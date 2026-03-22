Ztroskotanci na Letné

A bylo jich docela dost. Byli ze všech věkových skupin a přijeli ze všech koutů republiky. Posuďte sami.

Dopravní podnik v jednu chvíli musel uzavřít stanici metra Hradčanská. Eskalátory nestíhaly vyvážet na povrch lidi vystupující z vagónů. Tak některé vlaky prostě nenechal zastavit, projížděly a lidé museli vystupovat o stanici dál.

Radost jsem měl z toho, že mezi lidmi byly vidět opravdu všechny věkové skupiny. Hodně mládeže (hurá!), ale bylo vidět, že opravdu i nemalý počet důchodců opravdu nevolí Babiše a jeho sliby.

V podchodu metra mě zaujal dobový nápis z časů výstavby metra.

A říkám si, že dnešní česká vrchnost k té dřívější fakt nemá daleko.

Popojděme na Letnou. Záplava českých vlajek ovládla pláň. Počasí také vyšlo.

Mnozí vládní politici měli dojemnou starost, kdo to celé vlastně financuje. Dokonce i zde na blogu se objevila taková dojemná péče. Vzhledem k tomu, že spolek Milion chvilek pro demokracii má transparentní účet, kde lze vše vidět, tak se na inteligentní dotazy naskýtá i inteligentní odpověď:

Samozřejmě že to financuje Soroz, NATO, USA, EU, západní diverzní centrály, CIA a samozřejmě Fyala.

Ostatně tyto „finanční hrátky“ slouží pouze jako jedna ze záminek jak zavést ruský zákon o zahraničních agentech a přidusit občanskou společnost.

O tom mají jasno i účastníci.

Srovnání s klasikou je více než na místě.

Lidi přijeli fakt odevšad.

Ten Hrad v pozadí je fakt dobře symbolický. Jenom by mě zajímalo, jestli jsou toto všechno „našilidi“, nebo jsou to nějací jiní, asi ne naši. Nezávidím vládní vrchnosti ten zmatek v hlavičkách.

Nechyběly ani narážky na kořeny našich přesvědčených vlastenců.

Nálada byla naprosto pohodová.

Ale evidentně nebyla nálada pohodová ve vládním táboře. Jako první to ohodnotil ministr Macinka: „Nemám důvod poslouchat proslovy antichartistů, kteří se dnes situují do role morálních obránců demokracie.“ A dodal něco o neuznávání výsledků voleb. Od něj v jeho poštěkávání na prezidenta, které připomíná štěkání malého psa zezadu na velkého, a když se ten velký otočí, tak ten malý okamžitě zdrhne, to opravdu sedí. Všechny vládní strany dohromady dostaly v parlamentních volbách asi 2,7 milionu hlasů (nezkoumám jaký drobet z toho připadá na Motoristy), zatímco prezident dostal ve druhém kole prezidentské volby těch hlasů asi 3,5 milionu.

Pomalu bude čas odejít. Tím myslím samozřejmě z demonstrace :-).

Naposledy někdy jako student jsem byl v proslulé dejvické Nádražce. Nápad kámoše tam zajít na závěr opravdu vítám. Zavzpomínám. A nezměnilo se fakt nic. Podobně jako ten nápis v metru. Tedy jiné jsou samozřejmě ceny.

A zjevně jsem nebyl sám, kdo se rozhodl si již tak pěkný den ještě zpříjemnit.

Všechny fotky jsou od autora blogu.

Autor: Tomáš Flaška | neděle 22.3.2026 7:36 | karma článku: 10,04 | přečteno: 133x

Tomáš Flaška

  • Počet článků 1498
  • Celková karma 30,57
  • Průměrná čtenost 2840x
Co mě štve, o tom rád napíšu. Ale i rád něco pochválím. Mám rád hory, lyžování a horské kolo. Nic jsem nezprivatizoval ani nezrestituoval, ale žiju si dobře. Píšu na různé servery, ale všechny mé články nejdete tady: https://www.blogosfera.cz/author/tomasflaska/. Tam je vždy i otevřená diskuse pro věcné a slušné komentáře. Pokud chcete, napište mi přímo: tflaska@seznam.cz. 

Seznam rubrik

Oblíbené články

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.