnik, protože co si budeme povídat, nikdy nevíte, jaké to (nejen) podzimní počasí bude a jestli bude dost hezky, aby stálo zato tam jet, ale nakonec jsem to riskla a na samý konec října 2016 jsem se vydala z Bartošovic podél Divoké Orlice k Zemské bráně.
V jednom místě, kde se řeka hodně přibližuje k silnici, jsem fotila následující snímky. Listí pozvolna opadávalo a v řece tvořilo malé zátarasy, které se mi moc líbily, samotná Orlice byla klidná a nevypadala vůbec divoce.
Snad Vás pohled na nespoutanou řeku trochu ochladil v těch současných vedrech. Mějte hezkou neděli i následující týden a zase na viděnou!
Veronika Foglová
Tragické 160. výročí
Dnes jsem měla v plánu psát úplně o něčem jiném, ale pak jsem si vzpomněla, že v týdnu uplynulo 160 let od přepadení pruské kolony u Jablonného, a tak jsem se rozhodla napsat článek o tomto výročí.
Veronika Foglová
Obrázky z Olešnice v Orlických horách
Dnes jsou to přesně dva roky, co jsem poprvé navštívila nejsevernější obec Orlických hor - Olešnici v Orlických horách. Má druhá návštěva se uskutečnila loni na jaře, ale dnešní snímky budou z té první návštěvy.
Veronika Foglová
Honzova studánka
Během léta 2024 jsem svá putování po Orlických horách cílila hodně na hřeben Bukovohorské hornatiny, který mám od nás doma jako na dlani.
Veronika Foglová
Čas (nejen vlčích) máků
V polovině července 2013 jsem si udělala cyklovýlet do blízkého okolí. Na svahu vrchu Studený spadajícím příkře dolů k Celnému jsem si mohla vyfotit kvetoucí mák setý, jehož snímky Vám nyní nabízím.
Veronika Foglová
Letem orlickohorským světem (18)
V rozpáleném vzduchu posledních dní by nemuselo být špatné proletět se vzduchem a snad se i trochu zchladit u vody, co říkáte?
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