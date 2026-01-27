Vydírání to není, to je přehnané
Ten první se týká argumentace. Citát z korespondence p. Macinky poradci prezidenta: „Podporu premiéra v této věci mám, o postoji SPD ani nemluvě.“ To je asi ve smyslu: my jsme vyhráli volby, my máme většinu, tudíž máme pravdu. Pamatujete na podobné opakování donekonečna od stoupenců Miloše Zemana poté, co vyhrál prezidentské volby? Takže čísla.
Parlamentní volby v roce 2025. ANO + SPD (a další komparsisté) + Motoristé celkem 49,06% hlasů z celkem 5.690.316 odevzdaných platných hlasů. Tedy celkem absolutně 2.791.669 hlasů pro současnou vládní koalici.
Prezidentské volby, 2. kolo v roce 2023: Petr Pavel 3.359.151 hlasů.
Tak čí mandát si myslíte, že je silnější?
Druhý poznatek se týká opět věty Petra Macinky z korespondence s poradcem prezidenta republiky: „Ad L-159 pro Ukrajince – jediný důvod, proč je nedostanou, je, že o tom Petr Pavel neuváženě mluvil do médii.“
Ty L-159 byly myšleny k ničení útočných dronů. K žádnému nasazení na frontě, nebo k útokům v týlu nepřítele. Jinými slovy je jedno kolik lidí chcípne (a nezáleží na tom jestli Rusů, Ukrajinců, Čechů, Arabů nebo Marťanů, slovy jiného geniálního klasika), moje osobní spory mají větší prioritu a jsou přednější.
Ke zvracení doporučuji použít WC, jinak si můžete zašpinit oděv.
Tomáš Flaška
Deficit nemůže vadit, neomalenost vlády ale ano
Tak máme vládou schválený rozpočet. Musím uznat, že splňuje předvolební sliby. Tedy všechno všem a po nás potopa.
Tomáš Flaška
Musím uznat, že voliči současné vlády neudělali tak špatnou volbu
Měl jsem dojem, že všechno bude jinak a špatně. Ale zjevně nastává obrat. Jak tvrdím od začátku, bude veselo. Uznejte sami.
Tomáš Flaška
Na lyžích kolem Matterhornu
Lyžování v Alpách nabízí mnoho možností a lokalit. Všude pěkně. Ale jedno místo jistě patří ke špičkám.
Tomáš Flaška
Tak už toho Turka jmenujte
Když to slyším, že se div nezboří svět, pokud prezident nevyhoví nastupující vládní garnituře, tak si říkám, že se stejně již nic horšího stát nemůže.
Tomáš Flaška
Dokonalá komunikační strategie současné vlády
Vládě Petra Fialy bylo jejími příznivci vytýkáno, že neumí komunikovat. Jejími odpůrci pak, že neumí nic. Dnes je to jinak.
