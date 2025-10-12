Babí léto roku 2018 (1)
Příroda v mém okolí se, nyní už velkou rychlostí, zbarvuje do teplých tónů babího léta, a já marně vyhlížím sluníčko, abych si všechny ty nádhery mohla konečně vyfotit a uschovat tak pro dny bez sluníčka, kterých je nyní víc než by mi bylo milé.
Po úrazu v létě 2018 mi zbylo dost dovolené, a tak jsem v jednom z říjnových dní plných sluníčka, jak uvidíte na fotkách, zamířila na sousední hřeben Orlických hor. Mé putování bylo nakonec mnohem delší než jsem měla v plánu, protože když jsem po cestě uviděla úžasně vybarvené javory mezi Čenkovicemi a Převáží, byla jsem rozhodnutá si je také vyfotit.
Protože Vás nechci ošidit o ty nádhery, které jsem tehdy mohla zachytit na svých fotografiích, bude tento miniseriál třídílný, a to tam ještě nebudou ani zdaleka všechna místa, která jsem 11. října 2018 navštívila.
Snímky pocházejí z Jablonného nad Orlicí a Výprachtic, končí na Převáži. Pro lepší zobrazení si je, prosím, rozklikněte...
Mějte se hezky, děkuji za návštěvu a ať se na Vás nedostatek slunečních paprsků nijak negativně neprojevuje. Na viděnou příště!
Veronika Foglová
