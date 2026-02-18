V Poslanecké sněmovně se schyluje k velkému dramatu

Vydají Andreje Babiše nebo ho nevydají? Toť otázka za milion. Zkusme si představit, jak to bude probíhat.

Andrej Babiš: „Máme zkorumpovanou justici. Je to kampááň, účelovka a na politickou objednávku.“

Někdo z opozice se odváží namítnout, že máme nezávislou justici a pokud se Andrej Babiš domnívá, že nikoliv, tak co tedy dělal pro nápravu, když byl premiérem?

Andrej Babiš připomene svá lednová slova: „Vy nevíte o tom, že žijeme ve státě, kde si na vás objednají trestní stíhání? … Já nezpochybňuji justici, ale přece jen se najdou soudci, kteří rozhodují politicky. A proto se nenechám vydat.“

Další odvážný opozičník se zeptá: „Kteří soudci to jsou, jak se poznají a kdo to určuje?“ A neodpustí si rýpnout: „Nejsou to jenom ti soudci, které obžalovaného odsoudili?“

Helena Válková, též z hnutí ANO ho doplní: „Je to nestandardně dlouhé trestní řízení a nesvědčí to o nejlepší vizitce rychlosti naší justice.“

Zástupce Pirátů nesměle podotkne: „A teď si představte, jak bude to řízení rekordně dlouhé, až se k tomu budeme po skončení současného mandátu Andreje Babiše za čtyři roky vracet. To si nás všimnou už i v Absurdistánu, ne-li na jiné planetě.“ Zda tím myslel Mars, Měsíc, nebo Slunce, nechme na posouzení Andreje Babiše.

Zástupkyně STAN připomene Andreji Babišovi jeho vlastní dřívější slova: „Imunita poslanců je podle mě zcela zbytečná a přežitá. Kromě imunity vůči výrokům proneseným ve Sněmovně by se na nic jiného neměla vztahovat. Poslanci nejsou žádní nadlidi.“

Komik před soudem – chat.openai.com

O tom správném politickém postoji má naprosto jasno zástupce Motoristů: „Jako občan bych ho vydal, jako poslanec ne.“

Na to reaguje další obviněný Tomio Okamura: „Opozice tu jenom předvádí divadlo. Každý ví jak hlasování dopadne. Tohle jsou jen obstrukce.“

A zástupkyně Svobodných, nebo SPD, či koho, Markéta Šichtařová, to rozvine: „Tohle je ta nejméně efektivní práce, jakou jsem kdy vykonávala.“ A dodá: „Pojďme už pracovat pro naše lidi a opozice ať nás v tom nezdržuje!“ A v duchu politiky pro naše lidi navrhne Tomia Okamuru a Andreje Babiše nevydat.

Klub SPD pak v souladu se svou strategií, že za nesouhlasné názory je nutno banovat, své funkcionáře umravňovat a dlouhé obstrukční projevy jsou povoleny pouze současným vládním zástupcům a nikoliv opozici, navrhne diskusi ukončit a začít hlasovat.

Jak asi to hlasování dopadne? To bude drama až do poslední minuty!

––––––––––––––––––-

Vzhledem k tomu, že tady většina diskusních příspěvků slouží pouze k napadání autorů, jiných diskutujících, či ventilaci vlastních mindráků, tak u tohoto článku diskusi neotvírám. Slušní a věcní diskutující mohou své názory vyjádřit zde.

Autor: Tomáš Flaška | středa 18.2.2026 7:56 | karma článku: 10,11 | přečteno: 109x

Další články autora

Tomáš Flaška

O loutkovodičích v naší politice

Zastánci té jediné správné politiky pro naše lidi nemohou přijít na jméno prezidentovi Petru Pavlovi. Pořád dokola opakují, že je jen loutka někoho v pozadí.

16.2.2026 v 16:16 | Karma: 26,07 | Přečteno: 583x | Diskuse | Životní prostředí a ekologie

Tomáš Flaška

Ty deficity rozpočtu vlastně nejsou tak špatné

Pomiňme ty směšné tanečky o tom, že za deficit roku 2022 mohla nastupující Fialova vláda, zatímco za deficit roku 2026 může odstupující Fialova vláda.

