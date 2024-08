Chaloupka ve Zvonkovém údolí

Před třemi lety v srpnu jsem poprvé navštívila Zvonkové údolí, a to s kolegyní Helčou, která v sousedních osadách měla své příbuzné.

Na jeho jihozápadním konci stojí dvě chaloupky, ke kterým je nutno vystoupat, a jednu z nich bych Vám dnes chtěla představit.

Nadmořská výška 710 metrů, s výhledem dolů do Zvonkového údolí a přilehlé polské Góry Bystrzyckie. Poseděly jsme tam a pokochaly se nádherným výhledem, byť počasí nám zrovna nepřálo, ale i tak ten klid a ticho těchto míst stály zato. Možná i ta příslovečná liška, co dává dobrou noc, by se tu někde ve večerních hodinách objevila...

Mějte se moc hezky, děkuji za návštěvu...a určitě si do Zvonkového údolí za pěkného počasí zajeďte či zajděte také, stojí za zhlédnutí.