Vydírání to není, to je přehnané

Bude toho napsáno moc a moc. Rozebere se to od A do Z. Osobně to vidím jako vyhrožování, to je ale fuk. Tak jen dva krátké postřehy.

Ten první se týká argumentace. Citát z korespondence p. Macinky poradci prezidenta: „Podporu premiéra v této věci mám, o postoji SPD ani nemluvě.“ To je asi ve smyslu: my jsme vyhráli volby, my máme většinu, tudíž máme pravdu. Pamatujete na podobné opakování donekonečna od stoupenců Miloše Zemana poté, co vyhrál prezidentské volby? Takže čísla.

www.pixabay.com

Parlamentní volby v roce 2025. ANO + SPD (a další komparsisté) + Motoristé celkem 49,06% hlasů z celkem 5.690.316 odevzdaných platných hlasů. Tedy celkem absolutně 2.791.669 hlasů pro současnou vládní koalici.

Prezidentské volby, 2. kolo v roce 2023: Petr Pavel 3.359.151 hlasů.

Tak čí mandát si myslíte, že je silnější?

Druhý poznatek se týká opět věty Petra Macinky z korespondence s poradcem prezidenta republiky: „Ad L-159 pro Ukrajince – jediný důvod, proč je nedostanou, je, že o tom Petr Pavel neuváženě mluvil do médii.

Ty L-159 byly myšleny k ničení útočných dronů. K žádnému nasazení na frontě, nebo k útokům v týlu nepřítele. Jinými slovy je jedno kolik lidí chcípne (a nezáleží na tom jestli Rusů, Ukrajinců, Čechů, Arabů nebo Marťanů, slovy jiného geniálního klasika), moje osobní spory mají větší prioritu a jsou přednější.

Ke zvracení doporučuji použít WC, jinak si můžete zašpinit oděv.

Autor: Tomáš Flaška | úterý 27.1.2026 17:03 | karma článku: 12,61 | přečteno: 156x

Tomáš Flaška

  • Počet článků 1483
  • Celková karma 27,61
  • Průměrná čtenost 2848x
Co mě štve, o tom rád napíšu. Ale i rád něco pochválím. Mám rád hory, lyžování a horské kolo. Živím sám sebe a svou rodinu, nejsem u nikoho zaměstnán, ani nikoho nezaměstnávám. Pracuji si sám za sebe, pro sebe, své klienty a samozřejmě i státní kasu. Nebereme žádné dávky ani podpory. Nic jsem nezprivatizoval ani nezrestituoval. Pokud chcete, napište mi: tflaska@seznam.cz. 

