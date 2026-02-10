Zrušme všechno, vždyť je to zbytečné, nakonec dojde i na samovládce
V Iránu mohou za demonstrace proti režimu zahraniční síly v čele s Izraelem a USA. Na Kubě a v Honkongu podobně. Za vpád Ruska na Ukrajinu mohly USA a NATO. V poslední době zase Evropa. To vždy podle toho, kdo je u diktátorů zrovna v kurzu.
U nás je to podobné, ale samozřejmě v menším měřítku úměrně naší velikosti a významu. Tak původně svatá Transparency international když táhla proti korupci, si teď dovolila zapochybovat o právně čistém vyřešení střetu zájmů Andreje Babiše a hned je z ní „zkorumpovaná neziskovka“. Podotýkám, že podobný vývoj se děl již v roce 2020 a následný soudní spor Transparency international s Andrejem Babišem vyhrála.
NERV (Národní ekonomická rada vlády) dříve označovala mnoho kroků vlády Petra Fialy za nestandardní a škodné. A přežila. Nyní řekla, že návrh Babišova kabinetu rozpočtu na rok 2026 odporuje zákonu o rozpočtové odpovědnosti a hned byla označena za zbytečnou. A hle, o pár dnů později vláda rozhodla o jejím zrušení.
Kompetenční žalobu na prezidenta kvůli nejmenování Filipa Turka ministrem kabinet nepodá. Ústavní soud jsou prý aktivistický. Takže je asi jasné, že se bojí, jak by rozhodl.
Stíhání v kauze Čapí hnízdo označil Andrej Babiš za politický proces. Takže soudy jsou vlastně na jedné straně té barikády (určitě té špatné). Co s tím dělal když byl dříve předsedou vlády?
Jenže co s tím? Chystá se tudíž Andrej Babiš zrušit i soudy? Koneckonců k tomu má širokou podporu. Věznice jsou přeci plné odsouzených, kteří, podobně jako on, tvrdí, že jsou nevinní a že to na ně někdo navlékl. V tom není sám.
Ústavní soud je tu tedy též zbytečně. Jenom doplním, že ústavní soudce navrhuje prezident, který vzešel ze svobodných voleb přímým hlasováním. A musí mu je posvětit Senát, kde jsou též svobodně navolení zástupci lidu. Tak možná by Andrej Babiš mohl v duchu těch nejlepších komunistických tradic navrhnout vyměnit i ten lid, když tak špatně volí. Viz povstání ve východním Německu v roce 1953.
Může chycený zloděj po vzoru Andreje Babiše tvrdit, že neuznává rozsudek, protože soud je politickým procesem (ten zloděj přeci v hospodě vykřikoval že vládu nevolil)?
Může pachatel dopravní nehody tvrdit že ho nelze soudit, protože soud je aktivistický? Přeci víme, že Motoristi nejsou u soudů moc v kurzu.
Takže celou justici vláda zruší a rozpustí?
A kdo pak místo soudů bude soudit? Prověření úředníci jmenovaní vládou zastávající ty správné názory a postoje? Nebo sám velký Andrej Babiš osobně?
Nediskutuji. Tupohlavce stejně nic nepřesvědčí.
Tomáš Flaška
Tomáš Flaška
Tomáš Flaška
Tomáš Flaška
Tomáš Flaška
