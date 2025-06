Volby – ať to dopadne jakkoliv, já budu spokojen

Říká se tomu win-win strategie. Prostě nemohu být nespokojen. A snad se už začnou v parlamentu i řešit problémy této země, a ne řečnické exhibice ctižádostivých agrobaronů.

Upřímně řečeno, kdo z příznivců dnešní opozice poslouchá stále dokola se opakující výlevy představitelů jejich stran na adresu vlády o neschopnosti, lajdáctví, mafii a nutnosti odstoupit? Neznám takového masochistu. Vždyť je to pořád dokola už čtyři roky a recepty na řešení žádné. Pamatujete jak tu někdo něco vykřikoval o Antibabišovi? Není to dnes něco jako Antifiala?

Tak momentálně tím tlacháním stráví Poslanecká sněmovna dva dny a k ničemu to nepovede. Zákony čekající na schválení přeci mohou počkat, že? Úsměvné je, když pak někdo tvrdí, že současná koalice nestihla schválit to a to. A tvrdí to ten, kdo je schopen v rámci schvalování programu schůze sněmovny o Antifialovi hovořit celé hodiny.

Pamatujete, jak tu někdo něco mlel o podvodu na voličích když se dala dohromady současná koalice? A ten samý dnes má koalici zaonačenou tak, že jí stačí 5% na vstup do parlamentu. Ale to samozřejmě žádný podvod na voličích není, to je sestavení jediné správné vlastenecky orientované kandidátky. Tedy ony jsou vlastně dvě, jedna se tváří pravicově, druhá levicově, ale obě jsou to extremistky neznající hranice. I o věšení už šla řeč.

Já se tomu již směji. Buď volby vyhraje současná koalice, kterou budu volit a budu otvírat šampaňské. Nebo vyhraje současná opozice a hned se vydám opět do světa. Financí bude přeci dost. Připomínám slib:

Vidím to na snížení daně z nemovitostí, poplatků za dálnice, zvýšení důchodů (už se mi to blíží) a pokud se tu najde přeci jen nějaký ten masochista, který tu opozici poslouchá od rána do večera, tak jistě napíše desítky bodů, kde nás tato vláda okradla. Budu se těšit na to vracení. Sice se nám poněkud rozpadnou finance, ale třeba Řekové se z toho už také pomalu dostávají, Argentina také není špatná zem k žití a Venezuela stále existuje.

Takže pro mě budou volby fakt pouze výhra!