Totální rezignace ANO na budoucnost

Co nám sděluje pravděpodobný vítěz voleb k důchodům? Že Fialova vláda schválila vyšší věk odchodu do důchodu? Ale vždyť to není pravda.

Mnozí politici se již léta snaží předstírat, že chtějí dělat důchodovou reformu. Jediný, kdo k tomu něco udělal, byla Nečasova vláda (ODS) zavedením tzv. druhého pilíře. Odpůrci prohlašovali, že takto dochází k nespravedlnostem, protože chudí na tom budou biti. Zastánci zase prohlašovali, že se takto dostane do systému více peněz. Oba měli pravdu. Došlo by k větší diverzifikaci (unifikace důchodů je u nás skoro světovou raritou) a v systému by bylo více peněz.

Nicméně vláda ČSSD a ANO, která nastoupila po Nečasovi, se přiklonila k té verzi první a druhý pilíř zrušila. O to paradoxnější je, že Karel Havlíček (místopředseda ANO) zhruba před rokem prohlásil, že do systému je potřeba nalít více peněz. To nevymyslíš.

Dle mého názoru absolutně blouzní, když tvrdí, že jeho 2. pilíř bude jen státní a tudíž pro lidi zajímavější: „Byl by dobrovolný a byl by úplně jinak koncipovaný, než byl druhý pilíř Nečasovy vlády. Ten byl komerční. Lidé v Česku nevěří na tak dlouhou dobu komerčním institucím, zatímco státu ano. Podívejte se, jak se zaprášilo po státních dluhopisech.“ Nemluvě o tom, že to jsou neporovnatelné věci, tak proč tedy dnes více jak polovina lidí spoří v soukromých penzijních fondech? To nevymyslíš podruhé.

A tak vláda odsouhlasila zvýšení věku odchodu do důchodu. Připomeňme si, že zástupci ANO Karel Havlíček s Alenou Schillerovou s oním zvyšováním na již legendární schůzce u prezidenta souhlasili, aby po návratu svého šéfa z dovolené tvrdili, že to není pravda, že tam byla špatná akustika. To nevymyslíš potřetí.

Jenže aby bylo jasno. Tato vláda to zvýšení věku odchodu nevymyslela. To radí již mnoho desetiletí odborníci. Společně s dalšími nutnými opatřeními. Fialova vláda, podobně jako Nečasova, pouze našla tu odvahu, že některá doporučení odborníků uvedla do praxe. Nic jiného.

A stejně to zase ANO po vstupu do vlády zruší, podobně jako 2. pilíř, jak již dnes slibují.

Nejparadoxnější je, že proti tomu zvyšování věku odchodu do důchodu protestují nejvíce dnešní skorodůchodci, kterých se to vůbec netýká. Když jim to řeknete, tak vám sdělí, že to dělají pro mladé. No, to jsme tu už měli, že někdo dělal pro ostatní to, o čem si myslel, že je to pro ně dobré a na nic se jich neptal.

A dnešní mládež a důchody? Ti to neřeší. Nanejvýš vám ve své většině řeknou, že až oni budou staří, tak už žádné důchody nebudou. A asi mají pravdu.

Protože to nevymyslíš počtvrté. Co k tomu řekla asi budoucí ministryně financí Alena Schillerová? Přečtěte si tento rozhovor. Mimo jiné tam říká: „Takže znovu říkám, ano, my se chceme vrátit k tomu původnímu systému, chceme se vrátit i k původnímu systému výpočtu valorizací a znovu dodáváme, nedá se dělat tyto změny v důchodovém systému, nenazývejme to reformou, to už stejně nikdo nikdy neudělá.“

ANO nám jinými slovy říká, že ani oni po vyhraných volbách (protože nikdo) už v budoucnu žádnou důchodovou reformu nikdy neudělá.

Takže mládeži, řekněte si těm svým důchodům: Pa, pa. Naše generace si je ještě užije :-).