Ta nezbedná Praha a ti zločinní Pražáci
Hnutí ANO skončilo v Praze až čtvrté v pořadí a přiznejme si, že jeho přizvání ke spoluvládnutí v Praze by bylo podvodem na voličích. Myslí si snad někdo, že ne? Tak co tedy předvádí ANO na celostátní úrovni? Taky vládne s opozicí?
Jinak to vidí Andrej Babiš. „My chceme spolupracovat s novým vedením. Ale když to vedení ODS zakáže, tak se z toho nezhroutíme. Naše stoosmička přijímá zákony, naše stoosmička rozhoduje o rozpočtu. Takže je to na nich, jestli budou chtít s námi dělat ty projekty, protože co oni vlastně mají v Praze?“ A pokračoval: „Pokud u toho nebudeme, tak samozřejmě je to na Praze, jestli bude s námi spolupracovat, nebo nebude.“
Asi mu uniklo, že volby v Praze nevyhrála ODS, ale STAN. To je vedlejší, ono mu stejně uniká více věcí. Ale tady nepokrytě vyhrožuje, že tedy Praze přiškrtí peníze, pokud nebude ANO přizváno do magistrátu. Kouzelně se odhalil. Mafiánské praktiky hadr. Nebo snad dokonce vyděračské?
A své myšlenky rozvinul: „Tak si pojďme říct, co to je ta Praha. Komu patří nemocnice? Patří ministerstvu zdravotnictví. Komu patří památky? Kdo bude stavět Invalidovnu? Kdo dá na to peníze? No, naše vláda. Kdo bude stavět okruh Prahy? ŘSD. A vysoké školy, kdo financuje? Naše vláda.“
Skoro jsem si říkal, že to je na nějakou silvestrovskou šou. Ale pak jsem si uvědomil, že z toho - pokud použiji novou češtinu odpůrců našeho prezidenta, tak aby tomu rozuměli, použiji jejich novočeštinu i na našeho premiéra - premiérčíka prostě jen stříká vztek a nenávist. Logicky mu pak unikají souvislosti.
Pražský okruh? Pochybuji, že ví, o co jde. Praha má totiž napůl dodělaný vnitřní okruh. Na ten mnohokrát opakovaně žádala o příspěvek od státu, nikdy ho nedostala (to jsme to těm Pražákům nandali, haha). Tak si na něj pomalu naspořila. A na ty peníze chce teď ministryně financí Schillerová (něžně nazývaná Alenka-hranolka von Dlužena) sáhnout. „Praha má neadekvátně peníze, které neutrácí, není schopna je utrácet. Pracujeme na tom, aby se to spravedlivěji rozdělilo.“ Klasika. Neslýchali jsme to o rozdělování před rokem 1989?
Premiér má na mysli zřejmě okruh D0. Ten financuje stát a tady asi tedy vyhrožuje přiškrcením peněz. A to už jsem se musel smát. Všichni ti zahraniční řidiči i kamioňáci z Moravy, jihu Čech, či dokonce z Ústí, všichni dovolenkáři z celé republiky, jistě ocení, když nebudou Prahu objíždět po dálničním okruhu, ale budou stát v zácpách na Jižní spojce. Úžasná úvaha. Tím ty Pražáky opravdu strašně potrestá. Oni místní vědí kudy objíždět, nebo používají dobrou městskou dopravu, na kterou stát taky nedává ani korunu.
Podobné je to s nemocnicemi. Jsou zde soustředěna specializovaná pracoviště, které také využívají lidé z celé republiky. A je to logické. Těžko by se dopravně řešila velká nemocnice, která by sídlila v Horní Dolní. Tak sebrat těmto nemocnicím peníze sice zasáhne všechny, ale Pražáky taky. A o tom to je. Na Pražáky přeci musí udeřit pěst agrárního hněvu!
Naporosto analogicky by se dalo psát o vysokém školství.
Prostě člověk zaslepený vztekem a hněvem si ani neuvědomí co vypouští z úst. A je to na něj fakt nádherný pohled. Jak se skoro zajíká.
