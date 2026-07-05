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Čas (nejen vlčích) máků

V polovině července 2013 jsem si udělala cyklovýlet do blízkého okolí. Na svahu vrchu Studený spadajícím příkře dolů k Celnému jsem si mohla vyfotit kvetoucí mák setý, jehož snímky Vám nyní nabízím.

Děkuji za návštěvu na mém blogu a čas, který jste mi věnovali, moc si toho vážím. Mějte se krásně a užijte si poslední den prodlouženého víkendu i zbytek následujícího týdne podle svých představ.

Autor: Veronika Foglová | neděle 5.7.2026 22:33 | karma článku: 0 | přečteno: 6x

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Veronika Foglová

  • Počet článků 449
  • Celková karma 9,31
  • Průměrná čtenost 277x
Jsem katolička, obrovská patriotka Orlických hor, kde žiji od svého narození a na něž nedám v žádném případě dopustit, sběratelka a fanynka plyšových medvídků, nadšená amatérská fotografka. Založením optimistka, ale někdy raději dávám přednost realismu. Mám ráda smích a humor, pokud ovšem nikomu neškodí. Užívám si života plnými doušky, ale tak, jak mně to vyhovuje, tzn., abych neomezovala nikoho dalšího.

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