Babí léto roku 2018 (1)

Než přejdu přímo k dnešnímu článku, chci se Vám omluvit za svou absenci minulou neděli. Nebylo za tím nic jiného než to, že můj laptop se odebral do věčných lovišť, a tedy jsem neměla možnost napsat další článek.

Příroda v mém okolí se, nyní už velkou rychlostí, zbarvuje do teplých tónů babího léta, a já marně vyhlížím sluníčko, abych si všechny ty nádhery mohla konečně vyfotit a uschovat tak pro dny bez sluníčka, kterých je nyní víc než by mi bylo milé.

Po úrazu v létě 2018 mi zbylo dost dovolené, a tak jsem v jednom z říjnových dní plných sluníčka, jak uvidíte na fotkách, zamířila na sousední hřeben Orlických hor. Mé putování bylo nakonec mnohem delší než jsem měla v plánu, protože když jsem po cestě uviděla úžasně vybarvené javory mezi Čenkovicemi a Převáží, byla jsem rozhodnutá si je také vyfotit.

Protože Vás nechci ošidit o ty nádhery, které jsem tehdy mohla zachytit na svých fotografiích, bude tento miniseriál třídílný, a to tam ještě nebudou ani zdaleka všechna místa, která jsem 11. října 2018 navštívila.

Snímky pocházejí z Jablonného nad Orlicí a Výprachtic, končí na Převáži. Pro lepší zobrazení si je, prosím, rozklikněte...

Mějte se hezky, děkuji za návštěvu a ať se na Vás nedostatek slunečních paprsků nijak negativně neprojevuje. Na viděnou příště!

Autor: Veronika Foglová | neděle 12.10.2025 21:07 | karma článku: 0 | přečteno: 29x

Veronika Foglová

  • Počet článků 413
  • Celková karma 9,85
  • Průměrná čtenost 289x
Jsem katolička, obrovská patriotka Orlických hor, kde žiji od svého narození a na něž nedám v žádném případě dopustit, sběratelka a fanynka plyšových medvídků, nadšená amatérská fotografka. Založením optimistka, ale někdy raději dávám přednost realismu. Mám ráda smích a humor, pokud ovšem nikomu neškodí. Užívám si života plnými doušky, ale tak, jak mně to vyhovuje, tzn., abych neomezovala nikoho dalšího.

