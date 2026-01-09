Tak už toho Turka jmenujte

Když to slyším, že se div nezboří svět, pokud prezident nevyhoví nastupující vládní garnituře, tak si říkám, že se stejně již nic horšího stát nemůže.

Premiérem je tak jako tak člověk stíhaný za dotační podvody. Předsedou Poslanecké sněmovny xenofob, též momentálně stíhaný. Premiér se aspoň snaží říkat že on nic, on neviňátko. Předseda sněmovny se k té xenofobii (momentálně ukrajinské, když to nevyšlo s chirurgy z dovozu) hrdě hlásí.

Koalice dále má poslance, který naprosto otevřeně a veřejně říká, že si nepřeje aby Rusové odešli z Ukrajiny. Prostě příprava na naše lepší východní zítřky. A navíc vystupuje na pornografických stránkách.

Ministr obrany, dokonce generál, poslušně a zbaběle sklapne podpatky a zmlkne tváří v tvář inkvizici ve straně, které ani není členem.

Předseda Motoristů Macinka dříve, když nejmenoval prezident Zeman Lipavského ministrem, tvrdil že prezident „má geniální argumenty“. Dnes při stejné situaci hovoří o ústavním faulu.

Ministryně financí dříve slibovala, že pokud bude ve vládě SPD, tak z vlády okamžitě odejde. Dnes je to zase jinak.

Tak jestli bude ministrem člověk, který v hospodě půjčuje svůj telefon aby tam neznámí mohli psát nacistické příspěvky, nebo něco o pálení romských holčiček. Který rychle legalizuje černou stavbu, jsou pochyby o jeho podnikání a jeho zdaňování, který hrdě jezdí s telefonem v ruce po našich dálnicích přes 200, chlubí se tím, ale mohou za to ti, kteří na to upozornili, tak co se vlastně změní?

Takovéhle panoptikum fakt nemá asi ani lecjaká africká diktatura. Jestli tam bude o jednoho komika víc nebo míň je asi fakt fuk. Myslím, že tomuhle se musí už smát i ten největší suchar.

Autor: Tomáš Flaška | pátek 9.1.2026 11:42

Tomáš Flaška

  • Počet článků 1479
  • Celková karma 28,63
  • Průměrná čtenost 2852x
Co mě štve, o tom rád napíšu. Ale i rád něco pochválím. Mám rád hory, lyžování a horské kolo. Živím sám sebe a svou rodinu, nejsem u nikoho zaměstnán, ani nikoho nezaměstnávám. Pracuji si sám za sebe, pro sebe, své klienty a samozřejmě i státní kasu. Nebereme žádné dávky ani podpory. Nic jsem nezprivatizoval ani nezrestituoval. Pokud chcete, napište mi: tflaska@seznam.cz. 

