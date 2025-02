Tak to na mě taky zkusili

Kdo? Internetoví podvodníci. Budiž tento článek malou kuchařkou všem, co dělat, ať nenaletí. Především to působí dost věrohodně.

Podal jsem inzerát na staré nepotřebné reprobedny domácího kina. Cena pár stovek. Odpověď přišla skoro vzápětí, velmi seriozní, vzorově česká, která chtěla jen doplnit rozměry:

Jaké jsou přesné rozměry a hmotnost každého reproduktoru, aby bylo možné lépe posoudit možnosti umístění v místnosti?

monikadvorakova260686+zhs7@gmail.com - Email byl odeslan ze serveru Bazos.cz.

Už ten mail odesilatele je trochu podezřelý. Další komunikace probíhá právě přes tento mail. Aby to bylo ještě serioznější, tak odpověď chodí jednou za pár hodin. Prostě to vypadá, že paní Monika chodí do práce a nemá čas pořád vysedávat u PC.

Nakonec z ní vypadne, že sídlí na druhém konci republiky, ale že si objedná u DPD vyzvednutí zboží u mě, dopředu mi to zaplatí a všechny náklady převezme.

Opět velmi seriozní nabídka (zdánlivě).

Nerozhodí jí ani to, když napíšu, že proto jsem do inzerátu napsal, že jen osobní převzetí, protože je to velké a nejde to prostě zabalit do balíku. Ani to jí nevadí, DPD prý vše zařídí. A pak to přišlo.

Všimněte si toho odkazu (modrá barva). To je pro každého varování. Podstatný je údaj před doménou 1. řádu. Tedy pokud by se opravdu jednalo o DPD, muselo by v odkazu být dpd.cz, nebo dpd.com a pod. A je jedno co před tím, nebo za tím. Tedy např. www.dpd.cz/order36745.live/440463256, nebo www.order36745.live/dpd.cz apod. Nic takového tam není.

Nicméně ze zvědavosti klikám (to ještě není nebezpečné) a teď už je to jasné:

Volím ČSOB a:

A teď už není o čem pochybovat. Na podvodných stránkách po mně chtějí údaje do mého internetového bankovnictví. Tady už není o čem diskutovat. Nevyplňovat!!!

Krom toho se vždy podívejte nahoře na adresu oné přihlašovací stránky. Platí stejné pravidlo: muselo by tam být csob.cz. Např.: prihlaseni.csob.cz, nebo csob.cz/prihlaseni apod. Není. Jasně podvodná stránka. Tohle je potřeba hlídat nejvíce.

Já ze zvědavosti ještě otevírám jejich chat.

Tak se zapojuji.

Odpověď je po podrobném zkoumání jasně automatická. Ale na nezkušeného může působit opět důvěryhodně.

Odpovídám krátce, chat ukončuji a pro jistotu si zaznamenávám všechny IP adresy.

Paní Monice píšu, že tenhle trik je už poměrně vyčpělý, klidně jí posílám číslo svého účtu s tím, ať udělá okamžitou platbu a pak se s ní budu dále bavit. Jinak vše předávám policii.

To je samozřejmě zbytečné, policie se takovouto prkotinou zabývat nebude a kromě toho si nedělám iluze, že by IP adresy podvodníků někam vedly.

Po pár minutách je neplatný i ten odkaz z mailu.

Prostě to zkusili a vy si všichni dávejte pozor!