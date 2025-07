USA se stanou naší montovnou. Není to úžasné?

Vzpomeňme si na jeden z památných výroků Andreje Babiše: „Nemůžeme být donekonečna montovnou Evropy. Potřebujeme podporovat inovace, vědu, výzkum, adaptaci nových technologií a provázat to s digitálním státem.“

Andrej Babiš toto pronesl v roce 2019 na konferenci Digitální Česko. Přidejme k tomu jeho pravidelné nářky nad tím, jak od nás od zahraničních vlastníků k nim domů odcházejí dividendy, nebo zisky. Příklad najdeme například zde.

K tomu bych jen připomněl, že svěřenské fondy Andreje Babiše byly v době kdy tyto výroky pronášel (možná i dnes, nevím) v Německu vlastníkem Lieken GmbH a Wittenberger Bäckerei GmbH, tedy společností provozujících německou výrobní síť pekařských podniků pod značkami jako Golden Toast a Lieken Urkorn. A v té době také přiznal, že jeho (bývalé) firmy převedly ze Slovenska a Německa do Čech dividendy v hodnotě asi 23 miliard korun. Docela by mě zajímalo, jestli v našich sousedních zemích také panuje hysterie o tom, jak je zahraniční vlastníci tunelují.

Nicméně se blýsklo na lepší časy a v USA byl prezidentem zvolen Donald Trump. Andrej Babiš (a nejen on) se k němu hrdě hlásili a jeho zvolení brali div ne jako zázrak stvoření světa a asi měli pravdu. Po dohodě na clech mezi EU a USA, kdy budeme za vše odcházející do USA platit clo 15%, už desítky českých firem ohlásily, že zváží přesun výroby do USA.

Budeme jen doufat, že tam nebude docházet k demonstracím proti českým vlastníkům, že do Čech z USA plynou dividendy. A USA se tak vlastně stanou naší montovnou. Není to dokonalý pokrok? To je opravdu na úrovni toho zázraku stvoření světa.

Jenom nezávidím Andreji Babišovi jeho pozici. Buď bude muset přiznat, že za vlády Petra Fialy došlo u nás k takovému pokroku, že i největší ekonomika světa se stává naší přidruženou výrobou. Nebo si bude muset přiznat, že díky jeho preferovanému kandidátu na prezidenta USA a těm clům od nás dojde k odlivu výroby, tedy úbytku pracovních příležitostí a snížení výběrů daní.

Nezávidím mu ten zmatek v hlavě.

Je zbytečné se rozčilovat nad neinteligenty. Diskusi nechávám otevřenou. Je dobře, když se zde mohou vyřádit lidé, kteří by za dřívějších časů určitě zastávali nějaké zodpovědné funkce. Takto si ty ventily tady vypustí a neškodí již jinde. Považují se za lepší lidi a morální majáky společnosti, protože oni přeci na rozdíl od těch studovaných mají selský rozum. Omlouvám se slušným a věcným diskutujícím, ale reagovat asi nebudu ani na ně, ba dokonce ani nevím, jestli tu diskusi budu vůbec číst. Spíše ne.