Andělský pozdrav z Těchonína

V tomto týdnu, kdy se konečně zase ukázalo babí léto, jsem hodně putovala po horách a fotila. Navštívila jsem mimo jiné i hřbitov v Těchoníně, kde odpočívá část mé rodiny z maminčiny strany.

Nad jedním zdejším hrobem, bohužel už s nečitelným nápisem, takže zřejmě velmi letitým, se tyčí krásná socha anděla, kterou Vám posílám v tomto podušičkovém čase jako pozdrav z Nebe.

Dnešní počasí je, alespoň tady u nás, vyloženě dušičkové, a tak nejlíp zalézt doma pod deku, třeba k pěkné knížce a hrnku dobrého čaje. Mějte se hezky a přeji krásné, i když pošmourné, listopadové dny.

Autor: Veronika Foglová | neděle 9.11.2025 12:52 | karma článku: 0 | přečteno: 16x

Další články autora

Veronika Foglová

Na zimu pod novou střechou

Před týdnem se na Studeném slavilo s měsíčním zpožděním posvícení. Bylo to způsobeno opravou střechy, a tak má kostel sv. Anny na zimu nový kabátek.

2.11.2025 v 20:54 | Karma: 10,41 | Přečteno: 108x | Diskuse | Fotoblogy

Veronika Foglová

Babí léto roku 2018 (3)

Postupně jsem scházela od Převáže k Čenkovicím, kde jsem se hodně zdržela focením nádherných javorů v podzimních tónech.

26.10.2025 v 20:49 | Karma: 7,46 | Přečteno: 63x | Diskuse | Fotoblogy

Veronika Foglová

Babí léto roku 2018 (2)

Dnes se mi na tehdejší sluníčkové počasí vzpomínalo obzvlášť hezky, když o sobě dala ta životodárná hvězda opět vědět.

19.10.2025 v 21:27 | Karma: 7,59 | Přečteno: 70x | Diskuse | Fotoblogy

Veronika Foglová

Babí léto roku 2018 (1)

Než přejdu přímo k dnešnímu článku, chci se Vám omluvit za svou absenci minulou neděli. Nebylo za tím nic jiného než to, že můj laptop se odebral do věčných lovišť, a tedy jsem neměla možnost napsat další článek.

12.10.2025 v 21:07 | Karma: 9,26 | Přečteno: 94x | Diskuse | Fotoblogy

Veronika Foglová

Julinčiným údolím (2)

Protože jsem v těchto místech byla poprvé v životě, fotila jsem kdeco. Julinčino údolí jsem ale ve svých plánech měla spíš jako rezervu, neboť mým původním cílem byla Kunštátská kaple.

28.9.2025 v 13:54 | Karma: 11,07 | Přečteno: 115x | Diskuse | Fotoblogy
Další články autora

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.
4. listopadu 2025  13:38

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic...

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)
8. listopadu 2025  13:28,  aktualizováno  19:13

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s...

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...
5. listopadu 2025  9:04

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...
5. listopadu 2025  15:35

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské...

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)
8. listopadu 2025  9:56

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod...

Rajchlova mučednická poloha je směšná, videa sám šířil, napsala Černochová

Tisková konference ministryně obrany Jany Černochové (ODS) ke čtyřem rokům ve...
9. listopadu 2025  13:46

Ministryně obrany v demisi Jana Černochová se ostře pustila do poslance Jindřicha Rajchla kvůli...

Havlíček připustil konec muniční iniciativy i ukrajinských vlajek na resortech

Karel Havlíček z hnutí ANO (14. října 2025)
9. listopadu 2025  11:40,  aktualizováno  13:45

Stažení ukrajinské vlajky z budovy Sněmovny, které nařídil nový předseda Tomio Okamura (SPD),...

VIDEO: Nelízl a do práce nedojel. Dvěma zákazům řízení se motorkář ještě divil

Motocyklista se zákazem mířil do práce, nakonec skončil na služebně
9. listopadu 2025  13:31

Hned dva zákazy řízení měl z dřívějška na svém kontě motocyklista, kterého zastavili policisté v...

Nafoukli rozpočet o 15 miliard, tvrdí Babiš. Nemá návrh, nechce šetřit, uvedl Fiala

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš přijel na Hrad, kde hovořil s prezidentem...
9. listopadu 2025  11:11,  aktualizováno  13:26

Pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš tvrdí, že v návrhu rozpočtu končící vlády chybí přes 85...

Veronika Foglová

  • Počet článků 417
  • Celková karma 9,61
  • Průměrná čtenost 287x
Jsem katolička, obrovská patriotka Orlických hor, kde žiji od svého narození a na něž nedám v žádném případě dopustit, sběratelka a fanynka plyšových medvídků, nadšená amatérská fotografka. Založením optimistka, ale někdy raději dávám přednost realismu. Mám ráda smích a humor, pokud ovšem nikomu neškodí. Užívám si života plnými doušky, ale tak, jak mně to vyhovuje, tzn., abych neomezovala nikoho dalšího.

Seznam rubrik

Oblíbené knihy

Co právě poslouchám

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.