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Chaloupka na Černé Vodě

Jak jsem zjistila, dva roky jsem tu nepustila do světa žádný blog o chaloupkách, a tak myslím, že je nejvyšší čas to napravit.

Koncem května letošního roku jsem poprvé navštívila Černou Vodu...nejjižněji ležící osadu patřící k obci Orlické Záhoří a zároveň jedinou ze všech šesti osad této obce, kde jsem ještě nebyla. Zatím jsem tudy vždycky jenom projížděla...

Lákala mě tu zejména kaple Navštívení Panny Marie na úpatí hlavního hřebenu, o níž Vám také někdy napíši, jinak ale i celkově nádherná krajina. A musím říci, že jsem byla více než překvapena, zejména úžasnými výhledy z míst mezi zdejší sjezdovkou a kaplí, kde se lesy Orlických hor jakoby slévají do jednoho celku s lesy polských Gór Bystrzyckich, které jsou odtud v podstatě co by kamenem dohodil.

A o krásné chaloupky, na první pohled udržované, tu také nebyla nouze. Nestihla jsem všechny, protože jsem měla v plánu ještě další lokality, ale něco přece jen, a o jednu z nich se s Vámi chci dnes rozdělit.

Najdete ji v místech, kde se zelená turistická značka jdoucí od silnice II/311 proti proudu potoka Černá voda láme téměř v pravém úhlu doleva právě ke zmíněné kapli. Stojí zhruba 696 metrů vysoko v krásné, klidné krajině, daleko od hluku, a zalíbila se mi na první pohled.

A jaké chaloupkové poklady jste, třeba během prázdnin, potkali Vy? Já víc než dost... Děkuji za návštěvu, přeji Vám klidný zářijový týden a na viděnou opět v neděli!

Autor: Veronika Foglová | neděle 6.9.2026 15:06 | karma článku: 0 | přečteno: 0x

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Veronika Foglová

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Jsem katolička, obrovská patriotka Orlických hor, kde žiji od svého narození a na něž nedám v žádném případě dopustit, sběratelka a fanynka plyšových medvídků, nadšená amatérská fotografka. Založením optimistka, ale někdy raději dávám přednost realismu. Mám ráda smích a humor, pokud ovšem nikomu neškodí. Užívám si života plnými doušky, ale tak, jak mně to vyhovuje, tzn., abych neomezovala nikoho dalšího.

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