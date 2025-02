To je zase opozičního vzruchu kvůli paragrafu 318a

Opozice už neví kudy kam, tak tepe vládu za věci, které by mohly vést k domněnce, že se chystá na velezradu. Tím myslím tu opozici.

Připomeňme si znění onoho navrhovaného paragrafu:

§ 318a Neoprávněná činnost pro cizí moc

(1) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude potrestán:

a) ten, kdo v úmyslu ohrozit nebo poškodit ústavní zřízení, svrchovanost, územní celistvost, obranu nebo bezpečnost České republiky anebo obranu nebo bezpečnost mezinárodní organizace, k ochraně jejíchž zájmů se Česká republika zavázala, vykonává na území České republiky činnost pro cizí moc,

b) ten, kdo naruší svrchovanost České republiky tím, že pro cizí moc sleduje zpravodajskými prostředky obyvatele České republiky na jejím území, nebo

c) občan České republiky nebo osoba bez státní příslušnosti, která má na jejím území povolen trvalý pobyt, jež v úmyslu uvedeném v písmenu a) vykonává mimo území České republiky činnost pro cizí moc.

A vemte to čistě právně: v písmenu a) … kdo v úmyslu…. a v písmenu b) … zpravodajskými prostředky ….

To si vážně někdo myslí, že se tohle dá zneužít? Prokázat úmysl je tak obtížné, že nám od soudu chodí fůra podvodníků, právě proto že jim úmysl prokázán nebyl. A pokud někdo opravdu použije zpravodajské prostředky podle písmena b), tak tam snad už o úmyslu být pochybnosti nemohou. A někdo mu ty prostředky musí dodat. Kdo asi?

Je to prostě naprosto legitimní nástroj pro ochranu naší země před činností, která tu je soustavně a různými prostředky nepřátelskou mocí prováděna. Jako příklad uvedu Vrbětice.

Takže nechci opozici a všechny ty moralisty podezřívat z toho, že pro tu cizí moc pracovat chtějí, ale jejich boj proti tomuto paragrafu to chtě nechtě musí naznačovat. Nevím, jestli si vůbec tu svou tupost uvědomují.

Pojďme dál. Ze stran strážců té naší čistoty a morálky, kteří se většinou rekrutují z oponentů dnešní vlády, zaznívá, že nikdo neví kdo tu bude v budoucnu vládnout a že ten paragraf je gumový a zneužitelný. A neváhají to dokonce přirovnávat k situaci za nacistů a za komunistů v 50. letech. Naposled např. jeden včerejší blog, u kterého se autorka i hrdě chlubí, že vyšel na stránkách MF Dnes. Takovéto přirovnání dnešní doby k dobám poprav, mučení a vyhlazovacích táborů, je poplivání všech těch tehdejších obětí a jejich blízkých. A autorka nechtěně a ráda ukazuje, jakou musí být noviny MF Dnes i nadále žumpou když toto otisknou a údajně již nejsou pod vlivem největšího opozičního předsedy Andreje Babiše.

Nicméně ta jejich argumentace, že by se tento paragraf někdy v budoucnu mohl zneužít, je velmi půvabná. Oni tak přiznávají, že dnešní vláda se ho zneužít nechystá a všichni vědí, kdo bude s největší pravděpodobností vládnout po ní. Proto tato slova z řad dnešní opozice působí opravdu tragikomicky.

A na závěr poznámka do budoucna. Pokud by se některá vláda opravdu snažila mít nějaký paragraf, který by chtěla zneužívat, tak si ho sama a rychle nechá odhlasovat. To známe už z minula například s pendrekovým zákonem. To s dnešním §318a nemá vůbec nic společného.