Babí léto roku 2018 (2)
Druhý díl našeho putování rokem 2018 zahájíme pod Převáží, což je sedlo mezi Bukovou horou (958 m) a vrcholem Na Hoblovně (794 m). Oba vrcholy vřele doporučuji pro ty, kdo se chtějí kochat úžasnými výhledy na Orlické hory, případně nejen na ně.
Přeji Vám všechno dobré a krásné do dalších dní a budu se těšit na příští návštěvu.
Veronika Foglová
Babí léto roku 2018 (1)
Než přejdu přímo k dnešnímu článku, chci se Vám omluvit za svou absenci minulou neděli. Nebylo za tím nic jiného než to, že můj laptop se odebral do věčných lovišť, a tedy jsem neměla možnost napsat další článek.
Veronika Foglová
Julinčiným údolím (2)
Protože jsem v těchto místech byla poprvé v životě, fotila jsem kdeco. Julinčino údolí jsem ale ve svých plánech měla spíš jako rezervu, neboť mým původním cílem byla Kunštátská kaple.
Veronika Foglová
Julinčiným údolím (1)
Julinčino údolí patří v Orlických horách k místům, která jsem zatím navštívila jenom jednou, ale rozhodně bych se tam ráda vrátila a podívala se, co se tam za ty roky, od mé návštěvy v září 2014, změnilo.
Veronika Foglová
Révo, révo požehnaná...
...zpívá se v muzikálu Noc na Karlštejně, a tak se dnes podíváme na tyto krásné plody, které dozrávají.
Veronika Foglová
Vzpomínka na Tyroly
...tentokrát ty rakouské. V červnu jsem tu publikovala podobný článek, v němž jsem vzpomínala na svou dovolenou v Dolomitech v červnu 2023.
|Další články autora
Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum
Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní...
„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky
Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho...
Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii
Premium Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí...
Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek
Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si...
Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií
Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu...
Zloději za bílého dne ukradli šperky z Louvru. Použili žebřík, pak ujeli na skútru
Do muzea Louvre v Paříži se vloupali zloději, v neděli proto zůstává zavřené. Francouzská...
Metro na Invalidovně srazilo člověka, má zlomenou nohu
V pražském metru na lince B ve stanici Invalidovna došlo v neděli večer ke srážce soupravy metra s...
V Gaze se opět bojuje. Hamás porušil příměří, provádíme odvetu, tvrdí Izrael
Izraelská armáda už podruhé během neděle zaútočila v Pásmu Gazy poté, co se podle vyjádření svých...
Ve 48 letech zemřel Sam Rivers, baskytarista Limp Bizkit
Metalovou kapelu Limp Bizkit zasáhla smutná zpráva. V sobotu ve věku 48 let zemřel její...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 414
- Celková karma 9,73
- Průměrná čtenost 288x
Seznam rubrik
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- Chaloupky Orlických hor
- Mé oblíbené snímky
- Jen tak...
- Opevnění Orlických hor
- Toulky Orlickými horami
- Sakrální památky Orlických hor
- Fotografie s příběhem
- Černobílé Orlické hory
- Stromy Orlických hor