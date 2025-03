Bratrská lípa v Kunvaldu

Letos poprvé mám pro Vás snímky z roku 2025, které jsem fotila tuto středu, přičemž se však podíváme hluboko do historie.

Ve středu po práci jsem si udělala malý výlet do Kunvaldu, přezdívaného Kolébka Jednoty bratrské, k Bratrské lípě. Možná jsem u ní byla někdy jako malá, ale jistě to nevím, je zrovna tak dobře možné, že to byla má první návštěva u tohoto památného stromu.

Bratrskou lípu najdete v severní části městysu Kunvald, při výjezdu na Rokytnici v Orlických horách. Za autobusovou zastávkou Kampelička půjdete kousek rovně, odbočíte doleva a přejdete mostek přes Horský potok, potom pár metrů do kopce, a to už před sebou uvidíte směrovku, odkud to k lípě je 100 metrů po žluté.

Roste poblíž čp. 77 a je tu od roku 1547, kdy se čeští bratři loučili s vlastí, tedy už téměř pět století. Myslím, že není zapotřebí vypisovat podrobnosti, které si můžete najít např. na Wikipedii.

Mě osobně lípa okouzlila svou velkolepostí a majestátností, a to i nyní, kdy není olistěná. Rozhodně mám v plánu si sem zajet v době, kdy se rozpučí lístky, takže se pak s Vámi podělím i o tyto fotky.

A do budoucna mám samozřejmě naplánovaný článek i o dalších stopách Jednoty bratrské v Kunvaldu...Domek Na sboru, Modlivý důl a Jordán, které jsem navštívila v září 2020.

Já jsem si užila celý tento sluníčkový týden naplno, a doufám, že i Vy. Mějte se hezky a děkuji za návštěvu!