13.2.2026 v 9:38 | Karma: 31,42 | Přečteno: 1657x | Diskuse | Ekonomika

Tomáš Flaška

Zrušme všechno, vždyť je to zbytečné, nakonec dojde i na samovládce

Rozmáhá se nám tady takový nešvar. Co se mnou nesouhlasí, to je v podstatě podvratné. Nepřipomíná vám to socík, Irán, Čínu a podobné ráje na zemi?

10.2.2026 v 8:26 | Karma: 35,91 | Přečteno: 1944x | Diskuse | Společnost

Tomáš Flaška

Cestovní kancelář pro Filipa Turka a kulturní lhaní Oto Klempíře

Poslanec a vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek měl letět na Kypr na neformální zasedání ministrů životního prostředí.

4.2.2026 v 16:05 | Karma: 27,32 | Přečteno: 583x | Diskuse | Společnost

Tomáš Flaška

Byl jsem tam na Staromáku

Sice mrzlo, ale proč bych se neprovětral pro dobrou věc, že ANO? A i jsem se pobavil. Lidová tvořivost nezná mezí.

2.2.2026 v 8:05 | Karma: 40,73 | Přečteno: 5399x | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.
17. února 2026  15:18

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Trenéři Ondřej Pavelec a Tomáš Plekanec během tréninku českého týmu
18. února 2026  7:20

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22....

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Lukáš Dostál s trenérem Ondřejem Pavelcem na tréninku českého týmu
18. února 2026  7:06

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky...

Král chlebíčků z Příkopů. Před 165 lety se narodil Josef Lippert. Kam do lahůdek vyrazit dnes?

Lahůdky z Příkopů dobyly Prahu
10. února 2026

Nejen Praha si dnes připomíná výročí narození muže, který změnil způsob, jakým se ve městě jedlo...

ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)
17. února 2026  16:01

Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her...

Místo dalších center radši mobilní kontejnery. Pavel probírá problém drog v Praze

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou Pavlovou během své návštěvy Prahy...
18. února 2026  7:02,  aktualizováno  9:45

Český prezident Petr Pavel dnes pokračuje ve své dvoudenní návštěvě metropole. Jako první se...

Bezcitný otčím surově utýral tříletého chlapečka, od soudu dostal 18 let

Před ostravským soudem stanul Tomáš Sivák kvůli surové vraždě tříletého chlapce.
18. února 2026  9:42,  aktualizováno  9:44

Krajský soud v Ostravě poslal na 18 let do vězení Tomáše Siváka za vraždu tříletého chlapečka. Jako...

Dokončení D3 krok za krokem. Máme čtvrté územní rozhodnutí z pěti, chválí si ŘSD

Zařízení pro vysokorychlostní vážení bude na dálnici D3 mezi Táborem a...
18. února 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Kdy už konečně bude hotová celá dálnice D3, ptají se řidiči, když krokem projíždějí kolem Benešova,...

V Karviné na jaře začnou budovat nové univerzitní zázemí

ilustrační snímek
18. února 2026  7:56,  aktualizováno  7:56

Stavba Centra podnikání, profesních a mezinárodních studií (CEPIS) začne v Karviné v dubnu. Nové...

Tomáš Flaška

  • Počet článků 1489
  • Celková karma 27,71
  • Průměrná čtenost 2845x
Co mě štve, o tom rád napíšu. Ale i rád něco pochválím. Mám rád hory, lyžování a horské kolo. Živím sám sebe a svou rodinu, nejsem u nikoho zaměstnán, ani nikoho nezaměstnávám. Pracuji si sám za sebe, pro sebe, své klienty a samozřejmě i státní kasu. Nebereme žádné dávky ani podpory. Nic jsem nezprivatizoval ani nezrestituoval. Pokud chcete, napište mi: tflaska@seznam.cz. 

Seznam rubrik

Oblíbené články

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.