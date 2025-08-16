Velké nic na Aljašce
Ono je divné už to, že se chtěli sejít „údajně“ kvůli Ukrajině. A bez Ukrajiny. To připomíná ono pověstné „o nás bez nás“. Ale dobře, pokud by to mělo pro Ukrajinu přinést nějaký dobrý výsledek, tak budiž. Rus (obecně ruský člověk, nikoliv jen jejich prezident) má totiž dojem, že je něco víc, než člověk jiného národa. A podle toho se s ním musí jednat a zacházet. Často slyšíme že s úctou a respektem. Připomíná mi to líbání prstenu šéfovi mafie. Pokud na tuto hru americký prezident Trump v zájmu věci přistoupil, tak mu nelze nic vyčítat.
Jenže už složení delegací, kde bylo hodně businessmanů, o něčem vypovídá. O výsledku jednání můžeme říci jediné - asi velká nula. Ukazuje to i to, že dotazy novinářů se nepřipouštěly, mír dojednán nebyl (to nikdo neočekával), ale ani třeba jen dočasný klid zbraní, a oba prezidenti v podstatě řekli, že se v budoucnu dohodnou.
Možná, že příslib nějakých ekonomických benefitů ze strany USA přiměje Rusko nakonec k onomu míru. Třeba o tom to bylo (to nám bohužel nesdělili), a podrobnosti se budou v budoucnu ladit. A Rusové budou zatím na Ukrajince dále pálit.
A pokud se v budoucnu na něčem dohodnou, tak to bude jen kompromis a tudíž vítězství Ruska. Je jedno, jestli to budeme nazývat nevyhnutelností, protože jiná alternativa neexistuje. Faktem je, že Rusko svou agresí něco získá. A to nikdo neoddiskutuje. A co bude chtít dál?
Jenom by mě zajímalo, jestli si Donald Trump vůbec uvědomuje, že každý den takového „ladění“ stojí lidské životy. Kolik jich už bylo od okamžiku, kdy slíbil zastavit konflikt do 24 hodin?
Nediskutuji tu. Nechávám prostor omezencům (vysvětlovačům a omlouvačům ruského počínání) ať se tu vyřádí. Slušným diskutujícím se omlouvám.
Tomáš Flaška
