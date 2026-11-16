Zmanipulované děti na Letné
Miroslav Štěpán v roce 1989: „V žádné zemi, ani v rozvojové, ani socialistické a kapitalistické, neexistuje to, aby patnáctileté děti určovaly, kdy má odejít prezident nebo kdy má přijít a kdo jím má být.“
Kdokoliv byl tenkrát nějak proti nadvládě jedné strany, tak byl „pomýlen“, „štván zahraničními diverzními centrálami“, případně najat „vrahy z Wall Streetu“.
A dnešní reakce současné vlády na adresu demonstrujících na Letenské pláni?
Radek Vondráček (ANO) v Partiii televize CNN Prima News: „To jsou profesionální svolávači a štváči. To, co předvádí Milion chvilek pro demokracii.“
Petr Macinka (Motoristé sobě) v Nedělní debatě ČT: „Co pan Minář, který vybírá miliony korun a pak je redistribuje bůhvíkam, udělal pro babičku z Orlických hor nebo důchodce z Vysočiny? Odpověď je nic.“
To je stará osvědčená taktika. Když chcete někoho ponížit, vytáhnete peníze a doufáte, že závidící dav už vykoná zbytek. Vzpomeňme na již legendární projev generálního tajemníka KSČ Milouše Jakeše v roce 1989 na Červeném Hrádku:
„Ti umělci, kteří to podepsali. Žádnej z nás nebere takový platy, prostě, jako berou oni. Dostávám jednou ročně výpis… seznam těch umělců, kteří berou nad těch sto tisíc korun. No tak řekněme paní Zagorová, je to milá holka, všechno… ale ona už tři roky po sobě bere šest set tisíc každý rok. A další ne 600, milion, dva miliony berou. Jandové a jiní každý rok. Ti náhodou neprotestovali.“
A ministr Macinka pokračoval, teď už nikoliv na adresu organizátorů, ale na adresu demonstrujících: „Tito lidé svými demonstracemi neudělají vůbec nic pro žádného normálního občana České republiky.“
Připomeňme si i další výrok jednoho z pilířů současné vlády, Filipa Turka, na adresu studentů již v roce 2023: „Do pece s takovými studenty, hlavně ať si platí školné za své, špína levičácká.“
Tak se pojďme na ty zmanipulované ovce na Letné podívat.
Ostatně u České televize jde nejen o pořady pro neslyšící (ze zákona povinnost), menšiny, kulturu, méně populární sporty, ale především o děti. Takže názory účastníků:
A jednoznačně vítěz:
Na Letnou se jelo ze všech koutů republiky.
Téma bylo dané.
A účastníci o něm měli jasno.
Pojďme za pomýlenými demonstranty z dalších koutů republiky.
Snaha o ovládnutí veřejnoprávních médií je jen důsledek. Příčinou je sama vláda. A o tom měli , samozřejmě zaplacení, demonstrující naprosto jasno.
A svůj názor zřetelně vyjadřovali.
I to, jak by asi mělo vypadat řešení.
Napříč republikou, odkud zmanipulovaní účastníci pocházeli, se vyjadřovali přímočaře.
Panu premiérovi, který je pro jistotu zticha, připomněli i jeho fanatickou oddanost dalšímu esu světové politiky, Donaldu Trumpovi. Jak to končí je znázorněno více než symbolicky.
A aby v tom nebyl premiér sám.
Další ztroskotanec, placený asi Sorosem, to pojal velmi osobně.
Mezinárodní rozměr celé akce se nedal popřít. Otázkou je, zda to ovlivňovala EU, vrazi z Wall Streetu, nebo ilumináti.
K následujícímu transparentu bych dodal že už chybí jen turecké asijské zastoupení a bude to kompletní.
Ostatně na té jazykové vybavenosti asi něco bude.
Asi aby tomu premiér rozuměl, použili demonstranti na vzkazu pro něj jeho jazyk. Připomínka našeho nejslušnějšího ministra zahraničí a jeho umravnění vlastní manželkou poté, co se o sportovkyních vyjádřil jako o mužatkách, byla celkem samozřejmá.
Vraťme se k televizi.
Pro zasmání připomenu citace z Událostí ČT dne 15.11. :
Andrej Babiš – ANO (čas 04:50): „Nikdo nechce veřejnoprávní média ovládat.“
Petr Macinka -Motoristé (čas 12:53): „O nezávislost veřejnoprávních médií nikdy nikdo neusiloval.“
Tak například:
Josef Nerušil – SPD: „Chceme posílit kontrolní mechanismy, abychom kontrolovali nejen finanční rovinu, ale i obsahovou.“
Triumvirát stran dokonale spolu ladící. O demonstrujících má ale jasno. Jsou to přeci nesvéprávné ovce, které sedly na lep profesionálním štváčům, placených progresivistickými elementy ze zahraničí.
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Všechny fotografie dělal autor blogu osobně. Kliknutím na kteroukoliv z nich zobrazíte celou fotogalerii v plném rozlišení a velikosti.
Tomáš Flaška
Proč pane premiére?
Vláda schválila další várku dotací do zemědělství obsahující i „Program 13“ ve výši asi 250 milionů korun.
Tomáš Flaška
Pan Macinka je tedy mužatkou nebo mužem?
Již odvolal co sdělil. Ale ono se ne nadarmo říká: co na srdci, to na jazyku. Korunu tomu ale zasadil zdůvodněním toho odvolání.
Tomáš Flaška
A už je to tady. Papalášství zase nastupuje.
A co je na tom nejlepší? Ten dotyčný to dělá naprosto veřejně a nezastřeně. Považuje to za samozřejmé a ještě se tím pyšní.
Tomáš Flaška
Kostel Sagrada Família v Barceloně
Asi málokterá stavba na světě může budit takové emoce, jako tento kostel. Obzvláště když jsme přímými svědky stavby.
Tomáš Flaška
Lžete, lžete a zase lžete
Vmetl asi 10x předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura do tváře bývalému premiérovi Petru Fialovi v souvislosti se zrušením koncesionářských poplatků pro ČT a ČRo při dnešní debatě na ČT1.
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