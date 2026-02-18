V Poslanecké sněmovně se schyluje k velkému dramatu
Andrej Babiš: „Máme zkorumpovanou justici. Je to kampááň, účelovka a na politickou objednávku.“
Někdo z opozice se odváží namítnout, že máme nezávislou justici a pokud se Andrej Babiš domnívá, že nikoliv, tak co tedy dělal pro nápravu, když byl premiérem?
Andrej Babiš připomene svá lednová slova: „Vy nevíte o tom, že žijeme ve státě, kde si na vás objednají trestní stíhání? … Já nezpochybňuji justici, ale přece jen se najdou soudci, kteří rozhodují politicky. A proto se nenechám vydat.“
Další odvážný opozičník se zeptá: „Kteří soudci to jsou, jak se poznají a kdo to určuje?“ A neodpustí si rýpnout: „Nejsou to jenom ti soudci, které obžalovaného odsoudili?“
Helena Válková, též z hnutí ANO ho doplní: „Je to nestandardně dlouhé trestní řízení a nesvědčí to o nejlepší vizitce rychlosti naší justice.“
Zástupce Pirátů nesměle podotkne: „A teď si představte, jak bude to řízení rekordně dlouhé, až se k tomu budeme po skončení současného mandátu Andreje Babiše za čtyři roky vracet. To si nás všimnou už i v Absurdistánu, ne-li na jiné planetě.“ Zda tím myslel Mars, Měsíc, nebo Slunce, nechme na posouzení Andreje Babiše.
Zástupkyně STAN připomene Andreji Babišovi jeho vlastní dřívější slova: „Imunita poslanců je podle mě zcela zbytečná a přežitá. Kromě imunity vůči výrokům proneseným ve Sněmovně by se na nic jiného neměla vztahovat. Poslanci nejsou žádní nadlidi.“
O tom správném politickém postoji má naprosto jasno zástupce Motoristů: „Jako občan bych ho vydal, jako poslanec ne.“
Na to reaguje další obviněný Tomio Okamura: „Opozice tu jenom předvádí divadlo. Každý ví jak hlasování dopadne. Tohle jsou jen obstrukce.“
A zástupkyně Svobodných, nebo SPD, či koho, Markéta Šichtařová, to rozvine: „Tohle je ta nejméně efektivní práce, jakou jsem kdy vykonávala.“ A dodá: „Pojďme už pracovat pro naše lidi a opozice ať nás v tom nezdržuje!“ A v duchu politiky pro naše lidi navrhne Tomia Okamuru a Andreje Babiše nevydat.
Klub SPD pak v souladu se svou strategií, že za nesouhlasné názory je nutno banovat, své funkcionáře umravňovat a dlouhé obstrukční projevy jsou povoleny pouze současným vládním zástupcům a nikoliv opozici, navrhne diskusi ukončit a začít hlasovat.
Jak asi to hlasování dopadne? To bude drama až do poslední minuty!
––––––––––––––––––-
Vzhledem k tomu, že tady většina diskusních příspěvků slouží pouze k napadání autorů, jiných diskutujících, či ventilaci vlastních mindráků, tak u tohoto článku diskusi neotvírám. Slušní a věcní diskutující mohou své názory vyjádřit zde.
Tomáš Flaška
O loutkovodičích v naší politice
Zastánci té jediné správné politiky pro naše lidi nemohou přijít na jméno prezidentovi Petru Pavlovi. Pořád dokola opakují, že je jen loutka někoho v pozadí.
Tomáš Flaška
Ty deficity rozpočtu vlastně nejsou tak špatné
Pomiňme ty směšné tanečky o tom, že za deficit roku 2022 mohla nastupující Fialova vláda, zatímco za deficit roku 2026 může odstupující Fialova vláda.
Tomáš Flaška
Zrušme všechno, vždyť je to zbytečné, nakonec dojde i na samovládce
Rozmáhá se nám tady takový nešvar. Co se mnou nesouhlasí, to je v podstatě podvratné. Nepřipomíná vám to socík, Irán, Čínu a podobné ráje na zemi?
Tomáš Flaška
Cestovní kancelář pro Filipa Turka a kulturní lhaní Oto Klempíře
Poslanec a vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek měl letět na Kypr na neformální zasedání ministrů životního prostředí.
Tomáš Flaška
Byl jsem tam na Staromáku
Sice mrzlo, ale proč bych se neprovětral pro dobrou věc, že ANO? A i jsem se pobavil. Lidová tvořivost nezná mezí.
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě
Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22....
Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině
Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky...
Král chlebíčků z Příkopů. Před 165 lety se narodil Josef Lippert. Kam do lahůdek vyrazit dnes?
Nejen Praha si dnes připomíná výročí narození muže, který změnil způsob, jakým se ve městě jedlo...
ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté
Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her...
Místo dalších center radši mobilní kontejnery. Pavel probírá problém drog v Praze
Český prezident Petr Pavel dnes pokračuje ve své dvoudenní návštěvě metropole. Jako první se...
Bezcitný otčím surově utýral tříletého chlapečka, od soudu dostal 18 let
Krajský soud v Ostravě poslal na 18 let do vězení Tomáše Siváka za vraždu tříletého chlapečka. Jako...
Dokončení D3 krok za krokem. Máme čtvrté územní rozhodnutí z pěti, chválí si ŘSD
Kdy už konečně bude hotová celá dálnice D3, ptají se řidiči, když krokem projíždějí kolem Benešova,...
V Karviné na jaře začnou budovat nové univerzitní zázemí
Stavba Centra podnikání, profesních a mezinárodních studií (CEPIS) začne v Karviné v dubnu. Nové...
Komerční objekt, 300 m2 - Držkov
Držkov, okres Jablonec nad Nisou
2 490 000 Kč
- Počet článků 1489
- Celková karma 27,71
- Průměrná čtenost 2845x