To je u nás zase energetických expertů po spadlém drátu

Tvrdit, že za výpadek proudu mohou soláry, je stejně stupidní, jako že za to mohou Rusové. Nač poslouchat odborníky, když mám vysokou školu života, nebo jiné vzdělání, třeba pedagogické, že?

Z dob socialismu máme určitě rozvinutější přenosovou soustavu (hladina VVN = Velmi Vysoké Napětí) než například sousední Rakousko. A sousedy určitě nelze podezřívat z toho, že by byli ekologicky méně uvědomělí než my. Přesto tam nějaké velké výpadky nejsou na pořadu dne.

Přenosová soustava VVN má za úkol přenášet výkon z elektráren na velké vzdálenosti. Pokud je dostatečně rozvětvená, lze při výpadku jednoho vedení najít obchozí trasu, kudy se proud povede. Tato trasa ale musí být schopna přenést svůj výkon zvýšený o ten z poškozeného vedení. Ty trasy vedení se křižují v tzv. rozvodnách, kde lze toky proudu přepínat do různých vedení a tím i směrů. Je jasné, že tyto rozvodny jsou potenciálním strategickým cílem v případě válečného konfliktu. Jejich vyřazení z provozu prostě odpojí celou republiku od proudu. Vznikne možná nějaký lokální „ostrovní“ provoz z nějaké malé elektrárny (ty velké jsou na toto moc velké a musely by se vypnout) a radovat se budou majitelé solárů, kteří budou soběstační, tedy jen v létě.

Existuje prý studie, která tvrdí, že po totálním blackoutu by u nás anarchie zavládla za 72 hodin. Nejen že nesvítíte, nevaříte a netopíte, ale ani nenakoupíte, nenatankujete a třeba vám ani nepůjde voda. Majitelé rodinných domků to vydrží déle, obyvatelé sídlišť budou mít smůlu dříve. A po nějakých třech dnech kdo bude mít pistoli, tak vyhrává.

Ale zpět k přenosové soustavě. Musí splňovat tzv. kritérium N-1. Kritérium N-1 znamená, že elektroenergetická soustava musí být schopna pokračovat v bezpečném a spolehlivém provozu i po výpadku libovolného jednoho klíčového prvku, jako je například vedení, transformátor, generátor nebo výrobní blok.

Jsem dalek toho, abych dělal závěry o příčinách nedávného velkého výpadku (do blackoutu to mělo ještě daleko). Já budu věřit odborníkům. Zda soustava splňovala kritérium N-1 je otázkou do diskuse. K obnovení plného napájení došlo za pár hodin. Tedy asi podstatně dříve, než mohl být spadlý vodič opraven. Tudíž z tohoto pohledu je kritérium N-1 splněno. Otázkou je, zda by se to nemělo dít v řádu sekund, maximálně minut. Pak je třeba se dále ptát, zda současně se spadlým vodičem nenastala další mimořádná událost. Zatím jsem zaslechl něco o výpadku jednoho bloku elektrárny v Ledvicích. Ale počkám si opravdu na závěry odborníků.

Problém vidím jinde. Především provozovatel oné rozvodové soustavy je ČEPS. Je to plně státní firma, která je živena z poplatků za distribuci a jejím úkolem je opečovávat, udržovat a rozvíjet přenosovou soustavu. A ČEPS loni vykázal rekordní čistý zisk. Jeho výše dosáhla 7,18 miliardy korun, což je oproti roku 2023 o 82 procent více, jak uvedl ČEPS ve zveřejněné výroční zprávě za rok 2024.

A já se ptám, proč má takováto firma vytvářet zisk? Všechny peníze má strkat do rozvoje přenosových soustav. To přeci platíme ve fakturách za elektřinu. Má si půjčit, investovat a z inkasa pak půjčku splatit. Pokud vydělá 7 miliard, tak z toho 19% odvede státu jako daň z příjmu (nevím jestli je ten zisk před zdaněním nebo po, ale to je jedno) a o to méně pak půjde na investice do drátů. Ideálně má hospodařit s nulou.

Druhým problémem je legislativa. Nová linka VVN potřebuje v krajině koridor široký několik desítek metrů. Je to klasická liniová stavba, podobně jako dálnice. A známe ty notorické problémy se stavbou dálnic. Podobné je to s linkami VVN. ČEPS maximálně modernizuje linky staré, ale postavit tak potřebné linky nové je podobné harakiri, jako prosadit dálnici přes odpor spolku Děti země.

Takže za podobnými výpadky dodávek proudu, jako byl ten nedávný, nehledejme konspirace bruselské ani moskevské, ale zameťme si před vlastním prahem.