Zlá EU, hodný pan Babiš
Andrej Babiš se nechává pravidelně slyšet jak po vyhraných volbách okamžitě zatočí s emisními povolenkami, což je produkt Green Dealu, který je na evropské úrovni už dávno odhlasován. Naposledy třeba v rozhovoru pro Echo24, kdy k tzv. zeleným daním doslova uvedl: „Byly naopak prosazeny v rámci jejich předsednictví EU (myslel současnou koalici – pozn. autora) a jejich ministři se tím ještě chlubili. Pokud nás lidé zvolí, hned na prvním zasedání vlády přijmeme k novým emisním povolenkám odmítavé stanovisko. Okamžitě pošleme dopisy, jak na Evropskou radu, tak Evropské komisi, kde naše odmítavé stanovisko zdůvodníme.“
To je moc pěkné. Ale Green Deal, z kterého emisní povolenky vycházejí, byl odsouhlasen Evropskou radou 12. - 13. prosince 2019. Evropská rada sdružuje hlavy států nebo předsedy vlád členských zemí EU, předsedu Evropské rady a předsedu Evropské komise. Evropská rada určuje hlavní politické směřování a priority EU, ale nepodílí se přímo na tvorbě a schvalování zákonů. Dává Unii podněty pro její rozvoj a vymezuje její obecné politické směry.
Nemusím dodávat, že za Českou republiku se zúčastnil jednání Andrej Babiš. Toto byla jediná možnost, kdy bylo možno záměr vetovat. Později již ne, leda za cenu obrovských pokut pro ČR, protože některé jiné země už s interpretací Green dealu začaly. Právo veta jako jediné využilo Polsko, které si vyjednalo významné výjimky.
Naopak Andrej Babiš si Green Deal výrazně pochvaloval: „To je tisíc miliard, které máme dostat hlavně na investice do vody, do lesů, do životního prostředí, do ekologizace průmyslu, což je pro nás výhodné. Uvažovat o vystoupení ze Zelené dohody není vůbec namístě...“ Nechápu proč to tenkrát schvaloval a dnes proti tomu brojí. Buď mu jde opravdu jen o dotace, nebo jen o hlasy a princip jde stranou. Jiné vysvětlení nemám.
Evropská rada následně pověřila Evropskou komisi (ta je tvořena 27 komisaři - z každé členské země jeden, kteří jsou odpovědní za jednotlivé politické oblasti. Má takzvané právo legislativní iniciativy. To znamená, že je to jediná instituce, která může předkládat návrhy nových právních předpisů, nařízení a směrnic). A Evropská komise tudíž návrh legislativně zpracovala a předložila Evropskému parlamentu ke schválení.
Europarlament to přijal v lednu 2020 poměrem hlasů 482 ku 136 (95 europoslanců se zdrželo). Pro hlasovali všichni čeští europoslanci z ANO, TOP 09 a Pirátů, proti byla ODS, Starostové a nezávislí, SPD a KSČM. Poslanci za KDU-ČSL se zdrželi. Pokud ANO dnes tvrdí, že za nesmyslné zelené zákony může ODS, tak nejen, že má máslo na hlavě, ale lže jak když tiskne (jak se říkalo za socíku). Já bych to dnes s klidným svědomím opravil na: lže jako Babiš.
Veškeré další kroky Green dealu, tedy i ony emisní povolenky, jsou již jen technické kroky aplikace záměru, který byl schválen za vlády Andreje Babiše, který jediný měl ještě možnost veta. Ta už dnes není. A pokud tvrdí, že to zruší, tak jedině za cenu obrovských pokut, nebo vystoupení z EU, nebo prostě jen zase lže. Vyberte si co je správně.
Naopak této vládě se podařilo prosadit jadernou elektřinu jako zelenou energii, zmírnit normu EU7, povolit technická paliva pro spalovací motory a mnoho dalšího. Kdo tato fakta nevidí, tak je opravdu slepý.
Diskusi nezavírám, ale nediskutuji. Nemám chuť se donekonečna přít s vyznavači té jediné správné „ANO pravdy“. To slovo „pravda“ by si zasloužilo dvojité uvozovky. Ostatním diskutujícím se omlouvám.
Tomáš Flaška
