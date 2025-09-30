Víš, koho budeš volit?
Obvykle tvrdí, že neví koho volit a proto asi k volbám nepůjde. A v tomto okamžiku když mu položíte otázku, jestli ví, koho určitě volit nebude, tak si pište, že z něj něco vypadne. Buď Vám řekne, že nesnáší Fialu, nebo že určitě ne agrobarona, případně v žádném případě komunisty, nebo „naše lidi“. Nebude se mu líbit i třeba „kuliočko“. Všimněte si, jak jsme jako český národ opravdu zlí, když u politiků nekritizujeme jejich činy nebo slova, ale vzhled. A neplatí to jen pro politiky. Každý, kdo si dělá legraci z něčího vzhledu, zdraví nebo jména, je prostě duševní ubožák. A že jich mezi námi, Čechy, je. Ale zpět k těm nevoličům.
A v tomto okamžiku mu vysvětlete, s poukazem na poslední výsledky průzkumů veřejného mínění, že ten jeho hlas, pokud k volbám nepůjde, bude rozdělen poměrnou částí i mezi jeho neoblíbence. Ať si to uvědomí. A totéž nastane i když vhodí prázdný lístek, nebo prázdnou obálku.
A tipuji, že to ho nadzvedne. Představa, že dá třeba 20% svého hlasu tomu svému neoblíbenci ho k těm volbám dotáhne. A buďte si jisti, že to dá někomu jinému. Už jsem ve svém okolí takto dva lidi přesvědčil.
A doporučuji i lehce vysvětlit, jak asi budou podle těch průzkumů vypadat případné povolební koalice. A asi to nehodí ani potenciálnímu koaličnímu partnerovi svého neoblíbence.
Tomáš Flaška
Co s houbama?
Dva tipy, jak s nimi, v této momentálně vydařené sezóně, naložit. A není to nic složitého. Chuťově ale excelentní.
Tomáš Flaška
Platí u nás právo, nebo ne?
Podívejme se, kdo dnes zpochybňuje rozhodnutí Ústavního soudu ohledně koalic. Možná pár komentátorů, ale kdo z politiků?
Tomáš Flaška
O co vše nás připravila Fialova vláda
Je to jasné. Seznam toho, co jsme museli zaplatit za poslední čtyři roky navíc by vydal na několik blogů. Podívejme se aspoň na nejmarkantnější věci.
Tomáš Flaška
Jak jsem se mýlil v politice
Tak se jmenovala kniha našeho bývalého moudrého prezidenta Miloše Zemana. Myslím, že ani netušil, jak bude nadčasová.
Tomáš Flaška
Fit for 55, další Babišova lež
Andrej Babiš tvrdí, že za Green Deal a následně za Fit for 55 může Fialova vláda. Má hodně krátkou paměť.
|Další články autora
Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými
Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první...
Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády
Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava...
Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují
Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už...
Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou
Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez...
Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem
Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za...
Český kamioňák dostal pokutu dva miliony eur za pašování cigaret ve Francii
Soud ve Francii poslal na 15 měsíců do vězení českého řidiče, v jehož kamionu celníci nalezli...
Soud zastavil Trumpův příkaz na propouštění většiny personálu Hlasu Ameriky
Federální soud ve Spojených státech dočasně pozastavil plán vlády prezidenta Donalda Trumpa zrušit...
Brno už nebude pomáhat nejchudším získat bydlení, byty přidělí podle pořadníků
Aby člověk dostal v Brně městský byt, musí získat dostatek bodů a uspět v pořadníku. To neplatí jen...
Po pádu z elektrokoloběžky je muž týdny v nemocnici. Jel opilý a bez řidičáku
Počet nehod elektrokoloběžek v Ústeckém kraji meziročně výrazně narostl. Zatímco loni jich bylo od...
- Počet článků 1448
- Celková karma 26,43
- Průměrná čtenost 2879x