Trocha adventu u západních sousedů

Vzít auto a tak trochu se cournout. Každý večer jiné město, jiný trh. Prostě jen tak vypustit páru a „vánočnit“.

Nejprve se podíváme do Ulmu. Město má asi 130000 obyvatel, protéká jím Dunaj. Je to poslední město proti proudu, kam se dostanou velké lodě. Výše už jen rekreační a malé. A když si vezmete, že leží 459 metrů nad mořem, tak ten Dunaj do Rumunska ještě hodně klesne. Ulmer Münster, kostel ve městě, je se svou 161 metrů vysokou věží nejvyšším kostelem na světě.

Po snídani sedneme do auta a přemístíme se do Speyeru. To musela se mnou má polovička přetrpět, protože to otevřené a volně přístupné Jumbo (Boeing 747, legenda civilního letectví) v místním technickém muzeu jsem prostě musel vidět.

Nicméně městečko Speyer je s asi 51000 obyvateli sice o dost menší než Ulm, ale vánoční trh je větší. Dokonce o dost větší i než v Praze. To není kritika. To je dáno urbanistikou. V Praze (ani jiných českých městech) ta náměstí už prostě nenafouknete.

Jak vidno na snímku vlevo dole se Němci poučili svou nedávnou teroristickou minulostí a všechny vánoční trhy jsou zabezpečeny proti vjezdu nechtěných vozidel. Ve všech městech a ze všech směrů.

A vpravo dole je anonymní poutník jako symbol začátku jedné z tras pouti do Santiago de Compostela.

Ale dominantou je dóm Panny Marie a svatého Štěpána, trojlodní románská bazilika z let 1030-1106. Je to největší dochovaná románská stavba a pro nás významná tím, že 1. září 1310 si zde vzal Jan Lucemburský za ženu Elišku Přemyslovnu. A bylo zaděláno na Karla IV.

Sedáme do auta a na večer se přesuneme do Ingolstadtu. Už to pomalu začíná být nuda. Ty trhy jsou všude stejné. Ale o to romantičtější jsou uličky v centu měst, které jsou vylidněné, protože všichni jsou přeci na vánočních trzích.

A na závěr jsme si nechali bavorský Augsburg. Přes den i večer. Přes den hlavně památky. Katedrála navštívení Panny Marie je nejen krásná zvenku, ale i uvnitř.

Ale, a to je podstatné, uvnitř jsou nejstarší dochované vitráže na světě. Vitráž je malba na skle. A zde jsou již z doby románské.

Tak večer zase na vánoční trh. Všimněte si jednoho z paláců na náměstí, kde jsou okna proměněna v adventní kalendář. A každý den se jedno okno promění z číslovky na ... překvapení. Poslední klobásky, svářo a ráno domů.