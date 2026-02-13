Ty deficity rozpočtu vlastně nejsou tak špatné
Faktem je, že se zadlužujeme stále víc. A nyní dokonce v době hospodářského růstu, který patří k šesti nejvyšším z vyspělých zemí světa. To je samozřejmě ekonomický hřích, ale mnohým to vysvětlit nejde.
Naše zadluženost stále stoupá a nyní již dosahuje úrovně kolem 3,5 bilionu korun. Číslo poměrně nepředstavitelné. Zajímavější jsou ale náklady na správu toho dluhu, tedy na úroky. V roce 2019 to bylo necelých 40 miliard. Loni již 98 miliard. Stát si momentálně na mezinárodních trzích půjčuje za asi 3,5%.
Naše zadluženost činí asi 43,6% HDP. A je podstatně lepší než např. u Polska, Slovenska a dokonce i lepší než u Rakouska a Německa.
Mezinárodní ratingové agentury, např. Moody’s (u ostatních je to podobné) nám dávají rating (tedy do budoucna schopnost splácet své závazky) Aa3 (stabilní), zatímco např. Slovensko má A2 (negativní).
A teď pozor – Slovensko je zadluženější než my, má horší rating a přesto si na finančních trzích na splátku těch úroků půjčuje zhruba za stejno, co my, tedy kolem 3,5%. Není to divné? Menší ekonomika, vyšší zadlužení, větší schodek, horší rating a přesto svůj dluh Slovensko obsluhuje za stejnou cenu jako my.
Příčina? Jednoznačně Euro. A jsme u toho. Jsem velkým příznivcem Eura nejen jako občan, cestovatel, ale i podnikatel. Jsem u nás v menšině. Ale růst zadlužení nám ty náklady na obsluhu toho dluhu zvýší na tolik, že jediná cesta na jejich snížení bude přijetí Eura. Prostě jinak to už nepůjde.
A už se těším, jak slyším Andreje Babiše, jak do televize říká:
„Dobrý den, dámy a pánové, zdravím všechny lidi, i ty, co mě nemají rádi. Já jsem o tom přemýšlel, celou noc jsem nespal, díval jsem se na ta čísla – a vy víte, že já těm číslům rozumím, já jsem v tom byznysu vyrostl, ne jako ti neschopní politolozi z pětikoalice, co v životě neřídili ani stánek s párkama.
A teď mě dobře poslouchejte. My prostě musíme přijmout to euro. Je to tak. Já jsem změnil názor, protože jenom blbec nemění názory, když vidí tu realitu. Naši exportéři, ty firmy, co tvoří ty hodnoty, ty na tom tratí miliardy! Proč máme platit ty poplatky bankám? Proč máme mít tu korunu, se kterou si ti spekulanti hrajou jak s hračkou?
Vždyť je to kampaň proti našim lidem! Když budeme mít euro, budeme silní. Budeme v tom jádru, budeme u toho stolu, kde se rozhoduje, a ne tam někde v koutě v předsíni. Já jsem mluvil s Macronem, mluvil jsem se všemi v Evropě a oni říkají: ‚Andrej, vy jste šikovní, vy na to máte.‘
Takže žádný strach, prosím vás. To euro, to je pro nás stabilita. My to zařídíme, já to vybojuju, aby ten kurz byl spravedlivý pro naše lidi, pro naše důchodce, aby nepřišli o ani korunu – teda vlastně o ani cent. Je to prostě výhodné, tečka. Všichni to vědí, jenom ti ostatní se bojí to říct. Já se nebojím, já bojuju za vás!“
A když to řekne Andrej Babiš, tak to rázem 34% jeho voličů přijme za své. A hned u nás bude pro Euro většina.
Tomáš Flaška
Zrušme všechno, vždyť je to zbytečné, nakonec dojde i na samovládce
Rozmáhá se nám tady takový nešvar. Co se mnou nesouhlasí, to je v podstatě podvratné. Nepřipomíná vám to socík, Irán, Čínu a podobné ráje na zemi?
Tomáš Flaška
Cestovní kancelář pro Filipa Turka a kulturní lhaní Oto Klempíře
Poslanec a vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek měl letět na Kypr na neformální zasedání ministrů životního prostředí.
Tomáš Flaška
Byl jsem tam na Staromáku
Sice mrzlo, ale proč bych se neprovětral pro dobrou věc, že ANO? A i jsem se pobavil. Lidová tvořivost nezná mezí.
Tomáš Flaška
Vydírání to není, to je přehnané
Bude toho napsáno moc a moc. Rozebere se to od A do Z. Osobně to vidím jako vyhrožování, to je ale fuk. Tak jen dva krátké postřehy.
Tomáš Flaška
Deficit nemůže vadit, neomalenost vlády ale ano
Tak máme vládou schválený rozpočet. Musím uznat, že splňuje předvolební sliby. Tedy všechno všem a po nás potopa.
