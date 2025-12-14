Betlém v Žamberku

V severní části Masarykova náměstí v Žamberku, poblíž busty TGM, stojí vánoční strom a před ním dřevěný vyřezávaný Betlém.

Nevím, zda se do Něj budou doplňovat další figurky; ve středu ráno, kdy jsem Ho fotila já, tam byla pouze Svatá Rodina. Bylo to ještě za tmy a mlhy, ale okolnosti časové i meteorologické mi neumožnily vyfotit Ho za lepších podmínek.

Přeji Vám kouzelnou 3. adventní neděli, zvanou Gaudete, a ať Vás předvánoční přípravy nepohltí natolik, abyste si neuvědomili, kvůli Komu to všechno je. Na viděnou za týden!

Autor: Veronika Foglová | neděle 14.12.2025 13:16 | karma článku: 0 | přečteno: 23x

Další články autora

Veronika Foglová

Fredy

K adventnímu a vánočnímu období patří neodmyslitelně jako jeden ze symbolů oslíček, na němž putovala Panna Maria do Betléma a který byl i při Ježíškově Narození.

7.12.2025 v 14:22 | Karma: 12,07 | Přečteno: 126x | Diskuse | Fotoblogy

Veronika Foglová

Dnes kolem poledne...

Asi by to chtělo pár zasněžených fotek, že, když už se nám tu nějaký ten den drží bílá pokrývka... A tak Vám nabídnu pár snímků, které jsem nafotila dnes, když se sluníčko konečně rozhodlo vykulit zpod mraků...

30.11.2025 v 20:59 | Karma: 12,05 | Přečteno: 157x | Diskuse | Fotoblogy

Veronika Foglová

Pojďte se ohřát!

Tak k nám dorazila paní Zima, přinesla mrazy i pár sněhových vloček. Nevím, jak Vy, ale já jsem člověk veskrze teplomilný, a jednou z věcí, které mám na podzim nejraději, jsou sluníčkem nasvícené bukové lístky.

23.11.2025 v 13:56 | Karma: 8,55 | Přečteno: 118x | Diskuse | Fotoblogy

Veronika Foglová

Kozí rodinka z Bořitavy

Minulý týden v pátek jsem podnikla, pro letošek zřejmě poslední, výlet po Orlických horách. A jedním z překvapení, která mě po cestě čekala, byla i malá kozí rodinka na Bořitavě.

16.11.2025 v 13:41 | Karma: 12,91 | Přečteno: 127x | Diskuse | Fotoblogy

Veronika Foglová

Andělský pozdrav z Těchonína

V tomto týdnu, kdy se konečně zase ukázalo babí léto, jsem hodně putovala po horách a fotila. Navštívila jsem mimo jiné i hřbitov v Těchoníně, kde odpočívá část mé rodiny z maminčiny strany.

9.11.2025 v 12:52 | Karma: 11,39 | Přečteno: 120x | Diskuse | Fotoblogy
Další články autora

Veronika Foglová

  • Počet článků 422
  • Celková karma 10,55
  • Průměrná čtenost 286x
Jsem katolička, obrovská patriotka Orlických hor, kde žiji od svého narození a na něž nedám v žádném případě dopustit, sběratelka a fanynka plyšových medvídků, nadšená amatérská fotografka. Založením optimistka, ale někdy raději dávám přednost realismu. Mám ráda smích a humor, pokud ovšem nikomu neškodí. Užívám si života plnými doušky, ale tak, jak mně to vyhovuje, tzn., abych neomezovala nikoho dalšího.

