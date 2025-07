Z Prahy do Milana na kole. Vrchol programu Passo Stelvio.

Přiznám se, že jsem se toho spíše bál. Jiní členové týmu to naopak brali jako zlatý hřeb programu. Určitě to nebyla pohodová vyjížďka.

První díl je zde.

Druhý díl je zde.

Tak především jsme zajeli během cestování vícekrát k otevřenému kostelu a poděkovali tomu nahoře za počasí. O tom to celé totiž vždy je. Ještě 10 dnů před námi na Passo Stelvio sněžilo. A pár dnů po nás zase pršelo.

Start v údolí je v necelých 900 m.n.m. Vrchol je pak 2765 m.n.m. Takže překonání výškového rozdílu asi 1800 metrů. Nebyl jsem optimista. Zvolili jsme strategii přepůlení, tedy dojet odpoledne někam do kopce a tam se ubytovat. A tím pádem stoupání rozdělit do dvou dnů. Těch ubytovacích zařízení tam není mnoho a tak nám bylo jasné, že tentokrát si připlatíme.

A povedlo se. Spíme ve vesničce Gomagoi, ve výšce 1300 m.n.m. Takže jsme prvních 500 zdolali a na druhý den nám zbývá ještě asi 1300. To už vypadá lépe. Bereme noc bez snídaně, abychom vyrazili opravdu brzo, kdy ještě nebude vedro a ani motorkáři. Takže krátce po sedmé se dáváme na cestu.

Každý pramen pitné vody je potřeba beze zbytku zužitkovat. Nikdy nevíte, kdy bude další. Tady jsme ve výšce něco přes 1800 m.n.m. Takže od rána máme 500 a do cíle necelý kilometr, ale výškový.

Vraceček (tedy zatáček 180°) je z údolí 48 a jsou pěkně číslovány. Když to pak vezmete i s druhou stranou, až budeme sjíždět, tak jich je dohromady skoro 100. Číslo k vrcholu klesá. Tak to pomalu ubývá a ubývá.

Česká stopa je i zde vyditelná. Jenom nevím, jestli mám být nadšený, nebo se stydět.

Vrchol je na dohled již delší dobu. Ale když se podíváte na ty „silniční schody“, tak pochopíte, že to ještě bude fuška.

Tentokrát jsme nenarazili na zdroj vody, ale piva. Před finálním útokem na vrchol dáme radši dvě. Teda vlastně radlery. To je směs limonády a piva, na jih od nás hodně rozšířené, a fakt osvěží (jako limonáda) a i dodá minerály a soli (jako pivo). Optimální.

K vrcholu tedy necelých 600 výškových. Odpočatí, natankovaní, jdeme na finále.

Už se to fakt blíží. S vracečkami jsme začínali na čísle 48. Teď už jsme u čísla 7. Takže poslední sedmina!

Je nám jasné, že na vrcholu bude masakr. Tak si to vítězné vychutnání dáme pár set metrů dálkových a pár desítek metrů výškových před Passem.

Po vzájemných gratulacích a všeobecném fotografování, to během několika minut definitivně doděláme. Je kolem půl jedné odpoledne.

Odtud vedou lanovky do výšek nad 3000 m.n.m. Je to vlastně paradox. Z důvodu sněhu se Passo Stelvio obvykle v říjnu na celou zimu uzavře. Hotely zavřou, lanovky vypnou. Vše se pustí většinou v květnu a lyžuje se zde celé léto. Tedy nikoliv v zimě.

Displej mého navigačního telefonu ukazuje nejen mapu a nadmořskou výšku, ale vpravo nahoře kolik jsme dnes ujeli, vlevo dole, jaká je naše dnešní průměrná rychlost (hrůza!) a vlevo nahoře kolik nám ještě zbývá do Milána. Druhý telefon mám v kapse a tím fotím.

Nahoře mají vynikající housky se sekanou a zelím. Dáme pivko a jde se na sjezd na druhou stranu.

Nahoře je samozřejmě vracečka číslo jedna. A pak dolů na jih.

Opět jsme nedaleko od Švýcarska. Ale my zůstaneme v Itálii a zamíříme do Bormia. Není zde teplo. K tomu sjezd. Bundy nastupují.

Silnice občas vede vytesaná v tunelu ve skále, ale na cyklisty tu jsou zařízení. To nepředstavuje žádné nebezpečí.

V Bormiu jdou bundy dolů. Jsme na jihu Alp, pěkně nízko a třicítkové teploty začínají. Kousek za Bormiem se ubytujeme a říkáme si, že to nejhorší je za námi. Ale chyba lávky.

Říkali jsme si, že další den ten kilometr výškový dáme jako brnkačku. Ale cedule hned dole nás vyvádí z omylu. Bude to více jak kilometr, bude to prudší než Stelvio a bude to pořád do kopce, bez rovinek. A bez hospod, to je ještě horší. Takže zase do boje.

Další meta za námi. Teď už to bude až do Milána opravdu jen sjezd a rovinky. Teda skoro. Ale semtam ta stovka, nebo dvě výškové, se už ani nepočítají.

Kousek pod vrcholem musíme samozřejmě natankovat. A takhle si představuji idylickou občerstvovnu.

Nápisy na silnici nám ukazují, že tudy se jezdí Giro d’Italia. A vědí dobře proč.

Po celou naši cestu nás to vedlo často po cyklostezkách vybudovaných na zrušených železničních tratích. Nejen u nás, v Německu, nebo v Rakousku. Itálie nebyla výjimkou. To jsou nejhezčí trasy. Nemůže to být moc prudké, násypy střídají zářezy a když to jede tunelem, tak to nemá chybu.

Poslední noc před Milanem strávíme na břehu jezera Lago d’Iseo.

Poslední den již jen spanilá vychutnávací jízda do Milána. A jsme v cíli! Auta jsou na svém místě, zítra se pojede domů už nikoliv s pomocí 6 lidských sil, ale necelých 200 koňských sil pod kapotou každého auta.

Poslední večer se odměňujeme v jednom z milánských barů ve čtvrti Navigli. Zaplatíte za první drink 15 €. Každý další je za 10, nebo pivo či cola za 6. Ale bufet je vám neomezeně k dispozici po celý večer a nikdo neřeší kolik toho vypijete. Myslím, že jsme si to zasloužili :-).

Všechny fotky dělal osobně autor blogu.