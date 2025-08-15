Zhrzená manželka se chtěla mstít, a co?
Partneři se neshodnou, rozhádají a rozejdou. Pak spolu buď nevycházejí vůbec, nebo udržují i nadále přátelské vztahy, nebo nastoupí mafiánské praktiky krevní msty. To je asi případ poslankyně Balaštíkové a je jedno jestli je z ANO, ODS nebo od Marťanů. Osobně bych se nad tou kauzou pousmál, kdyby se tam ale nevyskytlo ono „kdyby“.
Případ si vzájemně přehazovala různá oddělení policie, protože nikdo se tím nechtěl vážně zabývat. Tím myslím, ne jen, že se mělo zahájit trestní stíhání, ale že ani nikdo nechtěl třeba říci, že jde o ptákovinu a případ odložit. Na dotaz proč se ani po 6ti měsících po podání oznámení nic nedělo, policie odpověděla že si musí udělat o případu „základní představu“. No potěš koště. Jestli policie takhle pracuje běžně, tak to je s prací současného ministra vnitra, ale i jeho předchůdců, hodně na štíru. Policie je buď líná, nebo neschopná.
Ale ještě horší představa je, že si třeba jednotlivá policejní oddělení nechtěla pálit prsty. Tedy měl někdo strach. A zase je jedno, jestli ze současné opozice, že stíhá jejich poslankyni, nebo koalice, že ji nestíhá a případ případně odloží. Oboje je moc špatně a smrdí to mafiánskými praktikami na policejní úrovni.
Ale vrcholem je ta epizodka s hygienou. To, že paní poslankyně poslala prostřednictvím svých známých na firmu svého manžela kontroly, nebo neposlala, je věcí ministerstva a policie ať si to vyšetří. A opět je jedno, jestli je poslankyně, nebo není a za koho. Takové známé může mít kdekdo z hraní golfu nebo kuželek a pak se lehce domluví.
Tady je horší jiná věc. Server SZ cituje z tajně pořízených nahrávek a je tam mimo jiné jak svému manželovi sděluje, co řekla ředitelce místní hygienické stanice: „Jo a mimo jiné jsem jí řekla, že nad tou firmou už nedržím ochrannou ruku,....“. A tohle je už hrůza. Tohle si už přeberte jak chcete. Žádné kontroly ve firmě, protože je pod ochranou? Zvýhodněné podnikání, protože máte dobré kontakty na správné politiky? Zde je to už mafiánská praktika nikoliv na úrovni partnerských sporů, ale na úrovni nejvyšší. Začne to tím, že někdo díky své ministerské funkci zaklekne prostřednictvím podřízené celní správy konkurenční firmu, zřejmě to pokračuje tím, že spřátelené firmy jsou nedotknutelné a skončí to kde?
Nediskutuji tu. Nechávám prostor omezencům ať se tu vyřádí. Slušným diskutujícím se omlouvám.
