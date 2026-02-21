Uhři jsou Uhři a je jedno jestli dolní nebo horní

Požadavek na Chorvatsko, aby povolilo přes své území přepravu ruské ropy dopravené po moři, se snad ani nedá slušně pojmenovat.

Slovensko a Maďarsko jako jediné země EU nadále dovážejí ruskou ropu a vymohly si na to od EU výjimku. To bylo řečí, že jinou cestu, než ropovod Družba nemají, a bylo by u nich ohroženo zásobování. Slovenský premiér si požehnání na toto dokonce vyjednal i u amerického prezidenta Trumpa, který za to Slovensko nebude sankcionovat, přinejmenším rok.

Teď Rusko ropovod Družba vybombardovalo, přeprava ropy není možná a Slovensko s Maďarskem požádaly Chorvatsko, zda by se ruská ropa nemohla dopravovat přes chorvatské přístavy ropovodem Adria. Takže najednou není problém s přepravní cestou a přes moře by to šlo. Ale všimněte si, že obě země nechtějí po moři přepravovat jakoukoliv jinou ropu, ale pouze ruskou. Proč?

Jednoznačně jde o cenu. O tu šlo vždy a všechny vytáčky kolem jsou jen a jen lži. To máte jako když si místo nového zboží v obchodě koupíte kradené zboží, protože je levnější. Jenže tahle ropa není kradená, ta je přímo krvavá.

Takže za peníze, které Slovensko s Maďarskem platí Rusku za ropu, tohle Rusko zbrojí, ničí Ukrajinu a jako vedlejší produkt zničilo i onen ropovod. A Slovensko a Maďarsko hned za to viní Ukrajinu, že nedostatečně rychle ten ropovod opravuje, aby ropa mohla proudit, Rusko mohlo dostávat od uherských zemí více peněz a za ty peníze více zbrojit a více ničit Ukrajinu. Dá se tohle vůbec slušně komentovat?

Chorvatsko naštěstí poslalo obě uherské země do patřičných zemí a vůbec se s nimi o tom nechtělo bavit. Musím tedy konstatovat, že po mnoha desetiletích koukání na Balkán skrz prsty se ukazuje, že Uhry nemají v morálce konkurenci.

Slovensko reagovalo promptně a zastavilo na Ukrajinu vývoz ropných produktů. Maďarsko mluví v souvislosti o uvažovaném vstupu Ukrajiny do EU o vyhlášení války. Asi by bylo správné nazývat obě země společně jako Uhry. Slovensko je historicky Horní a Maďarsko Dolní Uhersko. Mentalitu mají společnou. Už stačí se jen sjednotit.

Mapa novodobého Uherska. Vytvořeno pomocí chatgpt.com

Uhrové chtějí pouze nejlevnější zboží a je jim jedno jaký má původ. Uhrové nemohou přijít na jméno EU a najednou EU vzývají, ať jim pomůže. Uhrům je úplně fuk, co se na Ukrajině děje a navíc, že se to děje i díky jejich nepřímé pomoci.

A doplním, že tyto uherské země jsou členy tzv. V4 s kterou chce naše současná vláda co nejvíce utužit spolupráci a s jejichž uherskými činiteli se bratříčkuje ostošest.

Autor: Tomáš Flaška | sobota 21.2.2026 7:08 | karma článku: 5,19 | přečteno: 59x

Další články autora

Tomáš Flaška

V Poslanecké sněmovně se schyluje k velkému dramatu

Vydají Andreje Babiše nebo ho nevydají? Toť otázka za milion. Zkusme si představit, jak to bude probíhat.

18.2.2026 v 7:56 | Karma: 35,72 | Přečteno: 3684x | Společnost

Tomáš Flaška

O loutkovodičích v naší politice

Zastánci té jediné správné politiky pro naše lidi nemohou přijít na jméno prezidentovi Petru Pavlovi. Pořád dokola opakují, že je jen loutka někoho v pozadí.

16.2.2026 v 16:16 | Karma: 26,94 | Přečteno: 639x | Diskuse | Životní prostředí a ekologie

Tomáš Flaška

Ty deficity rozpočtu vlastně nejsou tak špatné

Pomiňme ty směšné tanečky o tom, že za deficit roku 2022 mohla nastupující Fialova vláda, zatímco za deficit roku 2026 může odstupující Fialova vláda.

13.2.2026 v 9:38 | Karma: 31,50 | Přečteno: 1675x | Diskuse | Ekonomika

Tomáš Flaška

Zrušme všechno, vždyť je to zbytečné, nakonec dojde i na samovládce

Rozmáhá se nám tady takový nešvar. Co se mnou nesouhlasí, to je v podstatě podvratné. Nepřipomíná vám to socík, Irán, Čínu a podobné ráje na zemi?

10.2.2026 v 8:26 | Karma: 35,91 | Přečteno: 1952x | Diskuse | Společnost

Tomáš Flaška

Cestovní kancelář pro Filipa Turka a kulturní lhaní Oto Klempíře

Poslanec a vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek měl letět na Kypr na neformální zasedání ministrů životního prostředí.

4.2.2026 v 16:05 | Karma: 27,44 | Přečteno: 599x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.
17. února 2026  15:18

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...

ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)
17. února 2026  16:01

Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her...

Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....
17. února 2026  10:13

Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu...

ZOH 2026 vrcholí: Program posledních dnů a starty českých sportovců

Rychlobruslař Metoděj Jílek po vítězném olympijském závodě na 10 000 metrů (13....
21. února 2026  7:19

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku potrvá už jen do neděle....

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný program předposledního dne olympiády

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.
21. února 2026  7:16

Největší sportovní svátek roku jde do finál. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky...

Jeden z nejslavnějších režisérů všech dob byl jmenován čtvrtým největším inovátorem Ameriky

C-3PO je postava robota humanoidního vzhledu z filmové série Star Wars. V...
21. února 2026  7:22

Jednaosmdesátiletý George Lucas je znám především jako stvořitel Star Wars a zakladatel společnosti...

ZOH 2026 vrcholí: Program posledních dnů a starty českých sportovců

Rychlobruslař Metoděj Jílek po vítězném olympijském závodě na 10 000 metrů (13....
21. února 2026  7:19

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku potrvá už jen do neděle....

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný program předposledního dne olympiády

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.
21. února 2026  7:16

Největší sportovní svátek roku jde do finál. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky...

Cyklistů jelo Plzní dost, na výlety či do práce. Mohlo by však i víc

Sčítače cyklistů se nacházejí na frekventovaných stezkách v Plzni. A to v ulici...
21. února 2026  7:12,  aktualizováno  7:12

Statisíce průjezdů cyklistů na frekventovaných trasách v širším centru Plzně zaznamenaly za rok...

Tomáš Flaška

  • Počet článků 1490
  • Celková karma 27,99
  • Průměrná čtenost 2845x
Co mě štve, o tom rád napíšu. Ale i rád něco pochválím. Mám rád hory, lyžování a horské kolo. Živím sám sebe a svou rodinu, nejsem u nikoho zaměstnán, ani nikoho nezaměstnávám. Pracuji si sám za sebe, pro sebe, své klienty a samozřejmě i státní kasu. Nebereme žádné dávky ani podpory. Nic jsem nezprivatizoval ani nezrestituoval. Pokud chcete, napište mi: tflaska@seznam.cz. 

Seznam rubrik

Oblíbené články

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.