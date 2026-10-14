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Ta nezbedná Praha a ti zločinní Pražáci

Tomáš Flaška
Nepodpořili hnutí ANO a už to od jeho nemajitele schytali. Nevím jestli pohled na premiéra, který neví kudy kam a ztrácí nervy, je k smíchu nebo pláči.

Hnutí ANO skončilo v Praze až čtvrté v pořadí a přiznejme si, že jeho přizvání ke spoluvládnutí v Praze by bylo podvodem na voličích. Myslí si snad někdo, že ne? Tak co tedy předvádí ANO na celostátní úrovni? Taky vládne s opozicí?

Jinak to vidí Andrej Babiš. „My chceme spolupracovat s novým vedením. Ale když to vedení ODS zakáže, tak se z toho nezhroutíme. Naše stoosmička přijímá zákony, naše stoosmička rozhoduje o rozpočtu. Takže je to na nich, jestli budou chtít s námi dělat ty projekty, protože co oni vlastně mají v Praze?“ A pokračoval: „Pokud u toho nebudeme, tak samozřejmě je to na Praze, jestli bude s námi spolupracovat, nebo nebude.“

Asi mu uniklo, že volby v Praze nevyhrála ODS, ale STAN. To je vedlejší, ono mu stejně uniká více věcí. Ale tady nepokrytě vyhrožuje, že tedy Praze přiškrtí peníze, pokud nebude ANO přizváno do magistrátu. Kouzelně se odhalil. Mafiánské praktiky hadr. Nebo snad dokonce vyděračské?

A své myšlenky rozvinul: „Tak si pojďme říct, co to je ta Praha. Komu patří nemocnice? Patří ministerstvu zdravotnictví. Komu patří památky? Kdo bude stavět Invalidovnu? Kdo dá na to peníze? No, naše vláda. Kdo bude stavět okruh Prahy? ŘSD. A vysoké školy, kdo financuje? Naše vláda.

Skoro jsem si říkal, že to je na nějakou silvestrovskou šou. Ale pak jsem si uvědomil, že z toho - pokud použiji novou češtinu odpůrců našeho prezidenta, tak aby tomu rozuměli, použiji jejich novočeštinu i na našeho premiéra - premiérčíka prostě jen stříká vztek a nenávist. Logicky mu pak unikají souvislosti.

Zdroj: https://www.facebook.com/iDNES.cz/photos/premi%C3%A9r-a-l%C3%ADdr-hnut%C3%AD-ano-andrej-babi%C5%A1-v-ned%C4%9Bli-na-sv%C3%BDch-soci%C3%A1ln%C3%ADch-s%C3%ADt%C3%ADch-uvedl-/1439969710829811/

Pražský okruh? Pochybuji, že ví, o co jde. Praha má totiž napůl dodělaný vnitřní okruh. Na ten mnohokrát opakovaně žádala o příspěvek od státu, nikdy ho nedostala (to jsme to těm Pražákům nandali, haha). Tak si na něj pomalu naspořila. A na ty peníze chce teď ministryně financí Schillerová (něžně nazývaná Alenka-hranolka von Dlužena) sáhnout. „Praha má neadekvátně peníze, které neutrácí, není schopna je utrácet. Pracujeme na tom, aby se to spravedlivěji rozdělilo.“ Klasika. Neslýchali jsme to o rozdělování před rokem 1989?

Premiér má na mysli zřejmě okruh D0. Ten financuje stát a tady asi tedy vyhrožuje přiškrcením peněz. A to už jsem se musel smát. Všichni ti zahraniční řidiči i kamioňáci z Moravy, jihu Čech, či dokonce z Ústí, všichni dovolenkáři z celé republiky, jistě ocení, když nebudou Prahu objíždět po dálničním okruhu, ale budou stát v zácpách na Jižní spojce. Úžasná úvaha. Tím ty Pražáky opravdu strašně potrestá. Oni místní vědí kudy objíždět, nebo používají dobrou městskou dopravu, na kterou stát taky nedává ani korunu.

Podobné je to s nemocnicemi. Jsou zde soustředěna specializovaná pracoviště, které také využívají lidé z celé republiky. A je to logické. Těžko by se dopravně řešila velká nemocnice, která by sídlila v Horní Dolní. Tak sebrat těmto nemocnicím peníze sice zasáhne všechny, ale Pražáky taky. A o tom to je. Na Pražáky přeci musí udeřit pěst agrárního hněvu!

Naporosto analogicky by se dalo psát o vysokém školství.

Prostě člověk zaslepený vztekem a hněvem si ani neuvědomí co vypouští z úst. A je to na něj fakt nádherný pohled. Jak se skoro zajíká.

A pak to neagent StB, dotační nepodvodník, završil: „Jestli se někde nejvíc kradlo, tak v Praze.“ Jinými slovy řekl, že pražští voliči volí tu garnituru, která vždy kradla. Vlastně je obvinil ze spoluviny a proto jim to tedy musí osladit. Diví se někdo, že ho tu nemají příliš v lásce?

A to jsem ještě netušil, že jeho výrazivo bude dále gradovat: „Já ještě k tý Praze… Drogy, bezdomovci, jo, bezdomovci, já sem o tom mluvil, no, někteří podcastery se šli z toho podělat. A když by byla ňáká budova, no tak tam přece by sme měli přemístnit ty drogové žebráky, ty bezdomovci, kteří sou na Můstku, který sou ve středu města, je to ostuda.“

I díky jeho poslancům budou muset taxikáři skládat zkoušky z českého jazyka. Vypadá to, že Andrej Babiš by s kvalifikací na taxikáře neprošel. Ale na premiéra to zjevně stačí.

Vítejte v českém kabaretu podzim 2026.

Autor: Tomáš Flaška | středa 14.10.2026 8:23 | karma článku: 9,85 | přečteno: 89x
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Co mě štve, o tom rád napíšu. Ale i rád něco pochválím. Mám rád hory, lyžování a horské kolo. Nic jsem nezprivatizoval ani nezrestituoval, ale žiju si dobře. Píšu na různé servery, ale všechny mé články nejdete tady: https://www.blogosfera.cz/author/tomasflaska/. Tam je vždy i otevřená diskuse pro věcné a slušné komentáře. Pokud chcete, napište mi přímo: tflaska@seznam.cz. 

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