Babí léto roku 2018 (3)
Ale rozhodně to stálo za tu námahu. Z Čenkovic jsem to potom vzala nahoru na státní silnici a dolů k Orličkám, a po cestě jsem opět nevěděla, co vlastně fotit dřív. Ale to už je jiný příběh...
Pořád jsem doufala v babí léto, ale toho už se letos nejspíš opravdu nedočkáme. Užila jsem si alespoň dva sluníčkové dny minulou neděli a následující pondělí, a snad Vám z nich také něco nabídnu, neboť jsem byla fotit na svých oblíbených místech. Zatím se mějte moc hezky a děkuji, že si uděláte čas na můj blog. Na viděnou příští neděli!
Veronika Foglová
Babí léto roku 2018 (2)
Dnes se mi na tehdejší sluníčkové počasí vzpomínalo obzvlášť hezky, když o sobě dala ta životodárná hvězda opět vědět.
Veronika Foglová
Babí léto roku 2018 (1)
Než přejdu přímo k dnešnímu článku, chci se Vám omluvit za svou absenci minulou neděli. Nebylo za tím nic jiného než to, že můj laptop se odebral do věčných lovišť, a tedy jsem neměla možnost napsat další článek.
Veronika Foglová
Julinčiným údolím (2)
Protože jsem v těchto místech byla poprvé v životě, fotila jsem kdeco. Julinčino údolí jsem ale ve svých plánech měla spíš jako rezervu, neboť mým původním cílem byla Kunštátská kaple.
Veronika Foglová
Julinčiným údolím (1)
Julinčino údolí patří v Orlických horách k místům, která jsem zatím navštívila jenom jednou, ale rozhodně bych se tam ráda vrátila a podívala se, co se tam za ty roky, od mé návštěvy v září 2014, změnilo.
Veronika Foglová
Révo, révo požehnaná...
...zpívá se v muzikálu Noc na Karlštejně, a tak se dnes podíváme na tyto krásné plody, které dozrávají.
