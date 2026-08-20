Vysoký inteligenční potenciál Motoristů
Řekněme, že program Motoristů je vám blízký a proto je na podzim budete volit. To je v pořádku. Nicméně špičky strany se rozhodly zapsat na kandidátky do Magistrátu i Prahy 5. Boris Šťastný i Petr Macinka se tam rozhodli nechat umístit na zadní, nevolitelná místa. Petr Macinka k tomu uvedl: „Je to podpora té kandidátky, nikoli ambice realizovat se v pražské komunální politice.“
Oba ministři se navíc nechali slyšet, že kdyby je voliči náhodou vykroužkovali nahoru, tak se mandátů vzdají a přenechají své pozice náhradníkům.
Tak si to přeložme, co tím chtějí vlastně voličům říci:
1. Hele kdyby sis nebyl jistý, koho máš volit podle programu nebo jmen, tak to musíš hodit téhle kandidátce, protože tam je ten známý vypínač klimatické krize a hopsal na schodech. Jasný?
2. A kdyby ses náhodou rozhodl, že nás posuneš dopředu, tak ti rovnou říkáme, že je to zbytečné, my to stejně dělat nebudeme. Takže pokud to uděláš, tak asi nemáš všech pět pohromadě.
Tak si tak jen říkám, opravdu si špičky Motoristů myslí o svých voličích, že jsou takoví tupci, že tohle jim zvýší volitelnost? Že budou volit podle toho, jestli tam ti dva ministři budou, nebo ne? Že ti voliči jsou opravdu takoví omezenci, že nevolí podle programu nebo činnosti, ale podle toho že nějaké jméno je na kandidátce a podle ničeho jiného?
Já tomu nevěřím, ale páni ministři mají o intelektu svých voličů zjevně velmi jasné představy.
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Na přání slušných diskutujících nechávám diskusi otevřenou, ať se všichni ti lepší lidé, morální majáci společnosti, co mají Vysokou školu života a stojí neochvějně na té své správné východní straně, nemají černobílé vidění světa a sbírají informace ze všech těch webů a řetězových mailů dřív, než je smažou, zde mohou vyřádit. Aspoň bude zábava. Ostatním se omlouvám, ale odpovídat nebudu.
Tomáš Flaška
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