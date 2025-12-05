Závist i smrt přináší
Připomeňme si, že tzv. muniční iniciativa je program pomoci Ukrajině, kdy bohaté státy nakupují pro Ukrajinu munici v zemích, které se jí tam bojí dodávat (kvůli strachu z Ruska). Bez ní by Ukrajina už asi byla na lopatkách a Rusové by zase stáli o pár set kilometrů blíže k nám. Navíc by za čas poruštili i v současnosti nejsilnější armádu v Evropě, tedy ukrajinskou. Je to nápad, který jsme vymysleli my a udělal nám ve světě skvělé jméno.
Předseda Sněmovny Tomio Okamura se nechal slyšet jasně: „Co se týče české muniční iniciativy, my v ní pokračovat nechceme z českých peněz.“ To je jasné, něco platíme (řádově jednotky procent), ale hlavně to organizujeme. Tohle považuji za ubohou výmluvu, ale spíše za velezradu. Ukrajinci mu mohou být ukradeni, na to má právo, ale dělat kroky pro to, aby to Rusové zase měli blíž k nám, je normální kolaborace.
To budoucí premiér Andrej Babiš v tom má ekonomicky jasno. Uvedl, že Česko nebude Ukrajině pomáhat přímo ze státního rozpočtu, protože: „Česko pomáhá přes Evropskou unii, zbrojovky můžou bez problémů vyvážet.“ Jelikož jsme z peněz Evropské unie čistými příjemci a nikoliv plátci, tak by se to dalo vysvětlit taky tak, že čím více bereme, tím méně zbude pro Ukrajinu. Za tuto větu by si měl jít vypláchnout ústa.
Ale on šel ještě dál: „Soukromý subjekt na iniciativě vydělal desítky miliard.“ Není tajemstvím, že tím myslel zbrojaře Strnada. Takže tento zbrojař bere peníze z EU, vyrábí za to munici, ta se dodává Ukrajině, zaměstnává při tom u nás mnoho lidí, za které platí sociální a zdravotní pojištění, ti lidé ty peníze většinou utratí v české ekonomice, Strnad odvádí z těchto zahraničních peněz daně našemu státu, ale protože při tom bohatne, tak je to špatně.
To je úplně jakoby pan skoropremiér záviděl, že má někdo víc než on. A to nejde. Že kvůli tomu budou zase umírat nějací Ukrajinci, to přeci nikoho nezajímá.
Tomáš Flaška
