Vyžírkové invalidů

Nebo invalidní vyžírkové, pokud o tom vědí? V každém případě jsou to docela vykutálené lidské hyeny.

V souvislosti se zavedením superdávky a novým posuzováním nároku na ni vycházejí na světlo zajímavé podvody. A nejsou malé. Žadatelé musí dokladovat své majetkové poměry a podle toho se posuzuje, zda mají na dávku nárok, nebo ne. A najednou se i sami diví, že vlastní nějaké (nebo i nějaká!) motorová vozidla. Jak tohle mohlo vzniknout?

Pokud jste invalidní člověk a máte na to papír, tak máte při provozování auta mnohé výhody. Když si koupíte ojetinu, tak nemusíte zaplatit takzvanou ekologickou daň. A ta může dělat i deset tisíc korun. Nemusíte platit dálniční známku (to je momentálně asi 2500 korun ročně) a dostanete značku do auta, která vám umožní výhradní parkování na invalidních místech.

A teď si představte takového vnuka, vykuka, jak přijde za babičkou: „Babi, já si koupím nové auto (ve skutečnosti ojeté) a chci tě poprosit, zda bych si ho mohl na tebe napsat. Já pak nemusím platit za převod. Moc by mi to pomohlo.“ A co udělá šťastná babička? Pro vnuka přeci všechno. A tak podepíše, co je jí předloženo a v tom okamžiku to pouští z hlavy.

Vnuk pořídí ojetinu, nezaplatí 10000 ekologickou daň, neplatí pravidelně dálniční známku a občas si zaparkuje přímo před vchodem do nákupního centra. A tak to chodí léta.

www.pixabay.com

Jenže teď spadla klec a babička má v registru vozidel na sebe napsané auto a zjistí, že nemá nárok na sociální superdávku, protože disponuje dostatečným majetkem. Organizace Člověk v tísni žádá pro takovéto případy pro staré lidi nějaké úlevy a výjimky.

Tak to jsem tedy naprosto proti! Ať se ten vnuk teď stará pro změnu on o svou babičku a dá vše do pořádku. A pokud na to kašle a je mu to fuk? Dobře, tak ať ta babička požádá o onu výjimku, nebo pomoc, to je jedno, stát. Stát by jí pomoci měl, ale zároveň začít trestně stíhat onoho vnuka. Prokazatelná škoda je totiž většinou hodně nad 10000 korun, což je hranice trestného činu.

Ale nestačíte se divit, jaké hyeny mezi námi žijí. Daniel Hůle z Člověka v tísni, tvrdí, že takových lidí jsou tisíce.

Autor: Tomáš Flaška | neděle 2.11.2025 6:05 | karma článku: 7,74 | přečteno: 105x

Tomáš Flaška

Tomáš Flaška

  • Počet článků 1460
  • Celková karma 27,53
  • Průměrná čtenost 2873x
Co mě štve, o tom rád napíšu. Ale i rád něco pochválím. Mám rád hory, lyžování a horské kolo. Živím sám sebe a svou rodinu, nejsem u nikoho zaměstnán, ani nikoho nezaměstnávám. Pracuji si sám za sebe, pro sebe, své klienty a samozřejmě i státní kasu. Nebereme žádné dávky ani podpory. Nic jsem nezprivatizoval ani nezrestituoval. Pokud chcete, napište mi: tflaska@seznam.cz. 

