Betlém v Žamberku
Nevím, zda se do Něj budou doplňovat další figurky; ve středu ráno, kdy jsem Ho fotila já, tam byla pouze Svatá Rodina. Bylo to ještě za tmy a mlhy, ale okolnosti časové i meteorologické mi neumožnily vyfotit Ho za lepších podmínek.
Přeji Vám kouzelnou 3. adventní neděli, zvanou Gaudete, a ať Vás předvánoční přípravy nepohltí natolik, abyste si neuvědomili, kvůli Komu to všechno je. Na viděnou za týden!
Veronika Foglová
Fredy
K adventnímu a vánočnímu období patří neodmyslitelně jako jeden ze symbolů oslíček, na němž putovala Panna Maria do Betléma a který byl i při Ježíškově Narození.
Veronika Foglová
Dnes kolem poledne...
Asi by to chtělo pár zasněžených fotek, že, když už se nám tu nějaký ten den drží bílá pokrývka... A tak Vám nabídnu pár snímků, které jsem nafotila dnes, když se sluníčko konečně rozhodlo vykulit zpod mraků...
Veronika Foglová
Pojďte se ohřát!
Tak k nám dorazila paní Zima, přinesla mrazy i pár sněhových vloček. Nevím, jak Vy, ale já jsem člověk veskrze teplomilný, a jednou z věcí, které mám na podzim nejraději, jsou sluníčkem nasvícené bukové lístky.
Veronika Foglová
Kozí rodinka z Bořitavy
Minulý týden v pátek jsem podnikla, pro letošek zřejmě poslední, výlet po Orlických horách. A jedním z překvapení, která mě po cestě čekala, byla i malá kozí rodinka na Bořitavě.
Veronika Foglová
Andělský pozdrav z Těchonína
V tomto týdnu, kdy se konečně zase ukázalo babí léto, jsem hodně putovala po horách a fotila. Navštívila jsem mimo jiné i hřbitov v Těchoníně, kde odpočívá část mé rodiny z maminčiny strany.
|Další články autora
Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu
Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním...
Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?
Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše...
VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku
Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž...
Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem
Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma...
Poslední tramvaj jela po Václaváku před 45 lety. Praha chce provoz obnovit do roku 2027
Provoz tramvají na Václavském náměstí, který po více než století patřil k samozřejmé součásti...
Policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska, je v pořádku
Policisté po dvou dnech rozsáhlého pátrání našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku,...
Při nehodě na D48 na Frýdecko-Místecku zemřel řidič, autem narazil do svodidel
Při nehodě na dálnici D48 o obce Dobrá na Frýdecko-Místecku dnes ráno zemřel sedmadvacetiletý...
Biatlon v Hochfilzenu 2025: V kolik startují čeští biatlonisté a proč přišla změna v sestavě
V rakouském Hochfilzenu pokračuje Světový pohár v biatlonu. Závodníci mají za sebou sprinty, o...
Rohy, kožichy i kontaktní čočky. Navštívili jsme největší sraz krampusáků v Česku
Vítejte v pekle. A kdo si nepohlídá děti, tomu je čerti klidně odnesou. S tímto varováním vyrazilo...
Nadstandardní byt 2+kk, 81 m2 Barákova, Prostějov
Barákova, Prostějov
15 000 Kč/měsíc
- Počet článků 422
- Celková karma 10,55
- Průměrná čtenost 286x
Seznam rubrik
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- Chaloupky Orlických hor
- Mé oblíbené snímky
- Jen tak...
- Opevnění Orlických hor
- Toulky Orlickými horami
- Sakrální památky Orlických hor
- Fotografie s příběhem
- Černobílé Orlické hory
- Stromy Orlických hor