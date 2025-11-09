Andělský pozdrav z Těchonína
Nad jedním zdejším hrobem, bohužel už s nečitelným nápisem, takže zřejmě velmi letitým, se tyčí krásná socha anděla, kterou Vám posílám v tomto podušičkovém čase jako pozdrav z Nebe.
Dnešní počasí je, alespoň tady u nás, vyloženě dušičkové, a tak nejlíp zalézt doma pod deku, třeba k pěkné knížce a hrnku dobrého čaje. Mějte se hezky a přeji krásné, i když pošmourné, listopadové dny.
Veronika Foglová
Na zimu pod novou střechou
Před týdnem se na Studeném slavilo s měsíčním zpožděním posvícení. Bylo to způsobeno opravou střechy, a tak má kostel sv. Anny na zimu nový kabátek.
Veronika Foglová
Babí léto roku 2018 (3)
Postupně jsem scházela od Převáže k Čenkovicím, kde jsem se hodně zdržela focením nádherných javorů v podzimních tónech.
Veronika Foglová
Babí léto roku 2018 (2)
Dnes se mi na tehdejší sluníčkové počasí vzpomínalo obzvlášť hezky, když o sobě dala ta životodárná hvězda opět vědět.
Veronika Foglová
Babí léto roku 2018 (1)
Než přejdu přímo k dnešnímu článku, chci se Vám omluvit za svou absenci minulou neděli. Nebylo za tím nic jiného než to, že můj laptop se odebral do věčných lovišť, a tedy jsem neměla možnost napsat další článek.
Veronika Foglová
Julinčiným údolím (2)
Protože jsem v těchto místech byla poprvé v životě, fotila jsem kdeco. Julinčino údolí jsem ale ve svých plánech měla spíš jako rezervu, neboť mým původním cílem byla Kunštátská kaple.
