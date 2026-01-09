Tak už toho Turka jmenujte
Premiérem je tak jako tak člověk stíhaný za dotační podvody. Předsedou Poslanecké sněmovny xenofob, též momentálně stíhaný. Premiér se aspoň snaží říkat že on nic, on neviňátko. Předseda sněmovny se k té xenofobii (momentálně ukrajinské, když to nevyšlo s chirurgy z dovozu) hrdě hlásí.
Koalice dále má poslance, který naprosto otevřeně a veřejně říká, že si nepřeje aby Rusové odešli z Ukrajiny. Prostě příprava na naše lepší východní zítřky. A navíc vystupuje na pornografických stránkách.
Ministr obrany, dokonce generál, poslušně a zbaběle sklapne podpatky a zmlkne tváří v tvář inkvizici ve straně, které ani není členem.
Předseda Motoristů Macinka dříve, když nejmenoval prezident Zeman Lipavského ministrem, tvrdil že prezident „má geniální argumenty“. Dnes při stejné situaci hovoří o ústavním faulu.
Ministryně financí dříve slibovala, že pokud bude ve vládě SPD, tak z vlády okamžitě odejde. Dnes je to zase jinak.
Tak jestli bude ministrem člověk, který v hospodě půjčuje svůj telefon aby tam neznámí mohli psát nacistické příspěvky, nebo něco o pálení romských holčiček. Který rychle legalizuje černou stavbu, jsou pochyby o jeho podnikání a jeho zdaňování, který hrdě jezdí s telefonem v ruce po našich dálnicích přes 200, chlubí se tím, ale mohou za to ti, kteří na to upozornili, tak co se vlastně změní?
Takovéhle panoptikum fakt nemá asi ani lecjaká africká diktatura. Jestli tam bude o jednoho komika víc nebo míň je asi fakt fuk. Myslím, že tomuhle se musí už smát i ten největší suchar.
Tomáš Flaška
Dokonalá komunikační strategie současné vlády
Vládě Petra Fialy bylo jejími příznivci vytýkáno, že neumí komunikovat. Jejími odpůrci pak, že neumí nic. Dnes je to jinak.
Tomáš Flaška
Nastal nový rok a už je líp
Že to půjde tak rychle, to nečekal ani největší optimista. Nová vláda neúřaduje ještě ani měsíc a výsledky jsou už tu. Posuďte sami.
Tomáš Flaška
Napravený pomýlený ministr obrany
Je to jako v 50. letech. Občan, v tomto případě ministr obrany Jaromír Zůna za SPD, vyjevil zjevnou pravdu a fakta (podobně jako odpůrci komunistů v 50. letech) a už to jelo.
Tomáš Flaška
Jakmile s něčím přijde Evropská Unie, je to špatně
Přitom vůbec nejde o to, co to je, ale jen a jen o to, od koho to je. Podobně jako na domácím písečku. Přitom to ale je dost často chytrá a užitečná věc.
Tomáš Flaška
Devět úsměvů ohledně dnešního jmenování vlády
Konečně jsme se dočkali. Ani neschopná Fialova vláda, zlý prezident, nepřející novináři, EU, NATO, Soros, FBI ani ilumináti dnešnímu aktu nezabránili.
|Další články autora
Poznáte značku auta podle světel?
Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často...
Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek
Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za...
Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny
Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení...
Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha
Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda...
Biatlon v Oberhofu 2026: První závod nabídl uctění památky, z Čechů si nejlépe vedla Davidová
Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu....
Vánoce s českými malíři
Atmosféra svátků stále přetrvává v Městské galerii MY v Kostelní ulici v Jablonci nad Nisou. Zve na...
Kolabuje doprava v Praze. Zpožďuje se MHD, kamiony blokují výjezdy z města
Sněžení od rána komplikuje automobilovou dopravu i provoz MHD v Praze. Kamiony blokují mimo jiné...
Zapálení baru ve Zlíně míří k soudu, obžalovanému hrozí výjimečný trest
Zlínská pobočka brněnského krajského soudu otevře příští týden případ muže, který podle...
Žďár chce ve volebním roce rekordně investovat, prostaví přes půl miliardy
Do zimního stadionu, obnovy centra, ale i do parků či rybníka vloží letos nemalé peníze vedení...
Administrativní pracovnice - evidence materiálu, Benešovsko, 40 - 42 000 Kč
MIKUPEX TRADE s.r.o.
Praha, Středočeský kraj
nabízený plat: 40 000 - 42 000 Kč
- Počet článků 1479
- Celková karma 28,63
- Průměrná čtenost 2852x