Uhři jsou Uhři a je jedno jestli dolní nebo horní
Slovensko a Maďarsko jako jediné země EU nadále dovážejí ruskou ropu a vymohly si na to od EU výjimku. To bylo řečí, že jinou cestu, než ropovod Družba nemají, a bylo by u nich ohroženo zásobování. Slovenský premiér si požehnání na toto dokonce vyjednal i u amerického prezidenta Trumpa, který za to Slovensko nebude sankcionovat, přinejmenším rok.
Teď Rusko ropovod Družba vybombardovalo, přeprava ropy není možná a Slovensko s Maďarskem požádaly Chorvatsko, zda by se ruská ropa nemohla dopravovat přes chorvatské přístavy ropovodem Adria. Takže najednou není problém s přepravní cestou a přes moře by to šlo. Ale všimněte si, že obě země nechtějí po moři přepravovat jakoukoliv jinou ropu, ale pouze ruskou. Proč?
Jednoznačně jde o cenu. O tu šlo vždy a všechny vytáčky kolem jsou jen a jen lži. To máte jako když si místo nového zboží v obchodě koupíte kradené zboží, protože je levnější. Jenže tahle ropa není kradená, ta je přímo krvavá.
Takže za peníze, které Slovensko s Maďarskem platí Rusku za ropu, tohle Rusko zbrojí, ničí Ukrajinu a jako vedlejší produkt zničilo i onen ropovod. A Slovensko a Maďarsko hned za to viní Ukrajinu, že nedostatečně rychle ten ropovod opravuje, aby ropa mohla proudit, Rusko mohlo dostávat od uherských zemí více peněz a za ty peníze více zbrojit a více ničit Ukrajinu. Dá se tohle vůbec slušně komentovat?
Chorvatsko naštěstí poslalo obě uherské země do patřičných zemí a vůbec se s nimi o tom nechtělo bavit. Musím tedy konstatovat, že po mnoha desetiletích koukání na Balkán skrz prsty se ukazuje, že Uhry nemají v morálce konkurenci.
Slovensko reagovalo promptně a zastavilo na Ukrajinu vývoz ropných produktů. Maďarsko mluví v souvislosti o uvažovaném vstupu Ukrajiny do EU o vyhlášení války. Asi by bylo správné nazývat obě země společně jako Uhry. Slovensko je historicky Horní a Maďarsko Dolní Uhersko. Mentalitu mají společnou. Už stačí se jen sjednotit.
Uhrové chtějí pouze nejlevnější zboží a je jim jedno jaký má původ. Uhrové nemohou přijít na jméno EU a najednou EU vzývají, ať jim pomůže. Uhrům je úplně fuk, co se na Ukrajině děje a navíc, že se to děje i díky jejich nepřímé pomoci.
A doplním, že tyto uherské země jsou členy tzv. V4 s kterou chce naše současná vláda co nejvíce utužit spolupráci a s jejichž uherskými činiteli se bratříčkuje ostošest.
Tomáš Flaška
