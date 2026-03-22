Ztroskotanci na Letné
Dopravní podnik v jednu chvíli musel uzavřít stanici metra Hradčanská. Eskalátory nestíhaly vyvážet na povrch lidi vystupující z vagónů. Tak některé vlaky prostě nenechal zastavit, projížděly a lidé museli vystupovat o stanici dál.
Radost jsem měl z toho, že mezi lidmi byly vidět opravdu všechny věkové skupiny. Hodně mládeže (hurá!), ale bylo vidět, že opravdu i nemalý počet důchodců opravdu nevolí Babiše a jeho sliby.
V podchodu metra mě zaujal dobový nápis z časů výstavby metra.
A říkám si, že dnešní česká vrchnost k té dřívější fakt nemá daleko.
Popojděme na Letnou. Záplava českých vlajek ovládla pláň. Počasí také vyšlo.
Mnozí vládní politici měli dojemnou starost, kdo to celé vlastně financuje. Dokonce i zde na blogu se objevila taková dojemná péče. Vzhledem k tomu, že spolek Milion chvilek pro demokracii má transparentní účet, kde lze vše vidět, tak se na inteligentní dotazy naskýtá i inteligentní odpověď:
Samozřejmě že to financuje Soroz, NATO, USA, EU, západní diverzní centrály, CIA a samozřejmě Fyala.
Ostatně tyto „finanční hrátky“ slouží pouze jako jedna ze záminek jak zavést ruský zákon o zahraničních agentech a přidusit občanskou společnost.
O tom mají jasno i účastníci.
Srovnání s klasikou je více než na místě.
Lidi přijeli fakt odevšad.
Ten Hrad v pozadí je fakt dobře symbolický. Jenom by mě zajímalo, jestli jsou toto všechno „našilidi“, nebo jsou to nějací jiní, asi ne naši. Nezávidím vládní vrchnosti ten zmatek v hlavičkách.
Nechyběly ani narážky na kořeny našich přesvědčených vlastenců.
Nálada byla naprosto pohodová.
Ale evidentně nebyla nálada pohodová ve vládním táboře. Jako první to ohodnotil ministr Macinka: „Nemám důvod poslouchat proslovy antichartistů, kteří se dnes situují do role morálních obránců demokracie.“ A dodal něco o neuznávání výsledků voleb. Od něj v jeho poštěkávání na prezidenta, které připomíná štěkání malého psa zezadu na velkého, a když se ten velký otočí, tak ten malý okamžitě zdrhne, to opravdu sedí. Všechny vládní strany dohromady dostaly v parlamentních volbách asi 2,7 milionu hlasů (nezkoumám jaký drobet z toho připadá na Motoristy), zatímco prezident dostal ve druhém kole prezidentské volby těch hlasů asi 3,5 milionu.
Pomalu bude čas odejít. Tím myslím samozřejmě z demonstrace :-).
Naposledy někdy jako student jsem byl v proslulé dejvické Nádražce. Nápad kámoše tam zajít na závěr opravdu vítám. Zavzpomínám. A nezměnilo se fakt nic. Podobně jako ten nápis v metru. Tedy jiné jsou samozřejmě ceny.
A zjevně jsem nebyl sám, kdo se rozhodl si již tak pěkný den ještě zpříjemnit.
Všechny fotky jsou od autora blogu.
Tomáš Flaška
Tomáš Flaška
Tomáš Flaška
Tomáš Flaška
Tomáš Flaška
