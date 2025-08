Státní rozpočet se řítí do maléru

Tedy opozičníci by nejraději použili peprnější výrazy a půlka národa jim to věří. A jaká jsou fakta?

Nejprve čísla. V červenci jsme měli schodek 168 miliard. Za měsíc se zvýšil o 15,8 miliardy.

Teď srovnání: Na konci července je schodek o 24 miliard nižší než loni. Příjmy byly proti loňsku vyšší o 6%. A - pozor - celkové výdaje vzrostly meziročně o 3,3%. Tedy trend je jasný.

Komentář: Je vidět, že nastoupená cesta je správná. Dalo by se najít mnoho dalších čísel, která dokazují, že třeba za této vlády se podařilo plnit maastrichtská kritéria, jak klesla inflace apod.

Nebudu zapírat, že i já bych přivítal výsledky lepší. Ale asi je to maximum možného. Vzpomeňme si na pravidelné nářky opozice o tom, jak vše dělá vláda špatně. Pro zvýšení efektivity i veselé příhody s Alenkou Hranolkou, nebo Andrejem Babišem rozmlouvajícím s kohoutem, který asi pobral více rozumu než on sám. Asi nebezpečí rozkladu státu, kdy kromě jiných pohlavárů ANO, vydržel nejvíce předseda SPD Tomio Okamura, když v Poslanecké sněmovně řečnil bez přestávky přes 10 hodin aniž by odešel na toaletu.

Pokud by vláda ve fiskální politice přitvrdila, zřejmě bychom se dočkali už i ozbrojeného odporu. Ostatně někteří uvědomělejší jedinci již v lesích trénují.

Považuji tak tyto výsledky za maximum možného a za přesný kompromis dosažený touto vládou. Pokud si někdo myslí, že po případném vítězství opozice v letošních volbách a následném splnění jejího předvolebního programu (jako příklad uvedu snížení věku odchodu do důchodu a vracení všeho, co nám tato vláda vzala - tedy vrácení všech dosavadních, jak jsem uvedl, kompromisních, reformních kroků) a přitom se naše zadlužení sníží, tak buď neumí počítat do tří, nebo je slabší rozumem.

Diskusi nechávám otevřenou. Ti zastánci selského rozumu, co se považují za lepší lidi a morální majáky společnosti, jsou právě ti. co do těch tří počítat neumějí. Ale oni si to neuvědomují. Tak ať mají radost, že to tady zase mohou veřejně ukázat. Omlouvám se slušným a věcným diskutujícím, ale reagovat asi nebudu ani na ně, ba dokonce ani nevím, jestli tu diskusi budu vůbec číst. Spíše ne.