Tak jde nám o zdraví nebo ne?

Sáhněte si už do svědomí politici z ANO a uvědomte si, jaké ptákoviny pořád pouštíte do veřejného prostoru.

V rámci konsolidačního balíčku vláda zavedla pravidelné zvyšování spotřební daně z lihu. Jinými slovy z chlastu, a tedy jeho zdražování. Sice onehdá ministr financí mluvil něco o ochraně zdraví populace, ale dle mě v duchu doufal ve vyšší výběr oné daně a tím zlepšení toku financí do státního rozpočtu.

A co se nestalo? Daň stoupá, její výběr klesá. Ve včerejších Událostech k tomu ministr financí uvedl: „To číslo mě nějak neznepokojuje.“ Dále dodal, že celkové daňové příjmy jsou vyšší než v roce 2024 i než byl odhad pro letošek.“ Zdroj (34. minuta).

V tomtéž pořadu k tomu ministryně financí Alena Schillerová dodala, že je to proto, že se část může přesunout do šedé ekonomiky. A že by k tomu dodala nějaké vyjádření odborníků, nebo relevantní data ze spolehlivých zdrojů? Nenechte se vysmát. Jako už čtyři roky pouze plká a plká a plká, jak je vše špatně. Její šéf takto plká i hodiny v Poslanecké sněmovně, taky o ničem.

A jak je to skutečně? To asi může sdělit někdo z povolaných, tedy kdo to problematiky vidí. Třeba David Prušvic, vrchní ředitel sekce hospodářské strategie a politiky na Ministerstvu financí: „Je jasné, že dochází k poklesu spotřeby lihu na obyvatele. Faktorů je více. Nejde jen o zvýšení spotřební daně na lihoviny, ale také o změnu společenských konvencí. U nových generací už není alkohol vnímaný jako prostředek k zábavě a relaxaci…“ Zdroj.

Takže ministra to správně neznepokojuje, populace začíná žít zdravěji, zdravotnictví bude mít menší náklady, ubude rozvrácených rodin kvůli alkoholu, výtržnostem na veřejnosti, sníží se počet závislých a mnoho dalších pozitivních faktorů. Měli bychom všichni jásat.

Ale hnutí ANO v tom i nadále vidí problém.

