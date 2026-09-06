Chaloupka na Černé Vodě
Koncem května letošního roku jsem poprvé navštívila Černou Vodu...nejjižněji ležící osadu patřící k obci Orlické Záhoří a zároveň jedinou ze všech šesti osad této obce, kde jsem ještě nebyla. Zatím jsem tudy vždycky jenom projížděla...
Lákala mě tu zejména kaple Navštívení Panny Marie na úpatí hlavního hřebenu, o níž Vám také někdy napíši, jinak ale i celkově nádherná krajina. A musím říci, že jsem byla více než překvapena, zejména úžasnými výhledy z míst mezi zdejší sjezdovkou a kaplí, kde se lesy Orlických hor jakoby slévají do jednoho celku s lesy polských Gór Bystrzyckich, které jsou odtud v podstatě co by kamenem dohodil.
A o krásné chaloupky, na první pohled udržované, tu také nebyla nouze. Nestihla jsem všechny, protože jsem měla v plánu ještě další lokality, ale něco přece jen, a o jednu z nich se s Vámi chci dnes rozdělit.
Najdete ji v místech, kde se zelená turistická značka jdoucí od silnice II/311 proti proudu potoka Černá voda láme téměř v pravém úhlu doleva právě ke zmíněné kapli. Stojí zhruba 696 metrů vysoko v krásné, klidné krajině, daleko od hluku, a zalíbila se mi na první pohled.
A jaké chaloupkové poklady jste, třeba během prázdnin, potkali Vy? Já víc než dost... Děkuji za návštěvu, přeji Vám klidný zářijový týden a na viděnou opět v neděli!
Veronika Foglová
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