A pak to neagent StB, dotační nepodvodník, završil: „Jestli se někde nejvíc kradlo, tak v Praze.“ Jinými slovy řekl, že pražští voliči volí tu garnituru, která vždy kradla. Vlastně je obvinil ze spoluviny a proto jim to tedy musí osladit. Diví se někdo, že ho tu nemají příliš v lásce?
A to jsem ještě netušil, že jeho výrazivo bude dále gradovat: „Já ještě k tý Praze… Drogy, bezdomovci, jo, bezdomovci, já sem o tom mluvil, no, někteří podcastery se šli z toho podělat. A když by byla ňáká budova, no tak tam přece by sme měli přemístnit ty drogové žebráky, ty bezdomovci, kteří sou na Můstku, který sou ve středu města, je to ostuda.“
I díky jeho poslancům budou muset taxikáři skládat zkoušky z českého jazyka. Vypadá to, že Andrej Babiš by s kvalifikací na taxikáře neprošel. Ale na premiéra to zjevně stačí.
Vítejte v českém kabaretu podzim 2026.
Tomáš Flaška
Fakt se nestydíme?
Švédský nováček v NATO nám naprosto názorně ukázal, jak má vypadat kolektivní nejen obrana, ale hlavně myšlení a solidarita.
Tomáš Flaška
Filip Turek je nevinný?
Tak samozřejmě pane premiére. Brzy budete určitě mít jasno a my taky. Přeci bych si nedovolil Vám nevěřit, viďte?
Tomáš Flaška
Digitální paranoia je skoro až diagnosa
Boj za právo na hotovost, odmítání placení kartami, nedůvěra k internetovému a mobilnímu bankovnictví, nenakupovat na internetu ...
Tomáš Flaška
Fakt si někdo myslí, že líbáním se s Rusy získáme levné energie?
Vítězné křepčení Motoristů a SPD nad vítězstvím AfD v německých spolkových zemích má opět klaunskou příchuť.
Tomáš Flaška
Řešíme kvadraturu kruhu s cenami paliv
Všichni víme, že jsou dány cenou na světových trzích a snaha nějak to regulovat je prostě házení hrachu na zeď.
|Další články autora
Zemřel Jiří Štěpnička. Hrál v Národním i Gottwalda, namluvil Forda či Douglase
Filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička zemřel ve věku 79 let. Dlouholetý člen Národního divadla...
Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?
Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci,...
Volby 2026 skončily, začíná sčítání hlasů. Kde sledovat výsledky online a kdy budou známé?
Volební místnosti se v sobotu 10. října ve 14 hodin uzavřely. Komunální a senátní volby 2026...
Výsledky voleb v Praze: Hnutí STAN vyhrálo volby do pražského magistrátu. Senátory čeká 2. kolo
Volební místnosti se v sobotu po 14. hodině uzavřely. Pražané tak rozhodli o budoucím vedení...
Žvýkačky u pokladny už nestačí. Obchody kvůli samoobslužným pokladnám mění strategii
Znáte to: stojíte u pokladny a na poslední chvíli hodíte do košíku balíček žvýkaček nebo...
Společnost ExaGrid oznamuje rekordní výsledky v objemu objednávek a tržbách za třetí čtvrtletí
Huť František v Sázavě píše nový příběh. Místo skla láká na akce, kulturu i brunch
Vysoké stropy, cihly a sklo. Huť František v Sázavě mění bývalou sklárnu v místo pro konference,...
Teplárny pokračují v odchodu od uhlí, nové technologie naplno spustí za tři roky
Další krok k ukončení spalování uhlí ve dvou velkých teplárnách Moravskoslezského kraje má za sebou...
Požár bytu v karlovarské Požární ulici. Hasiči zachraňovali i dvě děti
Hasiči ve středu od časného rána zasahovali u požáru bytu v Požární ulici v Karlových Varech....
Slunný zasíťovaný pozemek v mimořádné lokalitě
Omlenice - Výnězda, okres Český Krumlov
2 770 000 Kč
- Počet článků 1529
- Celková karma 26,34
- Průměrná čtenost 2810x