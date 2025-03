Tak je to podvod na voličích, nebo ne?

To bylo řečí před čtyřmi roky při vzniku koalice Spolu o podvodu na voličích. Teď se smíchy za břicho popadám.

Vůbec jsem nechápal jakým podvodem na voličích před sněmovními volbami v roce 2021 měl vznik koalice Spolu být. Především na jakých voličích? Voličích té koalice? A jak byli podvedeni? Pokud by to tak cítili, tak by volili někoho jiného.

Tak tedy na nevoličích té koalice? A jak je podvedli, když jim stejně hlasy nechtěli dát? Prostě slaboduché výkřiky.

Tomio Okamura ještě v dubnu loňského roku: „Nemáme problém kandidovat sami. Já si myslím, že dělat koalice je špatně. Od nás je to reakce na vládní koalice. Ve sněmovních volbách budeme kandidovat samozřejmě zase sami.“

No a neuběhl ani rok a do sněmovních voleb se chystá společně v koalici se Svobodnými, PRO a Trikolorou. A pro jistotu to zaonačil tak, aby to byla jedna kandidátka, tedy aby pro vstup do Sněmovny stačilo 5% hlasů. Podotýkám, že koalice Spolu potřebuje 11%.

Takže koalice Spolu s 11% byl podvod a koalice SPD, nebo Stačilo! (převlečení komunisté), kteří udělali něco podobného, s 5% jsou v pořádku. Je to prostě jen o tom, že všechny tyto subjekty, které dříve prohlašovaly, že jen oni jsou ti praví a jediní správní vlastenci, si najednou všimly, že se potácejí kolem 5% voličských preferencí, spíše ale pod nimi. Tak to daly nějak dohromady, ale pro jistotu formou, aby oněch 5% stačilo. Samozřejmě neudělaly nic protizákonného ani se nedopustily žádného podvodu na voličích. Pouze účel světí prostředky a proti tomu nelze nic namítat. Stejně jako v roce 2021 v souvislosti s koalicí Spolu.

Ze strany Tomia Okamury to ale dnes samozřejmě žádný podvod na voličích není. Dnes k tomu tvrdí: „Spojili jsme se, aby už nikdo nemohl s lidmi zametat.“

Nějaké proklamace před pár měsíci neplatí. Nějaké řeči o podvodu na voličích jsou již zapomenuty. Pro mě jsou tyhle figurky fakt pouze k smíchu. A je výsostným právem voličů dát jim hlasy a rozhodnout tak, že jim další čtyři roky potečou peníze třeba na stavbu tubusových vil.