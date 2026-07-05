Čas (nejen vlčích) máků
Děkuji za návštěvu na mém blogu a čas, který jste mi věnovali, moc si toho vážím. Mějte se krásně a užijte si poslední den prodlouženého víkendu i zbytek následujícího týdne podle svých představ.
Veronika Foglová
Letem orlickohorským světem (18)
V rozpáleném vzduchu posledních dní by nemuselo být špatné proletět se vzduchem a snad se i trochu zchladit u vody, co říkáte?
Veronika Foglová
Lilie zlatohlávek (Lilium martagon)
V parku za pečovatelským domem v Žamberku, kudy procházím cestou do a z práce, se kromě nádherných a velice fotogenických stromů nachází i jedno ohraničené místečko.
Veronika Foglová
Kráska z říše růží
K červnu neodmyslitelně patří růže. Vídám je všude kolem sebe...nejrůznějších barev, velikostí a tvarů, samozřejmě také vůní, a musím říci, že je to nádherná podívaná, zvlášť, když svítí sluníčko.
Veronika Foglová
Scholzův mlýn
Když jsem v loňském roce hledala cíle pro jedno ze svých celodenních putování, narazila jsem i na Scholzův mlýn v Českých Petrovicích.
Veronika Foglová
Kopretinkový pozdrav z hlavního města
Aby si někdo nemyslel, nebyla jsem pro dnešní snímky až v naší stověžaté matičce Praze...ne ne, „pouze“ v hlavním městě Orlických hor, čili Rokytnici v Orlických horách.
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